Белый дом приступил к поиску нового министра обороны, - СМИ

В Белом доме начали поиск нового министра обороны из-за очередного скандала, возникшего вокруг действующего главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на радиостанцию NPR.

Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что министр обороны Пит Хегсет поделился деталями ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне.

В марте Хегсет поделился подробностями о действиях против целей хуситов в Йемене в чате Signal с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в который случайно попал и редактор The Atlantic.

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За последние несколько недель четверо старших советников Хегсета неожиданно уволились, некоторые из них были обвинены в утечке информации. Они выступили с публичными заявлениями, в которых предполагали междоусобицы в Минобороны США.

ДОПОЛНЕНО

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию радиостанции NPR о том, что администрация Трампа якобы ищет нового министра обороны вместо Пита Хегсета.

Об этом она написала в соцсети Х: "Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем он говорит. Как заявил президент (Трамп, - ред.) сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны".

Скандал с министром обороны США Хэгсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Гегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

Министр обороны США Пит Гегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".