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Новини Скандал у США через Signal
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На Гегсета нападають незадоволені працівники, - Трамп підтримав главу Пентагону на тлі скандалу із Signal

Піт Гегсет

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Так Трамп заявив, що Гегсет  "чудово справляється з роботою", незважаючи на те, що на нього нападають "незадоволені співробітники". Нещодавно у Пентагоні звільнили ряд працівників, також у відомстві розслідують витік інформації через месенджер Signal.

"Запитайте у хуситів, скільки там дисфункції", - сказав Трамп журналістам.

Видання зазначає, що заява Трампа з'явилась після того, як Джон Улліот, який подав у відставку минулого тижня після нетривалого перебування на посаді речника Пентагону, заявив, що в перші місяці роботи другої адміністрації Трампа міністерство оборони було переповнене "кадровою драмою". Він назвав це "повномасштабним крахом", який може коштувати міністру оборони його роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помічника Гегсета звільняють через витік даних у Пентагоні,- Politico

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Читайте: Скандал із Signal: звільнені з Пентагону чиновники кажуть, що їх "очорнили"

Автор: 

Пентагон (1428) США (22840) Трамп Дональд (5635) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+8
трамп собрал уникальную команду дебилов и идиотов, поэтому, он будет стоять за них до

последнего.

Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет

потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
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21.04.2025 20:03
+6
ГИГИсет-бідося, тримайся! Кретина такого рангу як ти на заміну вже не знайти. Всі ідіоти вже у владі.
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21.04.2025 20:02
+6
Точно?
У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.

І ніяких судів Лінча.
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21.04.2025 20:06
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Скоро недовольные жители США вам дурочкам суд Линча устроят.
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21.04.2025 20:00 Відповісти
Точно?
У нас достатньо вдягнути футболки "маю право на помилку".
І "дайте йому ще 100 днів" затягнулося вже на 6 років.

І ніяких судів Лінча.
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21.04.2025 20:06 Відповісти
Ну так у нас великий президент Зеленский, а там Рыжий клоун. Понятно что Зеленский нравится не всем, особенно тем которые копеечку имеют за написание гадостей про него, но правда такова что Зеленский поистине войдёт в мировую историю как великий президент прекрасной Украины. Есть ли к Зеленскому вопросы и претензии ? Конечно есть, но все они меркнут на фоне того что он сделал для Украины.
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21.04.2025 20:11 Відповісти
Ти хворий на голову.

У порівнянні з Трампом ЗЄ - затичка від дупи. 😁
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21.04.2025 20:13 Відповісти
Та ради Бога, ты когда придёшь на его место в результате демократический выборов , всё сделаешь правильно и заживём как в Раю ну это конечно если ты не идиот и не пустой болтун .
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21.04.2025 20:19 Відповісти
Доречі, твоя палка закоханість у ЗЄ ніяк не пов'язана з тим, що ти ватник або латентний кацап?
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21.04.2025 20:28 Відповісти
Во-во, на ВатаТВ тоже все пропагондоны на Зеленского тявкают и завывают, да и у ***** он тоже то нелегитимный, то нацист, то наркоман. Поэтому ответ кто тут кацап на мой взгляд достаточно очевиден и это явно не я.
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21.04.2025 20:33 Відповісти
Вони ЗЄ просували у владу, вони його тепер і факають.

Вони, як ти, розмовляють кацапською і відробляють те, за що їм платять.
Мі ж вами різниця, як між лайном свинячим і лайном коров'ячим.
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21.04.2025 20:38 Відповісти
Ну само-собой, они же и проголосовали за Зеленского а когда Зеленского снова выберут на пост Президента Украины то ты всем будешь рассказывать про руку кремля и происки *****.
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21.04.2025 20:41 Відповісти
Голосували такі ватні підараси, як ти.
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21.04.2025 20:44 Відповісти
Эка ты раскочегарился 70% населения Украины по твоему мнению ватные ******** , а ты дятелок, не много на себя берёшь? Будут выборы, пойдёшь на избирательный участок и напишешь плакат, мол так и так ,кто за Зеленского тот...и дальше по тексту. Веселуху тебе обещаю о-го-го...
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21.04.2025 20:49 Відповісти
Не 73% населення, а 73% від тих, хто прийшов голосувати.

Достатньо подивитися де підтримка ЗЄ була найбільшою.

Так - дебіли і ватні підараси. Ти так точно.
Якщо щось пише квцапською на 11 році війни з Роісєй - воно ватний підарас.
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21.04.2025 20:53 Відповісти
Ты очень много лишнего текста наваял, чтобы рассказать что ты обыкновенный дурак и слава Богу что в Украине таких как ты меньшинство.
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21.04.2025 20:56 Відповісти
Не можуть манкурти будувати чужу для них державу.
Саме тому ми зараз у глибокій дупі.

