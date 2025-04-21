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Новости Скандал с Хегсетом Новый министр обороны в США
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Белый дом приступил к поиску нового министра обороны, - СМИ

В США ищут замену Гегсету

В Белом доме начали поиск нового министра обороны из-за очередного скандала, возникшего вокруг действующего главы Пентагона Пита Хегсета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на радиостанцию NPR.

Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что министр обороны Пит Хегсет поделился деталями ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне.

В марте Хегсет поделился подробностями о действиях против целей хуситов в Йемене в чате Signal с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в который случайно попал и редактор The Atlantic.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гегсет должен уйти в отставку с позором. Он - угроза нацбезопасности США, - сенатор-демократ Дакворт

За последние несколько недель четверо старших советников Хегсета неожиданно уволились, некоторые из них были обвинены в утечке информации. Они выступили с публичными заявлениями, в которых предполагали междоусобицы в Минобороны США.

ДОПОЛНЕНО

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию радиостанции NPR о том, что администрация Трампа якобы ищет нового министра обороны вместо Пита Хегсета.

Об этом она написала в соцсети Х: "Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем он говорит. Как заявил президент (Трамп, - ред.) сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны".

Скандал с министром обороны США Хэгсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Гегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

Министр обороны США Пит Гегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

Автор: 

Пентагон (1459) США (26672) Пит Хегсет (64)


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Топ комментарии
+23
Ні, Рєзнікова нада. Там в США проблема з яйцями, а він це рішає на раз!
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21.04.2025 21:07
+21
Навіщо? Такий класний пацан. ІQ як у Трампа. Ну тобто як у середньостатичного бультерьєра.
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21.04.2025 20:58
+16
Мда... це таки задача знайти нового алкоголіка-дебіла-ведучого, шоб він ще й сподобався Трампу.
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21.04.2025 20:59
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Умеров.
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21.04.2025 20:57 Ответить
ну в принципі норм, і сімейка там
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21.04.2025 20:59 Ответить
Выслать бандеролью. У Пентагона такой бюджет...мечта для настоящего специалиста.
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21.04.2025 21:01 Ответить
Ні, Рєзнікова нада. Там в США проблема з яйцями, а він це рішає на раз!
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21.04.2025 21:07 Ответить
А от це саме те.

От тільки навряд комусь замазаному ЗЄрмаками десь довірять щось більше за годування тварин у зоопарку. Да і те постійно прийдеться перевіряти чи не голодують тваринки через цих уйобків.
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21.04.2025 21:17 Ответить
Держслужбу в США якраз і перетворили на зоопарк.
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21.04.2025 21:33 Ответить
Не можна.

Він тут Єрмаку дуже потрібен.
Хто ж буде рубати бабло для ОПЗЄ на оборонці?
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21.04.2025 21:15 Ответить
Білому дому треба негайно шукати нового президента США !

