Гегсет має піти у відставку з ганьбою. Він - загроза нацбезпеці США, - сенаторка-демократка Дакворт
Сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт заявила, що очільник Пентагону Піт Гегсет має негайно піти у відставку на тлі скандалів із витоками даних з секретного чату у Signal.
Як передає Цензор.НЕТ, її слова цитує The Hill.
Сенаторка-демократка, у минулому пілотка вертольота Black Hawk і ветеранка бойових дій вважає, що "виняткова дурість" Гегсета наражає війська США на небезпеку.
"Скільки ще разів Піт Гегсет має злити розвіддані, перш ніж Дональд Трамп і республіканці зрозуміють, що він не просто довбаний брехун, а й реальна загроза нашій національній безпеці?" - заявила вона.
За словами Дакворт, щоразу, коли Гегсет залишається на посаді – "це ще один день, коли життя наших військових під загрозою через його надзвичайну тупість".
"Він повинен з ганьбою піти у відставку", - додала вона.
Що передувало?
ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.
Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.
Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.
Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".
Пізніше у Білому дому, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мов про нашого верховного найвеличнішого сказано!
Военный опыт - несколько месяцев службы надзирателем-вертухаем в концлагере Гуантанамо.
Спец по вылизыванию ануса щедрым спонсорам.
всему навсегда, ибо в стране закончился народ способный трезво мыслить и отвечать за
избранную им власть, дебилы могут выбирать только дебилов, это аксиома.
Ядерну програму Іран закривати не буде, і це не залежить від рф, тому що Захід для Ірану екзистенційний ворог, тому від ЯЗ вони відмовлятись не будуть (Будапешт їм довів хибність такої політики), і як всі тиранії ложив *** на процвєтаніє, бо воні *******, і їм заважає жити теріторія площею як Львівська область, і яка знаходиться від них на відстані тисячі кілометрів.
Років п'ятдесят тому один американець і розумний професор біохімії (хоча більшість людей його все ж вважають письменником), єврей за етнічним походженням і виходець з срср, сказав: "В політичному і культурному житті постійно відчувався вплив антиінтеллектуалізму. Антиінтеллектуалізм створив хибне уявлення, ніби демократія - це коли «моє незнання рівноцінне твоєму знанню».
Ось зараз ми і бачимо саме цей руйнівний прояв антиінтелектуалізму у американському суспільстві.
"Глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намерен покинуть пост из-за усталости от «агрессивных нападок левых сил», сообщает газета The Washington Post."