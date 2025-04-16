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Радник Гегсета може бути причетним до витоків інформації із Пентагону, - Reuters

Піт Гегсет

Один із провідних радників міністра оборони США Піта Гегсета Ден Колдвелл може бути причетним до витоків інформації з Пентагону.

Про це виданню Reuters повідомило обізнане джерело, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як зазначається, 15 квітня Колдвелла вивели з будівлі Пентагону та відправили в адміністративну відпустку через "несанкціоноване розголошення".

За словами співрозмовника Reuters, розслідування витоків іще продовжується.

Після вступу Гегсета на посаду очільника Пентагону Колдвелл супроводжував його на деяких зустрічах із ключовими іноземними лідерами. У листуванні американських посадовців у месенджері Signal Колдвелл також був зазначений як представник Гегсета в Білому домі.

Він також консультував Гегсета з інших ключових питань, пов’язаних із військовими операціями США в усьому світі.

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За даними медіа, Колдвелл і Гегсет знайомі вже понад 10 років із часу їхньої роботи в консервативній групі Concerned Veterans for America, яка наполягала на реформах Департаменту у справах ветеранів.

Ден Колдвелл є ветераном морської піхоти та служив в Іраку. Хоча в коментарі Financial Times у грудні 2024 року заявив, що "війна в Іраку була жахливим злочином". За даними медіа, він також скептично ставився до військової допомоги США Україні та виступав за відхід США від Європи.

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Це протеже маска ще нафуєвертить у Пентагоні. А що ви хотіли від хронічного алкоголіка.
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16.04.2025 09:23 Відповісти
Там тепер така кротівняПотужна - як і в Київі
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16.04.2025 09:31 Відповісти
гопники рулять
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16.04.2025 09:33 Відповісти
Що це було? Щось на кшталт Гогілашвілі?
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16.04.2025 09:52 Відповісти
Щось на кшталт яєць по 17, радник міністра оборони. гогілашвілі хоч ніяких посад не займав.
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16.04.2025 10:26 Відповісти
Он як? А обіймання посади заступника міністра МВС це по Вашому "ніяких посад не займав"?
Але суть не в цьому: одне діло - дружба сім'ями через дружин, а інша - інтереси служби.
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16.04.2025 10:35 Відповісти
величезна американська клоака
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16.04.2025 12:12 Відповісти
 
 