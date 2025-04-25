РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8793 посетителя онлайн
Новости Утечка документов Пентагона Скандал с Хегсетом
5 099 26

Хегсет боится увольнения, кричит на подчиненных и опаздывает на встречи, - WSJ

гегсет

Действующий министр обороны США Пит Хегсет опасается увольнения из-за ряда громких скандалов, связанных с утечкой секретных данных из Пентагона.

Об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, президент Дональд Трамп говорил с Хегсетом по телефону и выразил ему свою поддержку. Однако, несмотря на это, министр обороны все больше обеспокоен тем, как Трамп воспринимает ситуацию со скандалами на фоне утечек информации. В частности, он боится быть уволенным.

Пытаясь заручиться поддержкой за пределами Пентагона, Хегсет провел часы телефонных звонков и из-за этого опоздал на несколько встреч во время своего первого визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

WSJ также описывает, как глава Пентагона угрожает другим чиновникам обороны прохождением полиграфа - впервые об этом писало New York Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом начал поиск нового министра обороны, - СМИ (дополнено)

Все из-за утечки о том, что Пентагон планирует провести секретный брифинг относительно Китая, на котором будет присутствовать Илон Маск.

"Я подключу тебя к чертовому детектору лжи!" - кричал Хегсет на тогдашнего главу Объединенного комитета начальников штабов Кристофера Грэди. Таким образом министр обороны требовал доказательств того, что это не Грэди слил информацию о брифинге.

В конце концов, Грэди так и не прошел проверку на детекторе лжи, а Хегсет впоследствии обвинил в утечке еще нескольких человек, в частности директора Объединенного штаба Дага Симса, которому он также угрожал полиграфом.

Ранее Хегсет заявил, что экс-сотрудники Пентагона пытаются саботировать то, что он делает.

Скандал с министром обороны США Хэгсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

Также читайте: Хегсет о скандале с Signal: экс-работники Пентагона пытаются саботировать то, что мы делаем

Автор: 

Пентагон (1461) США (26709) утечка (64) Пит Хегсет (65)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
Наші молодиє ліца хоча б Трускавець закінчували, а ці?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:14
+13
Є такий "крилатий" вислів: "Довгий язик відкручують разом з дурною головою...". Це саме про Гегсета,..
показать весь комментарий
25.04.2025 12:17
+13
Який президент така і команда ,дуже схоже на нашу ситуацію з "професіоналами"
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наші молодиє ліца хоча б Трускавець закінчували, а ці?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:14 Ответить
Браво.І ці Трускаіець.Профі.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:16 Ответить
Є такий "крилатий" вислів: "Довгий язик відкручують разом з дурною головою...". Це саме про Гегсета,..
показать весь комментарий
25.04.2025 12:17 Ответить
Ну алкаш,що з нього візьмеш😁
показать весь комментарий
25.04.2025 13:12 Ответить
секс у кондомі менш приємний, ніж без нього
робота із начальником-істеричкою-довбойобом менш приємна, ніж без такого шефа
то шо, виходить, шо хегсет - кондом?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:14 Ответить
Маємо те, що вибрали! Чи не так?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:15 Ответить
бухать почав?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:16 Ответить
на манікюр ціну підняли через його статус
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19 Ответить
Чого йому боятись? - рот закрив і подрипав
показать весь комментарий
25.04.2025 12:18 Ответить
Куди ж його звільняти він достойний член дегенеративної команди трампона
показать весь комментарий
25.04.2025 12:18 Ответить
Ось , що означає некомпетентність - це відзеркалення нинішньої риго-зеленої влади, яка некомпетентна у всьому окрім крадіжок!
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19 Ответить
Який президент така і команда ,дуже схоже на нашу ситуацію з "професіоналами"
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19 Ответить
сирло!! у дєрьмака б, пішов на повишеніє )) тупі ручні серуни - його улюбленці ))
показать весь комментарий
25.04.2025 12:19 Ответить
Алкаш
показать весь комментарий
25.04.2025 12:21 Ответить
eggs = $17
показать весь комментарий
25.04.2025 12:27 Ответить
"Гегсет... кричить на підлеглих..." Джерело: https://censor.net/ua/n3548746
Цікаво, а "камандірскій єзик" він вже опанував?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:34 Ответить
Країна в смартфоні 2.0
показать весь комментарий
25.04.2025 12:38 Ответить
А старий, перевірений рецепт Гексед не пробував? Він же вміє добре бухати та бігати в трусах по Манхетену. Мабуть це його заспокоює.
показать весь комментарий
25.04.2025 12:40 Ответить
Что можно ожидать от охранника вертухая уволенного за алкоголизм и драки с женщинами в нетрезвом состоянии ?
показать весь комментарий
25.04.2025 12:48 Ответить
Мериканському алкоголіку стало страшно? Чи на біржу не поставлять,чи баланди не дадуть?
показать весь комментарий
25.04.2025 13:00 Ответить
он сам себя дискредитировал
показать весь комментарий
25.04.2025 14:54 Ответить
міністр оборони США - нестабільна істеричка-дурепа..
для притомної, адекватної влади - це була б проблема, але не для Трумпа.. воно само таке ж саме..
показать весь комментарий
25.04.2025 13:08 Ответить
Враховуючи світову тенденцію, здається почалася ера дибдоїдів
показать весь комментарий
25.04.2025 13:19 Ответить
Цього варто було сподіватися: абсолютно не професійна команда очолювана психопатом. Дай, Боже, щоб це закінчилося тільки їх розгоном. Та, щось так виглядає, що закінчиться великим шухером на весь світ...
показать весь комментарий
25.04.2025 13:31 Ответить
 
 