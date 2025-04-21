Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони, - ЗМІ (доповнено)

У Білому домі розпочали пошук нового міністра оборони через черговий скандал, що виник довкола чинного очільника Пентагону Піта Гегсета.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на радіостанцію NPR.

Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що міністр оборони Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет має піти у відставку з ганьбою. Він - загроза нацбезпеці США, - сенаторка-демократка Дакворт

За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації. Вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міноборони США.

ДОПОВНЕНО

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію радіостанції NPR про те, що адміністрація Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість Піта Гегсета.

Про це вона написала у соцмережі Х: "Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить. Як заявив президент (Трамп, - ред.) сьогодні вранці, він рішуче підтримує міністра оборони".

Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".