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Новини Скандал у США через Signal
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Гегсет має піти у відставку з ганьбою. Він - загроза нацбезпеці США, - сенаторка-демократка Дакворт

Глава Пентагону Піт Гегсет

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що очільник Пентагону Піт Гегсет має негайно піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних з секретного чату у Signal.

Як передає Цензор.НЕТ, її слова цитує The Hill.

Сенаторка-демократка, у минулому пілотка вертольота Black Hawk і ветеранка бойових дій вважає, що "виняткова дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку.

"Скільки ще разів Піт Гегсет має злити розвіддані, перш ніж Дональд Трамп і республіканці зрозуміють, що він не просто довбаний брехун, а й реальна загроза нашій національній безпеці?" - заявила вона.

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За словами Дакворт, щоразу, коли Гегсет залишається на посаді – "це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його надзвичайну тупість".

"Він повинен з ганьбою піти у відставку", - додала вона.

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Що передувало?

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Пентагоні спростували повідомлення про "злив" планів військових операцій: Фейк від звільнених працівників

Автор: 

інформація (291) США (22840) витік (71) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+10
С приходом трампа и его команды дебилов Америка, как сверхдержава, закончилась и судя по

всему навсегда, ибо в стране закончился народ способный трезво мыслить и отвечать за

избранную им власть, дебилы могут выбирать только дебилов, это аксиома.
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21.04.2025 18:29
+8
С позором в отставку должен уйти не только тупой попкарь Хегсет, но и сам барыга Трамп
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21.04.2025 18:03
+7
"це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його надзвичайну тупість". Джерело: https://censor.net/ua/n3547974

Мов про нашого верховного найвеличнішого сказано!
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21.04.2025 17:50
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Це все що вас не влаштовує у Трампа?
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21.04.2025 17:41 Відповісти
"це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його надзвичайну тупість". Джерело: https://censor.net/ua/n3547974

Мов про нашого верховного найвеличнішого сказано!
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21.04.2025 17:50 Відповісти
А ти мабуть з окопу строчиш висерки.
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21.04.2025 18:00 Відповісти
Про окоп - типова відповідь від зеленосракого дебіла!
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21.04.2025 18:17 Відповісти
Сполучені Штати Аматорів.
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21.04.2025 17:51 Відповісти
Ату иого! а респи чого мовчать?
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21.04.2025 17:53 Відповісти
Пётр Подзаборный - алкаш и истеричный скандалист , любитель бить посуду и женщин.
Военный опыт - несколько месяцев службы надзирателем-вертухаем в концлагере Гуантанамо.
Спец по вылизыванию ануса щедрым спонсорам.

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21.04.2025 18:01 Відповісти
С позором в отставку должен уйти не только тупой попкарь Хегсет, но и сам барыга Трамп
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21.04.2025 18:03 Відповісти
В отставку должна уйти все партия идиотов проигравших выборы этому Трампу,в условиях когда победа над ним было стопроцентной.
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21.04.2025 18:14 Відповісти
С приходом трампа и его команды дебилов Америка, как сверхдержава, закончилась и судя по

всему навсегда, ибо в стране закончился народ способный трезво мыслить и отвечать за

