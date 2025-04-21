РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14525 посетителей онлайн
Новости Скандал в США из-за Signal
2 260 38

На Хегсета нападают недовольные работники, - Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандала с Signal

Піт Гегсет

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Так Трамп заявил, что Хегсет "прекрасно справляется с работой", несмотря на то, что на него нападают "недовольные сотрудники". Недавно в Пентагоне уволили ряд сотрудников, также в ведомстве расследуют утечку информации через мессенджер Signal.

"Спросите у хуситов, сколько там дисфункции", - сказал Трамп журналистам.

Издание отмечает, что заявление Трампа появилось после того, как Джон Уллиот, который подал в отставку на прошлой неделе после непродолжительного пребывания на посту спикера Пентагона, заявил, что в первые месяцы работы второй администрации Трампа министерство обороны было переполнено "кадровой драмой". Он назвал это "полномасштабным крахом", который может стоить министру обороны его работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощника Гегсета увольняют из-за утечки данных в Пентагоне,- Politico

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

Читайте: Скандал с Signal: уволенные из Пентагона чиновники говорят, что их "очернили"

Автор: 

Пентагон (1459) США (26672) Трамп Дональд (5214) Пит Хегсет (64)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
трамп собрал уникальную команду дебилов и идиотов, поэтому, он будет стоять за них до

последнего.

Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет

потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:03
+6
ГИГИсет-бідося, тримайся! Кретина такого рангу як ти на заміну вже не знайти. Всі ідіоти вже у владі.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:02
+6
Точно?
У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.

І ніяких судів Лінча.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро недовольные жители США вам дурочкам суд Линча устроят.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:00 Ответить
Точно?
У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.

І ніяких судів Лінча.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:06 Ответить
Ну так у нас великий президент Зеленский, а там Рыжий клоун. Понятно что Зеленский нравится не всем, особенно тем которые копеечку имеют за написание гадостей про него, но правда такова что Зеленский поистине войдёт в мировую историю как великий президент прекрасной Украины. Есть ли к Зеленскому вопросы и претензии ? Конечно есть, но все они меркнут на фоне того что он сделал для Украины.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:11 Ответить
Ти хворий на голову.

У порівнянні з Трампом ЗЄ - затичка від дупи. 😁
показать весь комментарий
21.04.2025 20:13 Ответить
Та ради Бога, ты когда придёшь на его место в результате демократический выборов , всё сделаешь правильно и заживём как в Раю ну это конечно если ты не идиот и не пустой болтун .
показать весь комментарий
21.04.2025 20:19 Ответить
Доречі, твоя палка закоханість у ЗЄ ніяк не пов'язана з тим, що ти ватник або латентний кацап?
показать весь комментарий
21.04.2025 20:28 Ответить
Во-во, на ВатаТВ тоже все пропагондоны на Зеленского тявкают и завывают, да и у ***** он тоже то нелегитимный, то нацист, то наркоман. Поэтому ответ кто тут кацап на мой взгляд достаточно очевиден и это явно не я.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:33 Ответить
Вони ЗЄ просували у владу, вони його тепер і факають.

Вони, як ти, розмовляють кацапською і відробляють те, за що їм платять.
Мі ж вами різниця, як між лайном свинячим і лайном коров'ячим.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:38 Ответить
Ну само-собой, они же и проголосовали за Зеленского а когда Зеленского снова выберут на пост Президента Украины то ты всем будешь рассказывать про руку кремля и происки *****.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:41 Ответить
Голосували такі ватні підараси, як ти.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:44 Ответить
Эка ты раскочегарился 70% населения Украины по твоему мнению ватные ******** , а ты дятелок, не много на себя берёшь? Будут выборы, пойдёшь на избирательный участок и напишешь плакат, мол так и так ,кто за Зеленского тот...и дальше по тексту. Веселуху тебе обещаю о-го-го...
показать весь комментарий
21.04.2025 20:49 Ответить
Не 73% населення, а 73% від тих, хто прийшов голосувати.

Достатньо подивитися де підтримка ЗЄ була найбільшою.

Так - дебіли і ватні підараси. Ти так точно.
Якщо щось пише квцапською на 11 році війни з Роісєй - воно ватний підарас.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:53 Ответить
Ты очень много лишнего текста наваял, чтобы рассказать что ты обыкновенный дурак и слава Богу что в Украине таких как ты меньшинство.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:56 Ответить
Не можуть манкурти будувати чужу для них державу.
Саме тому ми зараз у глибокій дупі.

