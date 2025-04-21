На Гегсета нападають незадоволені працівники, - Трамп підтримав главу Пентагону на тлі скандалу із Signal

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так Трамп заявив, що Гегсет "чудово справляється з роботою", незважаючи на те, що на нього нападають "незадоволені співробітники". Нещодавно у Пентагоні звільнили ряд працівників, також у відомстві розслідують витік інформації через месенджер Signal.

"Запитайте у хуситів, скільки там дисфункції", - сказав Трамп журналістам.

Видання зазначає, що заява Трампа з'явилась після того, як Джон Улліот, який подав у відставку минулого тижня після нетривалого перебування на посаді речника Пентагону, заявив, що в перші місяці роботи другої адміністрації Трампа міністерство оборони було переповнене "кадровою драмою". Він назвав це "повномасштабним крахом", який може коштувати міністру оборони його роботи.

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ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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