избранную им власть, дебилы могут выбирать только дебилов, это аксиома.
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21.04.2025 18:29 Відповісти
Хто би сумнівався що воно загроза!!! Там вся адміністрація загроза США!!! Ото ж навибирали собі ідіотів необразованих!!!
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21.04.2025 18:44 Відповісти
нє-нє, хай протримається хоча би ще пару місяців. Хочу побачити злив росіянам або чаломоносцям.
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21.04.2025 18:45 Відповісти
у мене таке враження, що ті чалмоносці нічого самі не рішають. вони як шавки у каців і комуняк. так само як хусити, хезбола, хамас - це щавки уже чалмоносців, щоб каци і китайські комуняки не марали руки. ну от нафіга тим чалмоносцям дорогезна ядерна програма з "мирним атомом", коли у них є у величезному надлишку ціла купа енергоресурсів. де не копни там, то скрізь газ і нафта. в Ірану величезні запаси газу, оцінюються десятками трильйонів кубометрів. сидять на золоті, мають щорічну інфляцію у 50-70%, але хочуть мати ще атомну електростанцію. а може атомна електростанція - це тупо прикриття для створення ядерної бомби, щоб шантажувати весь світ. та й то, не факт, що будуть вони її справді створювати. у певний потрібний момент, каци їм можуть передати уже готові боєголовки.
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21.04.2025 19:08 Відповісти
це враження. Навіть самий галімий чалмоносець вертів путіна *****. Нещодавні перемовини якогось там їхнього чергового президента вам як аргумент - коли путін почав запізнюватись на зустріч, то цей пезешкіян сказав що у нього по розкладу намаз, тому кафір хай почекає до вечора, поки він почитає коран.
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21.04.2025 19:19 Відповісти
і да, щодо кафірів: інфа, яка гуляє інетом, що нібито у гегсета на сраці є татуювання слова "кафір" на аль-арабія.
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21.04.2025 19:25 Відповісти
ну такоє. для мене більшим агрументом є те, що відразу після перемовин по ядерній програмі з американцями, чалмоносний міністр відразу прибув у мацкву для консультацій чи, точніше, для інструкцій. були би вони і справді самостійні у прийнятті рішень, то не їздили би у мацкву, а вели би переговори з американцями самостійно.
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21.04.2025 19:38 Відповісти
звичайна координація дій союзників. Це не відміняє зверхнього відношення до кафірів. А післязавтра чалмоносний міністр поїде у Китай. Бо союзники.
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21.04.2025 19:46 Відповісти
нуу.. нерівноправні такі собі союзники. звідси й тертя між тими лідерами у відносинах - тривале чекання і т.д. союзники - це коли сторони поважають одна одну і не чекають у приймальні годинами на зустріч. так, він не чекав, а псіханув і поїхав на молитву. але факт приниження відбувся. ніколи ху йло не дозволяло собі так поводитись із Сі. от і з Китаєм у каців союзництво мйже рівноправне, хоча Сі міг би теж собі дозволити поіздєватись над ху йлом, проте це Схід, Азія, там є виховання і Сі не може довзолити собі принизити ху йла, бо тоді він принизить і себе. а ху йлу пох на ті церемонії. нерівноправних собі він завжди намагається макнути і принизити. Був би Іран самостійним у прийнятті рішень, він послав би вже давно каців, домовився би із Заходом, закрив би ту "свою" ядерну програму і добився би від Заходу зняття санкцій. І сьогодні зі своїми ресурсами процвітав би разом із своєю країною, як було це раніше. потрібно ще покопатися в історії і вивчити питання як тоді сталася у них революція. дуже якось підозріло вона співала із війною совків в Афгані. бо з Ірану тоді багато заходило моджахедів в Афган, щоб мочити совків. тож відкидати думку про те, що за тою революцією в Ірані стирчать вуха совка теж не можна.
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21.04.2025 20:12 Відповісти
це з вашої точки зору пезешкіян "психонув". Восток - дєло тонкоє. Там інша ментальність, та інша психіка, тому насправді це пезешкіян принизив путіна, заставивши його чекати аж до вечора.
Ядерну програму Іран закривати не буде, і це не залежить від рф, тому що Захід для Ірану екзистенційний ворог, тому від ЯЗ вони відмовлятись не будуть (Будапешт їм довів хибність такої політики), і як всі тиранії ложив *** на процвєтаніє, бо воні *******, і їм заважає жити теріторія площею як Львівська область, і яка знаходиться від них на відстані тисячі кілометрів.
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21.04.2025 20:36 Відповісти
нуу, спочатку принизили чалмоносця. той відповів. якби ху йло вважав його рівним собі, то тоді не принижував би його, а зустрівся саме у той час, на який домовились про зустріч. я думаю, що ядерна програма на 100% залежить від русні. інакше цапи не будували би в Ірані АЕС. а вони там її будують. нафіга? от нафіга іранцям та АЕС, коли у них під ногами купа дешевої електрики. АЕС побудувати - це не будинок звести чи хмарочос. на рахунок ворожої екзистенційності. Іран же раніше мав чудові стосунки із Заходом. і під санкціями не був. і проти Ізраїлю тоді воював не він, а Сирія, Ірак, Єгипет, яким допомагав совок зброєю і не тільки зброєю, але й інструкторами також.
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21.04.2025 21:32 Відповісти
вся та вісь один від одного залежна. А що до того, хто проти кого воював - то світ тепер змінюється з такою швидкістю, що наші діти ще встигнуть дуже здивуватись.
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21.04.2025 21:40 Відповісти
