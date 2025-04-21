Хегсет должен уйти в отставку с позором. Он - угроза нацбезопасности США, - сенатор-демократ Дакворт
Сенатор-демократ от Иллинойса Тэмми Дакворт заявила, что глава Пентагона Пит Хэгсет должен немедленно уйти в отставку на фоне скандалов с утечками данных из секретного чата в Signal.
Как передает Цензор.НЕТ, ее слова цитирует The Hill.
Сенатор-демократ, в прошлом пилотка вертолета Black Hawk и ветеран боевых действий считает, что "исключительная глупость" Хегсета подвергает войска США опасности.
"Сколько еще раз Пит Хегсет должен слить разведданные, прежде чем Дональд Трамп и республиканцы поймут, что он не просто долбаный лжец, но и реальная угроза нашей национальной безопасности?" - заявила она.
По словам Дакворт, каждый раз, когда Хегсет остается в должности - "это еще один день, когда жизни наших военных под угрозой из-за его чрезвычайной тупости".
"Он должен с позором уйти в отставку", - добавила она.
Что предшествовало?
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.
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избранную им власть, дебилы могут выбирать только дебилов, это аксиома.
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