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Новини Скандал із Гегсетом Новий міністр оборони в США
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Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони, - ЗМІ (доповнено)

У США шукають заміну Гегсету

У Білому домі розпочали пошук нового міністра оборони через  черговий скандал, що виник довкола чинного очільника Пентагону Піта Гегсета.

 Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на радіостанцію NPR.

Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що міністр оборони Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.

У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет має піти у відставку з ганьбою. Він - загроза нацбезпеці США, - сенаторка-демократка Дакворт

За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації.  Вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міноборони США.

ДОПОВНЕНО

Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію радіостанції NPR про те, що адміністрація Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість Піта Гегсета.

Про це вона написала у соцмережі Х: "Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить. Як заявив президент (Трамп, - ред.) сьогодні вранці, він рішуче підтримує міністра оборони".

Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

Автор: 

Пентагон (1428) США (22840) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+23
Ні, Рєзнікова нада. Там в США проблема з яйцями, а він це рішає на раз!
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21.04.2025 21:07
+21
Навіщо? Такий класний пацан. ІQ як у Трампа. Ну тобто як у середньостатичного бультерьєра.
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21.04.2025 20:58
+16
Мда... це таки задача знайти нового алкоголіка-дебіла-ведучого, шоб він ще й сподобався Трампу.
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21.04.2025 20:59
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21.04.2025 20:57 Відповісти
ну в принципі норм, і сімейка там
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21.04.2025 20:59 Відповісти
Выслать бандеролью. У Пентагона такой бюджет...мечта для настоящего специалиста.
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21.04.2025 21:01 Відповісти
Ні, Рєзнікова нада. Там в США проблема з яйцями, а він це рішає на раз!
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21.04.2025 21:07 Відповісти
А от це саме те.

От тільки навряд комусь замазаному ЗЄрмаками десь довірять щось більше за годування тварин у зоопарку. Да і те постійно прийдеться перевіряти чи не голодують тваринки через цих уйобків.
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21.04.2025 21:17 Відповісти
Держслужбу в США якраз і перетворили на зоопарк.
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21.04.2025 21:33 Відповісти
Не можна.

Він тут Єрмаку дуже потрібен.
Хто ж буде рубати бабло для ОПЗЄ на оборонці?
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21.04.2025 21:15 Відповісти
Білому дому треба негайно шукати нового президента США !

.
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21.04.2025 23:48 Відповісти
Навіщо? Такий класний пацан. ІQ як у Трампа. Ну тобто як у середньостатичного бультерьєра.
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21.04.2025 20:58 Відповісти
от жалко пацана, кар'єра тільки на зльот пішла... А зараз знов прийдеться у трусєлях "страйпз&старз" з прапорами по місту розсікати.
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21.04.2025 21:06 Відповісти
Мда... це таки задача знайти нового алкоголіка-дебіла-ведучого, шоб він ще й сподобався Трампу.
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21.04.2025 20:59 Відповісти
Треба штучний задіяти
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21.04.2025 21:00 Відповісти
є такий
яйця по 17 баксів будуть
голубині
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21.04.2025 21:00 Відповісти
поверніть Боба Меттіса. толковий дядько. палив русню в Сирії. )
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21.04.2025 21:01 Відповісти
Я завжди був проти президентської форми правління , тільки за парламентську демократію .
Оппоненти мені наводили приклад США де є стала демократія і неможливий прихід диктатора .
Ну і де ж ваша демократія , система стримувань , незалежна судова система ? Що у нас що в США реальність показала що коли забагато влади в руках корумпованих дегенератів то це стає загрозою існування держави.
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21.04.2025 21:02 Відповісти
В Україні парламентсько-президентська форма правліня. В парламенту більше повноважень ніж в преза. Вам це зараз сильно допомогає?
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21.04.2025 21:21 Відповісти
В Україні немає справжніх політичних партій , а є маріонеточна імітація на підтанцьовкі у олігархів .Які партії такий і парламент .Сподіваюсь після війни у нас з'явиться справжня демократія з політичними силами зформованими достойними людьми.
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21.04.2025 21:36 Відповісти
Який електорат - такі й партії. Поки нарід готовий голосувати за гречку, за "он бандюк, но он же наш зємляк" або за обіцянки шо "він у Пороха гроші забере і наріду роздасть", доти країна і буде сидіти по вуха в гімні.
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21.04.2025 21:39 Відповісти
Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони,
- єдина вимога-щоб був ще дурніший за сьогодняшнього
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21.04.2025 21:05 Відповісти
не вийде. Хробак у кеннеді вже зайнятий.
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21.04.2025 21:07 Відповісти
Білий дім має розпочати пошуки нового президента поки ще не пізно...
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21.04.2025 21:06 Відповісти
Не там шукають - бо цієї пори в адміністрацію попадали тільки відбиті на голову чели
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21.04.2025 21:08 Відповісти
Вже і не згадаю, хто протримався довше біля тєла - Богдан біля преЗедента чи Гегсет біля Трампа!?
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21.04.2025 21:14 Відповісти
Ну Богдан довго не протримався саме через те, що не дебіл і мав свої амбіції. 😁
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21.04.2025 21:19 Відповісти
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21.04.2025 21:15 Відповісти
А чо ні? Юкреініан паратрупер.
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21.04.2025 21:22 Відповісти
Здайте їм в аренду Безуглу. Вона Трампу сподобається.
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21.04.2025 21:19 Відповісти
Головне щоб Венсу сподобалася...
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21.04.2025 21:25 Відповісти
Світова ганьба!, (
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21.04.2025 21:19 Відповісти
На олх надо. Не найдут на кабанчик. Если дорого у таксистов с вокзала. Те спецы.
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21.04.2025 21:21 Відповісти
всім спокійно,
якщо і буде новий міністр оборони, то він буде навіть гірший за гегсета.
доня пошукає і таки знайде іншу наволоч,
бо інших в його стаї нема.
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21.04.2025 21:27 Відповісти
І кого мені це нагадує?..
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21.04.2025 23:07 Відповісти
Мляяя!!! Спростували!!! А ми тут стільки кандидатів вже підібрали!
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21.04.2025 21:28 Відповісти
і знову ж такі, спокійно.
наша стабільність - це перманентна нестабільність.
сьогодні спростовували? - завтра спростуємо спростоване сьогодні!
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21.04.2025 21:33 Відповісти
Не ліжка треба переставляти у цьому борделі, на який перетворилися сша, а міняти сутєнєршу (трамба).
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21.04.2025 21:33 Відповісти
рєзнікова нехай беруть; англійську він знає, дупу лизать теж... Ну, а більше там нічого й не потрібно, як для команди трампона.
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21.04.2025 21:37 Відповісти
Може вже герасімова відрядять…

