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Новости Скандал в США из-за Signal
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В Пентагоне опровергли сообщения о "сливе" планов военных операций: Фейк от уволенных работников

США передадут Украине ракеты TOW и ПТРК AT-4 в новом пакете помощи

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что информация о якобы утечке планов военных операций Министерства обороны США - это фейк, распространенный бывшими сотрудниками ведомства.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз The New York Times и другие СМИ, распространяющие фейки и прочий мусор, с энтузиазмом использовали рассерженных бывших сотрудников как единственный источник своей информации. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе, которые явно имеют мотивы сорвать планы президента и членов его администрации", - отметил Парнелл.

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Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.

New York Times пишет, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

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Автор: 

Пентагон (1459) США (26672)


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Топ комментарии
+8
тепер вже ніхто не повірить. Особливо дивлячись на інтелектуальне обличчя гегсета.
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21.04.2025 11:27
+5
фейк та сміття зараз у владі в сша.
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21.04.2025 11:26
+3
Ми вас посадимо за двома статтями:
1. Створення фейків, брехню.
2. За розголос державної таємниці.
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21.04.2025 11:28
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фейк та сміття зараз у владі в сша.
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21.04.2025 11:26 Ответить
жабогадюкінг + довбойопство = страшенна сила
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21.04.2025 11:26 Ответить
про невістку у пентагоні забули ще згадати
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21.04.2025 11:35 Ответить
тепер вже ніхто не повірить. Особливо дивлячись на інтелектуальне обличчя гегсета.
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21.04.2025 11:27 Ответить
Йдуть доріжкою зелених квартальних шахраїв!
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21.04.2025 11:28 Ответить
Ми вас посадимо за двома статтями:
1. Створення фейків, брехню.
2. За розголос державної таємниці.
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21.04.2025 11:28 Ответить
Пішла жара!
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21.04.2025 11:33 Ответить
Странно, но верю я больше уволенным сотрудникам, чем пресс-секретарю.
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21.04.2025 11:38 Ответить
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21.04.2025 11:47 Ответить
Скоріше повідомлення від Пентагону зараз одні фейки
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21.04.2025 11:49 Ответить
знайомо..."вьівсеврьоте" ...
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21.04.2025 12:03 Ответить
Фейк це трампонутий та його команда. Скільки президентів робили США великою демократичної країною, а один підху.....ловив опустив її нижче плінтуса
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21.04.2025 12:06 Ответить
 
 