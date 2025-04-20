Скандал із Signal: звільнені з Пентагону чиновники кажуть, що їх "очорнили"

Посадовці Пентагону, звільнені через скандал із витоком даних через Signal, звинувачують представників відомства в тому, що ті "очорнили" їхню репутацію.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Її оприлюднили від імені радника міністра оборони США Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріна Сельніка і керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла.

Раніше Polititco писало, що їх відправили у відпустку, а керівника апарату міністра оборони Джо Каспера звільнять і переведуть на іншу посаду.

Однак із заяви Колдуелла, Сельніка і Керролла зрозуміло, що їх не просто відправили у відпустку, а й звільнили. За їхніми словами, вони "глибоко розчаровані" тим, як завершилася їхня служба в Пентагоні.

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Вони стверджують, що анонімні посадовці Пентагону очорнили їхню репутацію безпідставними звинуваченнями на прощання. Оскільки всі троє були військовими, то вони, мовляв, "добре розуміють важливість захисту інформації та щодня працювали над її забезпеченням".

"Наразі нам досі не повідомили, у чому саме нас звинувачували, чи триває ще якесь розслідування, і чи було взагалі реальне розслідування щодо так званих "витоків"", - йдеться в їхній заяві.

Попри все, звільнені посадовці сказали, що "залишаються прихильними до місії адміністрації Трампа-Венса", і висловили сподівання, що зможуть у майбутньому "підтримувати ці зусилля в інших ролях".

Раніше повідомлялося, що радник Гегсета може бути причетним до витоків інформації із Пентагону.