а цей гегсет думає що має яйця…

«
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він. ….
ну-ну…
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21.04.2025 21:39 Відповісти
Знову якогось віслюка приведуть у якого дружина діючий агент кремля.
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21.04.2025 21:43 Відповісти
Як "червона кімната" з фільму марвел) а що, вже кілька шпигунських тьолок з рф там спалилися.
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22.04.2025 00:57 Відповісти
Не знаю чи це так насправді , але пишуть що Пентагон на грані бунту проти свого шефа .
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21.04.2025 21:48 Відповісти
Одним дебилом меньше одним больше, это ничего не решает в общей своре идиотов, которые

управляют сегодня Америкой.
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21.04.2025 21:57 Відповісти
Такого дурня ще треба пошукати... Яка швидка кар'єра але згорів у плотних шарах атмосфери.
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21.04.2025 22:05 Відповісти
Шайгу
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21.04.2025 22:23 Відповісти
Кужугета пусть ставят, все равно это одна шайка-лейка.
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21.04.2025 22:33 Відповісти
"...Єслі чота гдє-та, сразу знал народ
Дєло Кожугєта! Ето он, урод!..."

(с) Орлуша
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21.04.2025 23:03 Відповісти
Міністерку внутрішньої безпеки США пограбували у центрі Вашингтона



У неділю ввечері в ресторані в центрі Вашингтона було викрадено гаманець міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем, в якому знаходилися $3 000 готівкою та її бейдж доступу до міністерства, підтвердив NewsNation офіційний представник.

Помічниця міністра Тріша МакЛафлін розповіла, що Ноем вечеряла, коли злодій викрав сумочку, в якій лежали паспорт Ноем, водійське посвідчення, незаповнена чекова книжка і її ключі.

Співробітник правоохоронних органів повідомив CNN, що Секретна служба проаналізувала відеозаписи з камер спостереження в ресторані і побачила, як "невідомий білий чоловік у медичній масці викрав сумку і вийшов із ресторану".

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21.04.2025 22:37 Відповісти
Їм об'яву потрібно дати -США розшукує нового міністра оборони і вказати прикмети обов'язково)
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22.04.2025 00:49 Відповісти
і на стовб цю об'яву!
поряд з об'явою послиці в Болгарію - "даю уроки мінету"
дипломатичний корпус України вражає своєю фахівостю...
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22.04.2025 04:59 Відповісти
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22.04.2025 08:38 Відповісти
 
 