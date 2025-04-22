Хегсет о скандале с Signal: экс-работники Пентагона пытаются саботировать то, что мы делаем

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые высказался по поводу скандала, связанного со вторым чатом в мессенджере Signal, где он рассказывал подробности атаки на йеменских хуситов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

Министр отметил, что серьезно относится к засекречиванию информации и сказал о важности беречь секретные данные.

"То, чем делились через Signal, тогда и сейчас, как бы вы это ни охарактеризовали, было неофициальными, несекретными согласованиями координации в СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона считает, что данные о втором чате попали в СМИ из-за бывших сотрудников, которые "пытаются слить информацию и саботировать программу президента и то, что мы делаем".

"Все, что мы здесь делаем, не подлежит сомнению. Мы за бойцов. Мы за президента, и все это не основывается на реальности", - подытожил он.

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Скандал с министром обороны США Хегсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

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