Гегсет має піти у відставку з ганьбою. Він - загроза нацбезпеці США, - сенаторка-демократка Дакворт

Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що очільник Пентагону Піт Гегсет має негайно піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних з секретного чату у Signal.

Як передає Цензор.НЕТ, її слова цитує The Hill.

Сенаторка-демократка, у минулому пілотка вертольота Black Hawk і ветеранка бойових дій вважає, що "виняткова дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку.

"Скільки ще разів Піт Гегсет має злити розвіддані, перш ніж Дональд Трамп і республіканці зрозуміють, що він не просто довбаний брехун, а й реальна загроза нашій національній безпеці?" - заявила вона.

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За словами Дакворт, щоразу, коли Гегсет залишається на посаді – "це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його надзвичайну тупість".

"Він повинен з ганьбою піти у відставку", - додала вона.

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Що передувало?

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

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