.
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21.04.2025 23:48 Ответить
Навіщо? Такий класний пацан. ІQ як у Трампа. Ну тобто як у середньостатичного бультерьєра.
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21.04.2025 20:58 Ответить
от жалко пацана, кар'єра тільки на зльот пішла... А зараз знов прийдеться у трусєлях "страйпз&старз" з прапорами по місту розсікати.
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21.04.2025 21:06 Ответить
Мда... це таки задача знайти нового алкоголіка-дебіла-ведучого, шоб він ще й сподобався Трампу.
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21.04.2025 20:59 Ответить
Треба штучний задіяти
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21.04.2025 21:00 Ответить
є такий
яйця по 17 баксів будуть
голубині
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21.04.2025 21:00 Ответить
поверніть Боба Меттіса. толковий дядько. палив русню в Сирії. )
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21.04.2025 21:01 Ответить
Я завжди був проти президентської форми правління , тільки за парламентську демократію .
Оппоненти мені наводили приклад США де є стала демократія і неможливий прихід диктатора .
Ну і де ж ваша демократія , система стримувань , незалежна судова система ? Що у нас що в США реальність показала що коли забагато влади в руках корумпованих дегенератів то це стає загрозою існування держави.
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21.04.2025 21:02 Ответить
В Україні парламентсько-президентська форма правліня. В парламенту більше повноважень ніж в преза. Вам це зараз сильно допомогає?
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21.04.2025 21:21 Ответить
В Україні немає справжніх політичних партій , а є маріонеточна імітація на підтанцьовкі у олігархів .Які партії такий і парламент .Сподіваюсь після війни у нас з'явиться справжня демократія з політичними силами зформованими достойними людьми.
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21.04.2025 21:36 Ответить
Який електорат - такі й партії. Поки нарід готовий голосувати за гречку, за "он бандюк, но он же наш зємляк" або за обіцянки шо "він у Пороха гроші забере і наріду роздасть", доти країна і буде сидіти по вуха в гімні.
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21.04.2025 21:39 Ответить
Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони,
- єдина вимога-щоб був ще дурніший за сьогодняшнього
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21.04.2025 21:05 Ответить
не вийде. Хробак у кеннеді вже зайнятий.
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21.04.2025 21:07 Ответить
Білий дім має розпочати пошуки нового президента поки ще не пізно...
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21.04.2025 21:06 Ответить
Не там шукають - бо цієї пори в адміністрацію попадали тільки відбиті на голову чели
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21.04.2025 21:08 Ответить
Вже і не згадаю, хто протримався довше біля тєла - Богдан біля преЗедента чи Гегсет біля Трампа!?
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21.04.2025 21:14 Ответить
Ну Богдан довго не протримався саме через те, що не дебіл і мав свої амбіції. 😁
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21.04.2025 21:19 Ответить
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21.04.2025 21:15 Ответить
А чо ні? Юкреініан паратрупер.
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21.04.2025 21:22 Ответить
Здайте їм в аренду Безуглу. Вона Трампу сподобається.
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21.04.2025 21:19 Ответить
Головне щоб Венсу сподобалася...
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21.04.2025 21:25 Ответить
Світова ганьба!, (
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21.04.2025 21:19 Ответить
На олх надо. Не найдут на кабанчик. Если дорого у таксистов с вокзала. Те спецы.
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21.04.2025 21:21 Ответить
всім спокійно,
якщо і буде новий міністр оборони, то він буде навіть гірший за гегсета.
доня пошукає і таки знайде іншу наволоч,
бо інших в його стаї нема.
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21.04.2025 21:27 Ответить
І кого мені це нагадує?..
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21.04.2025 23:07 Ответить
Мляяя!!! Спростували!!! А ми тут стільки кандидатів вже підібрали!
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21.04.2025 21:28 Ответить
і знову ж такі, спокійно.
наша стабільність - це перманентна нестабільність.
сьогодні спростовували? - завтра спростуємо спростоване сьогодні!
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21.04.2025 21:33 Ответить
Не ліжка треба переставляти у цьому борделі, на який перетворилися сша, а міняти сутєнєршу (трамба).
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21.04.2025 21:33 Ответить
рєзнікова нехай беруть; англійську він знає, дупу лизать теж... Ну, а більше там нічого й не потрібно, як для команди трампона.
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21.04.2025 21:37 Ответить
Може вже герасімова відрядять…

а цей гегсет думає що має яйця…

«
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він. ….
ну-ну…
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21.04.2025 21:39 Ответить
Знову якогось віслюка приведуть у якого дружина діючий агент кремля.
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21.04.2025 21:43 Ответить
Як "червона кімната" з фільму марвел) а що, вже кілька шпигунських тьолок з рф там спалилися.
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22.04.2025 00:57 Ответить
Не знаю чи це так насправді , але пишуть що Пентагон на грані бунту проти свого шефа .
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21.04.2025 21:48 Ответить
Одним дебилом меньше одним больше, это ничего не решает в общей своре идиотов, которые

управляют сегодня Америкой.
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21.04.2025 21:57 Ответить
Такого дурня ще треба пошукати... Яка швидка кар'єра але згорів у плотних шарах атмосфери.
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21.04.2025 22:05 Ответить
Шайгу
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21.04.2025 22:23 Ответить
Кужугета пусть ставят, все равно это одна шайка-лейка.
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21.04.2025 22:33 Ответить
"...Єслі чота гдє-та, сразу знал народ
Дєло Кожугєта! Ето он, урод!..."

(с) Орлуша
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21.04.2025 23:03 Ответить
Міністерку внутрішньої безпеки США пограбували у центрі Вашингтона



У неділю ввечері в ресторані в центрі Вашингтона було викрадено гаманець міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем, в якому знаходилися $3 000 готівкою та її бейдж доступу до міністерства, підтвердив NewsNation офіційний представник.

Помічниця міністра Тріша МакЛафлін розповіла, що Ноем вечеряла, коли злодій викрав сумочку, в якій лежали паспорт Ноем, водійське посвідчення, незаповнена чекова книжка і її ключі.

Співробітник правоохоронних органів повідомив CNN, що Секретна служба проаналізувала відеозаписи з камер спостереження в ресторані і побачила, як "невідомий білий чоловік у медичній масці викрав сумку і вийшов із ресторану".

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21.04.2025 22:37 Ответить
Їм об'яву потрібно дати -США розшукує нового міністра оборони і вказати прикмети обов'язково)
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22.04.2025 00:49 Ответить
і на стовб цю об'яву!
поряд з об'явою послиці в Болгарію - "даю уроки мінету"
дипломатичний корпус України вражає своєю фахівостю...
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22.04.2025 04:59 Ответить
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22.04.2025 08:38 Ответить
 
 