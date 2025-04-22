Гегсет про скандал із Signal: експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що ми робимо

Глава Пентагону Піт Гегсет уперше висловився щодо скандалу, пов’язаного з другим чатом у месенджері Signal, де він розповідав подробиці атаки на єменських хуситів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

Міністр зазначив, що серйозно ставиться до засекречування інформації та сказав про важливість берегти секретні дані.

"Те, чим ділилися через Signal, тоді і зараз, як би ви це не охарактеризували, було неофіційними, несекретними узгодженнями координації у ЗМІ та інших речей. Це те, що я говорив із самого початку", - пояснив Гегсет.

Глава Пентагону вважає, що дані про другий чат потрапили у ЗМІ через колишніх працівників, які "намагаються злити інформацію і саботувати програму президента і те, що ми робимо".

"Усе, що ми тут робимо, не підлягає сумніву. Ми за бійців. Ми за президента, і все це не ґрунтується на реальності", - підсумував він.

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Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

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