На Хегсета нападают недовольные работники, - Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандала с Signal
На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Так Трамп заявил, что Хегсет "прекрасно справляется с работой", несмотря на то, что на него нападают "недовольные сотрудники". Недавно в Пентагоне уволили ряд сотрудников, также в ведомстве расследуют утечку информации через мессенджер Signal.
"Спросите у хуситов, сколько там дисфункции", - сказал Трамп журналистам.
Издание отмечает, что заявление Трампа появилось после того, как Джон Уллиот, который подал в отставку на прошлой неделе после непродолжительного пребывания на посту спикера Пентагона, заявил, что в первые месяцы работы второй администрации Трампа министерство обороны было переполнено "кадровой драмой". Он назвал это "полномасштабным крахом", который может стоить министру обороны его работы.
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.
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У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.
І ніяких судів Лінча.
У порівнянні з Трампом ЗЄ - затичка від дупи. 😁
Вони, як ти, розмовляють кацапською і відробляють те, за що їм платять.
Мі ж вами різниця, як між лайном свинячим і лайном коров'ячим.
Достатньо подивитися де підтримка ЗЄ була найбільшою.
Так - дебіли і ватні підараси. Ти так точно.
Якщо щось пише квцапською на 11 році війни з Роісєй - воно ватний підарас.
Саме тому ми зараз у глибокій дупі.
Саме тому, що вас багато, і ви зневажаєте Україну та українське майбутнє в України дуже ******.
Обрали Яника. Обрали ЗЄ. З часом знов оберете чергове ватне опудало. Бо вам "какая разніца" аби можна було залишатися кацапами і розмовляти кацапською.
А від "Армія. Мова. Віра" у вас нестримний пронос.
Скільки потрапило до СБУ.
Скільки записуввли сльозні вибачення.
З вами ж інакше не можна...
последнего.
Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет
потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
не народ америки???
і зараз цей "нарід" підтримує трампона
а демократів підтримують лише 27%...
нажаль
"Прокляті порохоботи!!!"
Типу це якось спростовує самі факти постійних факапів влади.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508481/
Ах да, татаров убивал чеченцев.
На дерьмака два бронежилета не налазили и он шел в рукопашную.