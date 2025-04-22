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Новости Скандал с Хегсетом
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Хегсет о скандале с Signal: экс-работники Пентагона пытаются саботировать то, что мы делаем

Гегсет впервые прокомментировал скандалы с Signal

Глава Пентагона Пит Хегсет впервые высказался по поводу скандала, связанного со вторым чатом в мессенджере Signal, где он рассказывал подробности атаки на йеменских хуситов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC.

Министр отметил, что серьезно относится к засекречиванию информации и сказал о важности беречь секретные данные.

"То, чем делились через Signal, тогда и сейчас, как бы вы это ни охарактеризовали, было неофициальными, несекретными согласованиями координации в СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", - сказал Хегсет.

Глава Пентагона считает, что данные о втором чате попали в СМИ из-за бывших сотрудников, которые "пытаются слить информацию и саботировать программу президента и то, что мы делаем".

"Все, что мы здесь делаем, не подлежит сомнению. Мы за бойцов. Мы за президента, и все это не основывается на реальности", - подытожил он.

Читайте: Белый дом начал поиск нового министра обороны, - СМИ (дополнено)

Скандал с министром обороны США Хегсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хегсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Уолцу.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хегсет отреагировал на обвинения относительно чатов в Signal: "Со мной это не сработает"

Автор: 

Пентагон (1460) секретная информация (56) Пит Хегсет (64)


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Топ комментарии
+11
Намагаються саботувати приступи ідіотизму?
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22.04.2025 17:22
+11
А як це - саботувати распіздяйство???
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22.04.2025 17:23
+10
одним - Байден з Обамою насцяли в під'їздах .

іншим - Байден з Обамою не дають нормально зливати секрети в signal .

як вони все встигають?
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22.04.2025 17:28
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Намагаються саботувати приступи ідіотизму?
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22.04.2025 17:22 Ответить
Намагаються врятувати бувшу велич США.
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22.04.2025 17:30 Ответить
довбойобство не саботувати складно
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22.04.2025 17:22 Ответить
кругом одні вороги... й заважають у всьому..., як завжди...
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22.04.2025 17:22 Ответить
Невже в Пентагоні ще залишаються справжні патріоти США , й вони не трансгендери?
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22.04.2025 17:22 Ответить
Про те, як відомий ПАРЛАМЕНТАР БРИТАНЕЦЬ доводить про спайку ХУ з Фредовичем -

Украина на решающем рубеже / Окно возможностей для победы /№934/ Юрий Швец- ютуб
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22.04.2025 17:33 Ответить
А як це - саботувати распіздяйство???
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22.04.2025 17:23 Ответить
Понятно, что "относится серьезно", ну пообсуждал секретности с женой и братом, не чужие ведь.
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22.04.2025 17:24 Ответить
Злі язики?
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22.04.2025 17:25 Ответить
невиправний дебіл у команді таких самих
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22.04.2025 17:26 Ответить
одним - Байден з Обамою насцяли в під'їздах .

іншим - Байден з Обамою не дають нормально зливати секрети в signal .

як вони все встигають?
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22.04.2025 17:28 Ответить
США мають власних зеленських та єрмаків! Не лише квартали народжують покидьків!
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22.04.2025 17:28 Ответить
Спецом передивився "Ідіократію". Моментами було моторошно, хоча це типу комедія...
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22.04.2025 17:36 Ответить
" Хто вср.всь? Пентагон та професіонали, які віддали захисту Америки десатиріччя свого життя",- Гегсет.
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22.04.2025 17:38 Ответить
Хто вzрався?!!! Ті хто трампа не *******!! Нєхорошиє !! Не поклоняються лідору 😭😭😭
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22.04.2025 17:39 Ответить
Харошие сапаги, нада брать (С) ... ой це було не про Трампа, а про iншого вялiчайшого лiдера та дiпломата.
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22.04.2025 17:49 Ответить
Ну да, вони йому ще й в штани насрали, два рази.
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22.04.2025 17:40 Ответить
Та йди вже нахрен у відставку,ідіот. Бувший військовий,як стверджують,а веде себе як баба базарна.
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22.04.2025 17:42 Ответить
вертухаї не військові, хоча форму носять та зброю мають
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22.04.2025 17:49 Ответить
Гегсет про скандал із Signal: експрацівники Пентагону намагаються саботувати те, що ми робимо - "трамбоном " призначив Главою Пентагону Піта Гегсета.котрий з перших днів своєї діяльності почав саботувати роботу відомства .працівники котрого виступають проти "трамбоністів саботажників"
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22.04.2025 17:53 Ответить
Які дегенерати.
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22.04.2025 19:15 Ответить
 
 