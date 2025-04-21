В Пентагоне опровергли сообщения о "сливе" планов военных операций: Фейк от уволенных работников

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что информация о якобы утечке планов военных операций Министерства обороны США - это фейк, распространенный бывшими сотрудниками ведомства.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз The New York Times и другие СМИ, распространяющие фейки и прочий мусор, с энтузиазмом использовали рассерженных бывших сотрудников как единственный источник своей информации. Они полагались только на слова людей, уволенных на этой неделе, которые явно имеют мотивы сорвать планы президента и членов его администрации", - отметил Парнелл.

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Напомним, ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолтцу.

New York Times пишет, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

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