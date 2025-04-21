На Гегсета нападають незадоволені працівники, - Трамп підтримав главу Пентагону на тлі скандалу із Signal
На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Так Трамп заявив, що Гегсет "чудово справляється з роботою", незважаючи на те, що на нього нападають "незадоволені співробітники". Нещодавно у Пентагоні звільнили ряд працівників, також у відомстві розслідують витік інформації через месенджер Signal.
"Запитайте у хуситів, скільки там дисфункції", - сказав Трамп журналістам.
Видання зазначає, що заява Трампа з'явилась після того, як Джон Улліот, який подав у відставку минулого тижня після нетривалого перебування на посаді речника Пентагону, заявив, що в перші місяці роботи другої адміністрації Трампа міністерство оборони було переповнене "кадровою драмою". Він назвав це "повномасштабним крахом", який може коштувати міністру оборони його роботи.
ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
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У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.
І ніяких судів Лінча.
У порівнянні з Трампом ЗЄ - затичка від дупи. 😁
Вони, як ти, розмовляють кацапською і відробляють те, за що їм платять.
Мі ж вами різниця, як між лайном свинячим і лайном коров'ячим.
Достатньо подивитися де підтримка ЗЄ була найбільшою.
Так - дебіли і ватні підараси. Ти так точно.
Якщо щось пише квцапською на 11 році війни з Роісєй - воно ватний підарас.
Саме тому ми зараз у глибокій дупі.
Саме тому, що вас багато, і ви зневажаєте Україну та українське майбутнє в України дуже ******.
Обрали Яника. Обрали ЗЄ. З часом знов оберете чергове ватне опудало. Бо вам "какая разніца" аби можна було залишатися кацапами і розмовляти кацапською.
А від "Армія. Мова. Віра" у вас нестримний пронос.
Скільки потрапило до СБУ.
Скільки записуввли сльозні вибачення.
З вами ж інакше не можна...
последнего.
Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет
потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
не народ америки???
і зараз цей "нарід" підтримує трампона
а демократів підтримують лише 27%...
нажаль
"Прокляті порохоботи!!!"
Типу це якось спростовує самі факти постійних факапів влади.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508481/
Ах да, татаров убивал чеченцев.
На дерьмака два бронежилета не налазили и он шел в рукопашную.