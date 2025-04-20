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Новини Журналіст потрапив у закритий чат адміністрації Трампа
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Скандал із Signal: звільнені з Пентагону чиновники кажуть, що їх "очорнили"

пентагон

Посадовці Пентагону, звільнені через скандал із витоком даних через Signal, звинувачують представників відомства в тому, що ті "очорнили" їхню репутацію.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Її оприлюднили від імені радника міністра оборони США Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріна Сельніка і керівника апарату заступника міністра оборони Коліна Керролла.

Раніше Polititco писало, що їх відправили у відпустку, а керівника апарату міністра оборони Джо Каспера звільнять і переведуть на іншу посаду.

Однак із заяви Колдуелла, Сельніка і Керролла зрозуміло, що їх не просто відправили у відпустку, а й звільнили. За їхніми словами, вони "глибоко розчаровані" тим, як завершилася їхня служба в Пентагоні.

Також читайте: Помічника Гегсета звільняють через витік даних у Пентагоні,- Politico

Вони стверджують, що анонімні посадовці Пентагону очорнили їхню репутацію безпідставними звинуваченнями на прощання. Оскільки всі троє були військовими, то вони, мовляв, "добре розуміють важливість захисту інформації та щодня працювали над її забезпеченням".

"Наразі нам досі не повідомили, у чому саме нас звинувачували, чи триває ще якесь розслідування, і чи було взагалі реальне розслідування щодо так званих "витоків"", - йдеться в їхній заяві.

Попри все, звільнені посадовці сказали, що "залишаються прихильними до місії адміністрації Трампа-Венса", і висловили сподівання, що зможуть у майбутньому "підтримувати ці зусилля в інших ролях".

Раніше повідомлялося, що радник Гегсета може бути причетним до витоків інформації із Пентагону.

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інформація (291) Пентагон (1427) витік (71) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+15
Попри все, звільнені посадовці сказали, що "залишаються прихильними до місії адміністрації Трампа-Венса", і висловили сподівання, що зможуть у майбутньому "підтримувати ці зусилля в інших ролях". Джерело: https://censor.net/ua/n3547796 Після цих милих висновків- ідіть напуй. Вам країну валять, а ви «лишаєтесь прихильними» до місіїї ідіотів і союзників пуйла?
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20.04.2025 15:30
+11
Ну и отличненько! Значит правильно отгребли!
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20.04.2025 16:11
+8
Їх і в зад,і збоку,а вони " "залишаються прихильними місії адміністрації Трампа-Венса".Хтось може пояснити психолохію цих дурнів?
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20.04.2025 16:32
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В тебе схоже мізки по квоті.
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20.04.2025 15:27 Відповісти
В лінкедині дізнався, шо той Гегсет нормально прибухує, і по синьці трохи дав маху
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20.04.2025 15:13 Відповісти
Попри все, звільнені посадовці сказали, що "залишаються прихильними до місії адміністрації Трампа-Венса", і висловили сподівання, що зможуть у майбутньому "підтримувати ці зусилля в інших ролях". Джерело: https://censor.net/ua/n3547796 Після цих милих висновків- ідіть напуй. Вам країну валять, а ви «лишаєтесь прихильними» до місіїї ідіотів і союзників пуйла?
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20.04.2025 15:30 Відповісти
Ну и отличненько! Значит правильно отгребли!
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20.04.2025 16:11 Відповісти
Так им и надо !!! 😝
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20.04.2025 16:14 Відповісти
Очорнили та надругаліся.
™Блекед 😁
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20.04.2025 16:05 Відповісти
Сподiваюсь, це саме чекає на решту трампiвськой банди! 😁
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20.04.2025 16:21 Відповісти
Їх і в зад,і збоку,а вони " "залишаються прихильними місії адміністрації Трампа-Венса".Хтось може пояснити психолохію цих дурнів?
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20.04.2025 16:32 Відповісти
Давно уже объяснили - таварищ Сталин, праизашла чудовищная ашибка!
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20.04.2025 16:54 Відповісти
це могла б пояснити північна корея. Фша становляться дуже схожими
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20.04.2025 23:35 Відповісти
Це вони Ілончика на нараду запросили? Він же громадянин Канади. А гулящий міністр, як ініціатор,засцяв і звинуватив помічників. Бо Рудий пріказал найті і обєзврєдіть, іскорєніть заговор.
Коли Донні обкакається з таріфним планом - то знайдуть таких же крайніх в оточенні папуг .
в Мінторзі та Мінфіні. Памятаєте знамените від бабушкі укркорупції - Даніловіч, ви ні чьом нє віновати, це все ваше оточення.
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20.04.2025 17:23 Відповісти
Ну, до суду подайте за очорнення. Буде весело
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20.04.2025 17:45 Відповісти
Пентагон вже мабуть перетворився у пінтагон
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20.04.2025 17:51 Відповісти
Піндогон.
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20.04.2025 19:31 Відповісти
Товарищ Трамплин, произошла чудовищная ошибка.
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20.04.2025 18:38 Відповісти
 
 