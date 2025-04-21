Белый дом приступил к поиску нового министра обороны, - СМИ
В Белом доме начали поиск нового министра обороны из-за очередного скандала, возникшего вокруг действующего главы Пентагона Пита Хегсета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на радиостанцию NPR.
Радиостанция NPR получила подтверждение у своего собеседника, что министр обороны Пит Хегсет поделился деталями ударов по Йемену в прошлом месяце со своей женой и братом в чате Signal на своем личном телефоне.
В марте Хегсет поделился подробностями о действиях против целей хуситов в Йемене в чате Signal с высокопоставленными чиновниками Белого дома, в который случайно попал и редактор The Atlantic.
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За последние несколько недель четверо старших советников Хегсета неожиданно уволились, некоторые из них были обвинены в утечке информации. Они выступили с публичными заявлениями, в которых предполагали междоусобицы в Минобороны США.
ДОПОЛНЕНО
Представитель Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию радиостанции NPR о том, что администрация Трампа якобы ищет нового министра обороны вместо Пита Хегсета.
Об этом она написала в соцсети Х: "Эта публикация на NPR является полной фейковой новостью, основанной на одном анонимном источнике, который явно не имеет ни малейшего представления о том, о чем он говорит. Как заявил президент (Трамп, - ред.) сегодня утром, он решительно поддерживает министра обороны".
Скандал с министром обороны США Хэгсетом
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Гегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.
Министр обороны США Пит Гегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.
На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".
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От тільки навряд комусь замазаному ЗЄрмаками десь довірять щось більше за годування тварин у зоопарку. Да і те постійно прийдеться перевіряти чи не голодують тваринки через цих уйобків.
Він тут Єрмаку дуже потрібен.
Хто ж буде рубати бабло для ОПЗЄ на оборонці?
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яйця по 17 баксів будуть
голубині
Оппоненти мені наводили приклад США де є стала демократія і неможливий прихід диктатора .
Ну і де ж ваша демократія , система стримувань , незалежна судова система ? Що у нас що в США реальність показала що коли забагато влади в руках корумпованих дегенератів то це стає загрозою існування держави.
- єдина вимога-щоб був ще дурніший за сьогодняшнього
якщо і буде новий міністр оборони, то він буде навіть гірший за гегсета.
доня пошукає і таки знайде іншу наволоч,
бо інших в його стаї нема.
наша стабільність - це перманентна нестабільність.
сьогодні спростовували? - завтра спростуємо спростоване сьогодні!
а цей гегсет думає що має яйця…
«
Під час великоднього заходу в Білому домі Гегсет заявив, що "знову і знову поширюється брехня", а джерелами нібито є "анонімні наклепники" та "незадоволені колишні співробітники".
"Зі мною це не спрацює, тому що ми змінюємо Міністерство оборони, повертаючи Пентагон в руки бійців, які воюють. А анонімні наклепи від незадоволених колишніх співробітників - це старі новини, це не має значення", - наголосив він. ….
ну-ну…
управляют сегодня Америкой.
Дєло Кожугєта! Ето он, урод!..."
(с) Орлуша
У неділю ввечері в ресторані в центрі Вашингтона було викрадено гаманець міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем, в якому знаходилися $3 000 готівкою та її бейдж доступу до міністерства, підтвердив NewsNation офіційний представник.
Помічниця міністра Тріша МакЛафлін розповіла, що Ноем вечеряла, коли злодій викрав сумочку, в якій лежали паспорт Ноем, водійське посвідчення, незаповнена чекова книжка і її ключі.
Співробітник правоохоронних органів повідомив CNN, що Секретна служба проаналізувала відеозаписи з камер спостереження в ресторані і побачила, як "невідомий білий чоловік у медичній масці викрав сумку і вийшов із ресторану".
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