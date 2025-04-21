Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони, - ЗМІ (доповнено)
У Білому домі розпочали пошук нового міністра оборони через черговий скандал, що виник довкола чинного очільника Пентагону Піта Гегсета.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на радіостанцію NPR.
Радіостанція NPR отримала підтвердження у свого співрозмовника, що міністр оборони Піт Гегсет поділився деталями ударів по Ємену минулого місяця зі своєю дружиною і братом в чаті Signal на своєму особистому телефоні.
У березні Гегсет поділився подробицями про дії проти цілей хуситів у Ємені в чаті Signal з високопосадовцями Білого дому, до якого випадково потрапив і редактор The Atlantic.
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За останні кілька тижнів четверо старших радників Гегсета несподівано звільнилися, деякі з них були звинувачені у витоку інформації. Вони виступили з публічними заявами, в яких припускали міжусобиці в Міноборони США.
ДОПОВНЕНО
Речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію радіостанції NPR про те, що адміністрація Трампа нібито шукає нового міністра оборони замість Піта Гегсета.
Про це вона написала у соцмережі Х: "Ця публікація на NPR є цілковитою фейковою новиною, заснованою на одному анонімному джерелі, яке явно не має жодного уявлення про те, про що воно говорить. Як заявив президент (Трамп, - ред.) сьогодні вранці, він рішуче підтримує міністра оборони".
Скандал з міністром оборони США Гегсетом
ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.
На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".
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От тільки навряд комусь замазаному ЗЄрмаками десь довірять щось більше за годування тварин у зоопарку. Да і те постійно прийдеться перевіряти чи не голодують тваринки через цих уйобків.
Він тут Єрмаку дуже потрібен.
Хто ж буде рубати бабло для ОПЗЄ на оборонці?
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яйця по 17 баксів будуть
голубині
Оппоненти мені наводили приклад США де є стала демократія і неможливий прихід диктатора .
Ну і де ж ваша демократія , система стримувань , незалежна судова система ? Що у нас що в США реальність показала що коли забагато влади в руках корумпованих дегенератів то це стає загрозою існування держави.
- єдина вимога-щоб був ще дурніший за сьогодняшнього
якщо і буде новий міністр оборони, то він буде навіть гірший за гегсета.
доня пошукає і таки знайде іншу наволоч,
бо інших в його стаї нема.
наша стабільність - це перманентна нестабільність.
сьогодні спростовували? - завтра спростуємо спростоване сьогодні!
а цей гегсет думає що має яйця…
«
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він. ….
ну-ну…
управляют сегодня Америкой.
Дєло Кожугєта! Ето он, урод!..."
(с) Орлуша
У неділю ввечері в ресторані в центрі Вашингтона було викрадено гаманець міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем, в якому знаходилися $3 000 готівкою та її бейдж доступу до міністерства, підтвердив NewsNation офіційний представник.
Помічниця міністра Тріша МакЛафлін розповіла, що Ноем вечеряла, коли злодій викрав сумочку, в якій лежали паспорт Ноем, водійське посвідчення, незаповнена чекова книжка і її ключі.
Співробітник правоохоронних органів повідомив CNN, що Секретна служба проаналізувала відеозаписи з камер спостереження в ресторані і побачила, як "невідомий білий чоловік у медичній масці викрав сумку і вийшов із ресторану".
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