На Хегсета нападают недовольные работники, - Трамп поддержал главу Пентагона на фоне скандала с Signal

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Так Трамп заявил, что Хегсет "прекрасно справляется с работой", несмотря на то, что на него нападают "недовольные сотрудники". Недавно в Пентагоне уволили ряд сотрудников, также в ведомстве расследуют утечку информации через мессенджер Signal.

"Спросите у хуситов, сколько там дисфункции", - сказал Трамп журналистам.

Издание отмечает, что заявление Трампа появилось после того, как Джон Уллиот, который подал в отставку на прошлой неделе после непродолжительного пребывания на посту спикера Пентагона, заявил, что в первые месяцы работы второй администрации Трампа министерство обороны было переполнено "кадровой драмой". Он назвал это "полномасштабным крахом", который может стоить министру обороны его работы.

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СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

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