Саме тому, що вас багато, і ви зневажаєте Україну та українське майбутнє в України дуже ******.

Обрали Яника. Обрали ЗЄ. З часом знов оберете чергове ватне опудало. Бо вам "какая разніца" аби можна було залишатися кацапами і розмовляти кацапською.
А від "Армія. Мова. Віра" у вас нестримний пронос.
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21.04.2025 21:05 Відповісти
Аааа, так ты любитель Петра Лексеича ну так тут совсем всё просто, пойдёшь и проголосуешь за него , может ещё человек пять-десять поддержат твой выбор. Украина страна демократическая, будешь всем рассказывать какой Зеленский плохой и какой Порошенко молодец и посмотрим что получится на выходе хотя я подозревают что ты и так догадываешься, от тебя и колбасит от бессилия.
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21.04.2025 21:11 Відповісти
Так що у тебе з мовою не складається, кацап?
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21.04.2025 21:13 Відповісти
Доречі, нас достатньо, щоб вас звільняли з роботи, а іноді і на тюрячку відправляли.
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21.04.2025 21:07 Відповісти
Ну вряд-ли в Украине столько душевно больных, которым в диагнозе пишут, что они могут кого-то уволить или посадить Кстати дурачок, если бы Зеленский был не классным парнем а таким куском дерьма как ты, то ты бы свои опусы сейчас бы в зоне писал в районе параши.
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21.04.2025 21:14 Відповісти
А ти загугли скільки узькоговорящих підарасів вже звільнили.
Скільки потрапило до СБУ.
Скільки записуввли сльозні вибачення.

З вами ж інакше не можна...
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21.04.2025 21:24 Відповісти
Ну ты же понимаешь что ты кретин и несёшь обыкновенный бред, ты же прекрасно знаешь что в ЗСУ сотни тысяч русскоязычных воинов защищают Украину от примерно таких же дебилов как ты, если же ты этого не понимаешь то тебе надо просто голову лечить, хотя перспектив исцеления явно маловато.
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21.04.2025 21:34 Відповісти
почекайте коли гнилі помідори у самого трампа полетять) а маск вже хоче втікти з його уряду,накерувався
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21.04.2025 20:01 Відповісти
ГИГИсет-бідося, тримайся! Кретина такого рангу як ти на заміну вже не знайти. Всі ідіоти вже у владі.
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21.04.2025 20:02 Відповісти
трамп собрал уникальную команду дебилов и идиотов, поэтому, он будет стоять за них до

последнего.

Одна надежда на народ Америки, который не будет долго терпеть этих дегенератов и сможет

потребовать их ухода, в Америке это возможно при благоприятных условиях.
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21.04.2025 20:03 Відповісти
сприятливі умови можуть статись років через два. Але це не точно.
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21.04.2025 20:07 Відповісти
Два года такого идиотизма не выдержат ни Америка, не мир.
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21.04.2025 20:08 Відповісти
ніхто не знає достеменно глибини цієї кролячої нори.
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21.04.2025 20:17 Відповісти
а хто вибрав трампона???
не народ америки???
і зараз цей "нарід" підтримує трампона
а демократів підтримують лише 27%...
нажаль
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21.04.2025 21:12 Відповісти
А на Трампа хто нападає? Деменція? Шобла дегенератів. Імпічмент доки не пізно.
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21.04.2025 20:04 Відповісти
Боже, дурнів бережи...
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21.04.2025 20:05 Відповісти
Шо вы так за Трампа переживаете....вы лучше за зешоблу переживайте,которая автозаки закупает во время войны.совпадение?не думаю ...
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21.04.2025 20:10 Відповісти
На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники". Накуя "трампло" набрав таких "помічників" від котрих Пентагон незадоволений ???
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21.04.2025 20:11 Відповісти
Врятувати Гегсета можуть лише масові поставки зброї в Україну. Думай Гегсет, думай...
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21.04.2025 20:11 Відповісти
Це все зо зміг видати "геніальний" мозок трампа ? Тупіє щось з кожним днем
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21.04.2025 20:12 Відповісти
Все, як у нас.

"Прокляті порохоботи!!!"
Типу це якось спростовує самі факти постійних факапів влади.
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21.04.2025 20:34 Відповісти
Росіяни планують провести у Вашингтоні ходу "безсмертного полку" з радянською символікою
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/21/7508481/
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21.04.2025 20:42 Відповісти
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21.04.2025 20:44 Відповісти
довбоГРАЙ?
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21.04.2025 20:55 Відповісти
Где то я это уже слышал.
Ах да, татаров убивал чеченцев.
На дерьмака два бронежилета не налазили и он шел в рукопашную.
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21.04.2025 21:12 Відповісти
 
 