Саме тому, що вас багато, і ви зневажаєте Україну та українське майбутнє в України дуже ******.

Обрали Яника. Обрали ЗЄ. З часом знов оберете чергове ватне опудало. Бо вам "какая разніца" аби можна було залишатися кацапами і розмовляти кацапською.
А від "Армія. Мова. Віра" у вас нестримний пронос.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:05 Ответить
Аааа, так ты любитель Петра Лексеича ну так тут совсем всё просто, пойдёшь и проголосуешь за него , может ещё человек пять-десять поддержат твой выбор. Украина страна демократическая, будешь всем рассказывать какой Зеленский плохой и какой Порошенко молодец и посмотрим что получится на выходе хотя я подозревают что ты и так догадываешься, от тебя и колбасит от бессилия.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:11 Ответить
Так що у тебе з мовою не складається, кацап?
показать весь комментарий
21.04.2025 21:13 Ответить
Доречі, нас достатньо, щоб вас звільняли з роботи, а іноді і на тюрячку відправляли.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:07 Ответить
Ну вряд-ли в Украине столько душевно больных, которым в диагнозе пишут, что они могут кого-то уволить или посадить Кстати дурачок, если бы Зеленский был не классным парнем а таким куском дерьма как ты, то ты бы свои опусы сейчас бы в зоне писал в районе параши.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:14 Ответить
А ти загугли скільки узькоговорящих підарасів вже звільнили.
Скільки потрапило до СБУ.
Скільки записуввли сльозні вибачення.

З вами ж інакше не можна...
показать весь комментарий
21.04.2025 21:24 Ответить
Ну ты же понимаешь что ты кретин и несёшь обыкновенный бред, ты же прекрасно знаешь что в ЗСУ сотни тысяч русскоязычных воинов защищают Украину от примерно таких же дебилов как ты, если же ты этого не понимаешь то тебе надо просто голову лечить, хотя перспектив исцеления явно маловато.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:34 Ответить
почекайте коли гнилі помідори у самого трампа полетять) а маск вже хоче втікти з його уряду,накерувався
показать весь комментарий
21.04.2025 20:01 Ответить
ГИГИсет-бідося, тримайся! Кретина такого рангу як ти на заміну вже не знайти. Всі ідіоти вже у владі.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:02 Ответить
трамп собрал уникальную команду дебилов и идиотов, поэтому, он будет стоять за них до

последнего.

Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет

потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:03 Ответить
сприятливі умови можуть статись років через два. Але це не точно.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:07 Ответить
Два года такого идиотизма не выдержат ни Америка, не мир.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:08 Ответить
ніхто не знає достеменно глибини цієї кролячої нори.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:17 Ответить
а хто вибрав трампона???
не народ америки???
і зараз цей "нарід" підтримує трампона
а демократів підтримують лише 27%...
нажаль
показать весь комментарий
21.04.2025 21:12 Ответить
А на Трампа хто нападає? Деменція? Шобла дегенератів. Імпічмент доки не пізно.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:04 Ответить
Боже, дурнів бережи...
показать весь комментарий
21.04.2025 20:05 Ответить
Шо вы так за Трампа переживаете....вы лучше за зешоблу переживайте,которая автозаки закупает во время войны.совпадение?не думаю ...
показать весь комментарий
21.04.2025 20:10 Ответить
На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники". Накуя "трампло" набрав таких "помічників" від котрих Пентагон незадоволений ???
показать весь комментарий
21.04.2025 20:11 Ответить
Врятувати Гегсета можуть лише масові поставки зброї в Україну. Думай Гегсет, думай...
показать весь комментарий
21.04.2025 20:11 Ответить
Це все зо зміг видати "геніальний" мозок трампа ? Тупіє щось з кожним днем
показать весь комментарий
21.04.2025 20:12 Ответить
Все, як у нас.

"Прокляті порохоботи!!!"
Типу це якось спростовує самі факти постійних факапів влади.
показать весь комментарий
21.04.2025 20:34 Ответить
Росіяни планують провести у Вашингтоні ходу "безсмертного полку" з радянською символікою
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508481/
показать весь комментарий
21.04.2025 20:42 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2025 20:44 Ответить
довбоГРАЙ?
показать весь комментарий
21.04.2025 20:55 Ответить
Где то я это уже слышал.
Ах да, татаров убивал чеченцев.
На дерьмака два бронежилета не налазили и он шел в рукопашную.
показать весь комментарий
21.04.2025 21:12 Ответить
 
 