так, вони зараз вісь. а Рудий Додік цього ще поки не усвідомив. він думає, що зможе відірвати кацапню від комуняків. помиляється. а от відірвати Іран від кацапів і комуняків набагато простіше було би. і вони замість того, щоб це робити, то вони хочуть вплинути на Іран через кацапів. і саме тому той жид Вітьок і їздить зараз до ху йла на поклон замість того, що мав би напряму працювати з Іраном. а кацапам тільки це і потрібно, бо так росте їхнє вялічіє в світі, типу вони за ниточки можуть рухати усіх тих чалмоносців і тому американці мають про Близький Схід домовлятися саме з кацапами, впрошуючи їх, натомість їм віддати щось за це рішалово. наприклад, Крим визнати за ними. і Україну ніколи в НАТО не приймати.
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21.04.2025 21:49 Відповісти
а США зараз - опорний підшипник, якого як раз не вистачало щоби ця вісь почала розкручуватись з катастрофічними для світу обертами.
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21.04.2025 21:55 Відповісти
так отож. вони хибно думають, що розламають її, натомість випускаючи з ізоляції кацапню, вони тільки її посилюють, а своїми тарифними війнами тісніше прибивають до Китаю країни так званого Глобального півдня..
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21.04.2025 22:05 Відповісти
думати - це динамічний процес, інколи дуже не простий. А у них є уява. А уява - це сталий, і часто незмінний стан, який може бути викликаний психічним розладом, речовинами або ще якимись відхиленнями. Велика частина соціумів живе у стані уяви, бо іх розум спить (а у декого від дитинства не прокидався), і коли така частина соціуму збирається в одну купу, то сон іхнього розуму і породжує таких чудовиськ, діяльність яких може призвести до катастроф глобального масштабу. Ви знаєте, що є таке поняття - ефект метелика.
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21.04.2025 22:48 Відповісти
я думаю, що там простіше все. Штати з приходом Чуба в Білий дім поставили Ізраїлю вже велику купу зброї, яку виділив Чуб. нам же він не виділив ні копійки. Для нього пріоритет - це Ізраїль, а Україна йому не те щоби пох, вона для нього просто розмінна монета. Недарма ж він того жида Вітька призначив своїм спецпосланцем по питаннях Ізраїлю і по питаннях контактів із кремлем. таке відчуття, що він через того свого жидовського посланця хоче задобрити ху йла, щоб той не паскудив на Близькому Сході і щоб утримував Іран від атак на Ізраїль. Натомість пообіцявши ху йлу не бомбити Іран і пообіцяв вплинути на Ізраїль, щоб і той не бомбив Іран. ну і вишня на торті - це певні поступки ху йлу по Україні. принаймні, я це приблизно так бачу.
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21.04.2025 23:33 Відповісти
ріелтор там на перемовинах у Ізраілі обісрався ще на початку каденції трампліна, тому він усунувся від вирішення там будь-яких проблем. Це як його проект побудови Рів'єри у секторі Гази. Він кинув Ізраїль, зараз настає наша черга, і слідом тут же залишить рф. Слідом така ж доля спіткає і перемовини з Іраном. До зими він до цих проблем втратить будь-яку цікавість, і заглубиться у вирішення внутрішніх проблем, які лавиною будуть насуватись на нього, і на економіку США. Втрата міжнародного авторитету і політика ізоляціонізму буде превалювати у найближчі роки, аж до самого імпічменту, я це приблизно так бачу.
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21.04.2025 23:51 Відповісти
тому що ріелтор, а не фаховий дипломат. тому і обісрався.
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22.04.2025 00:53 Відповісти
там усі зараз "ріелтори". "Зійшлися зірки" і спрацював за короткий історичний період у декілька десятків років швидкий процесс деградації суспільства, який і привів до початкової стадії какістократії.
Років п'ятдесят тому один американець і розумний професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср, сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувався вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли «моє незнання рівноцінне твоєму знанню».
Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
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22.04.2025 01:37 Відповісти
так отож. зараз частенько слухаю Романа Безсмертного, то він ті всі реалії, які сьогодні відбуваються в американській правлячій верхівці, розкладає по поличках і просто офігіває від цього всього.
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22.04.2025 08:05 Відповісти
у Безсмертного на це гарна оптика - дається взнаки історична освіта.
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22.04.2025 19:11 Відповісти
До Пєрл-Ґарбор у чекати?)
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21.04.2025 19:23 Відповісти
Ось що буває коли до влади приходить цирковий балаган ідіотів.....Як бачимо як легко прийти до влади дурням-брехунам-популістам, Будь то Украіна чи то Америка.... Один пообіцяв закінчити війну просто перестав стріляти і зарплату вчителям 4000$ з міліярдом дерев у придачу. Другий обіцяв закінчити війну за 24 години і зробити Амеріку знову великою.....У результаті при владі і там і там циркові блазні які тягнуть своі краіни до прірви....
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21.04.2025 18:55 Відповісти
Один ***** уже спрыгнул!
"Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен покинуть пост из-за усталости от «агрессивных нападок левых сил», сообщает газета The Washington Post."
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21.04.2025 18:58 Відповісти
маю надію що вся команда дегенератів на чолі з дебілом рожевим чубом спригне. Бажано в натуральний спосіб - Бруклінський міст ніхто не зачиняв. Хоча такими темпами в США скоро навіть мости перестануть працювати((
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21.04.2025 19:27 Відповісти
Гексед - алкоголик та неврівноважений тип якому не можна доручити охорону сільського клубу, але рудий блазень зібрав команду вірних прихвоснів і доручив Гекседу розвал Пентагону. Може Трамп і не агент Кремля, але дуже, дуже активний з жагою до знищення всього, що працює чітко та злагоджено. Сьоме банкрутство буде величним, бо збанкрутує головна наддержава. Буде невесело але грандіозно...
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21.04.2025 19:20 Відповісти
 
 