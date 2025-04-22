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Новини Скандал із Гегсетом
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Гегсет про скандал із Signal: експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що ми робимо

Гегсет вперше прокоментував скандали із Signal

Глава Пентагону Піт Гегсет уперше висловився щодо скандалу, пов’язаного з другим чатом у месенджері Signal, де він розповідав подробиці атаки на єменських хуситів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NBC.

Міністр зазначив, що серйозно ставиться до засекречування інформації та сказав про важливість берегти секретні дані.

"Те, чим ділилися через Signal, тоді і зараз, як би ви це не охарактеризували, було неофіційними, несекретними узгодженнями координації у ЗМІ та інших речей. Це те, що я говорив із самого початку", - пояснив Гегсет.

Глава Пентагону вважає, що дані про другий чат потрапили у ЗМІ через колишніх працівників, які "намагаються злити інформацію і саботувати програму президента і те, що ми робимо".

"Усе, що ми тут робимо, не підлягає сумніву. Ми за бійців. Ми за президента, і все це не ґрунтується на реальності", - підсумував він.

Читайте: Білий дім розпочав пошук нового міністра оборони, - ЗМІ (доповнено)

Скандал з міністром оборони США Гегсетом

ЗМІ повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорював деталі ударів по хуситах не тільки в чаті, куди випадково головного редактора журналу Atlantic Джеффрі Ґолдберга. Був іще один чат - до нього належали дружина Гегсета, його брат й адвокат.

Раніше головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково потрапив до закритого чату в Signal, де члени адміністрації президента США обговорювали удари по Ємену.

Трамп також заявив, що йому "нічого не відомо" про репортаж журналіста The Atlantic, якого випадково додали до секретного чату в Signal, де члени його адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Згодом міністр оборони США Піт Гегсет заперечив, що військові плани США обговорювали у чаті та звинуватив головного редактора The Atlantic у "поширенні фейків".

Пізніше у Білому домі, коментуючи скандал із Signal, заявили, що справу закрито, Трамп зберігає довіру до Волца.

Міністр оборони США Піт Гегсет розкритикував ЗМІ та інформаторів після повідомлень про те, що він використовував ще один чат у Signal для обговорення засекречених військових планів.

На тлі скандалу з чатом у Signal президент США Дональд Трамп заявив, що на очільника Пентагону Піта Гегсета нібито нападають "незадоволені працівники".

Читайте: На Гегсета нападають незадоволені працівники, - Трамп підтримав главу Пентагону на тлі скандалу із Signal

Автор: 

Пентагон (1428) секретна інформація (34) Гегсет Піт (64)


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Топ коментарі
+11
Намагаються саботувати приступи ідіотизму?
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22.04.2025 17:22
+11
А як це - саботувати распіздяйство???
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22.04.2025 17:23
+10
одним - Байден з Обамою насцяли в під'їздах .

іншим - Байден з Обамою не дають нормально зливати секрети в signal .

як вони все встигають?
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22.04.2025 17:28
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Намагаються саботувати приступи ідіотизму?
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22.04.2025 17:22 Відповісти
Намагаються врятувати бувшу велич США.
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22.04.2025 17:30 Відповісти
довбойобство не саботувати складно
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22.04.2025 17:22 Відповісти
кругом одні вороги... й заважають у всьому..., як завжди...
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22.04.2025 17:22 Відповісти
Невже в Пентагоні ще залишаються справжні патріоти США , й вони не трансгендери?
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22.04.2025 17:22 Відповісти
Про те, як відомий ПАРЛАМЕНТАР БРИТАНЕЦЬ доводить про спайку ХУ з Фредовичем -

Украина на решающем рубеже / Окно возможностей для победы /№934/ Юрий Швец- ютуб
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22.04.2025 17:33 Відповісти
А як це - саботувати распіздяйство???
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22.04.2025 17:23 Відповісти
Понятно, что "относится серьезно", ну пообсуждал секретности с женой и братом, не чужие ведь.
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22.04.2025 17:24 Відповісти
Злі язики?
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22.04.2025 17:25 Відповісти
невиправний дебіл у команді таких самих
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22.04.2025 17:26 Відповісти
одним - Байден з Обамою насцяли в під'їздах .

іншим - Байден з Обамою не дають нормально зливати секрети в signal .

як вони все встигають?
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22.04.2025 17:28 Відповісти
США мають власних зеленських та єрмаків! Не лише квартали народжують покидьків!
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22.04.2025 17:28 Відповісти
Спецом передивився "Ідіократію". Моментами було моторошно, хоча це типу комедія...
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22.04.2025 17:36 Відповісти
" Хто вср.всь? Пентагон та професіонали, які віддали захисту Америки десатиріччя свого життя",- Гегсет.
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22.04.2025 17:38 Відповісти
Хто вzрався?!!! Ті хто трампа не *******!! Нєхорошиє !! Не поклоняються лідору 😭😭😭
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22.04.2025 17:39 Відповісти
Харошие сапаги, нада брать (С) ... ой це було не про Трампа, а про iншого вялiчайшого лiдера та дiпломата.
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22.04.2025 17:49 Відповісти
Ну да, вони йому ще й в штани насрали, два рази.
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22.04.2025 17:40 Відповісти
Та йди вже нахрен у відставку,ідіот. Бувший військовий,як стверджують,а веде себе як баба базарна.
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22.04.2025 17:42 Відповісти
вертухаї не військові, хоча форму носять та зброю мають
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22.04.2025 17:49 Відповісти
Гегсет про скандал із Signal: експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що ми робимо - "трамбоном " призначив Главою Пентагону Піта Гегсета.котрий з перших днів своєї діяльності почав саботувати роботу відомства .працівники котрого виступають проти "трамбоністів саботажників"
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22.04.2025 17:53 Відповісти
Які дегенерати.
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22.04.2025 19:15 Відповісти
 
 