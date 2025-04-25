Хегсет боится увольнения, кричит на подчиненных и опаздывает на встречи, - WSJ

Действующий министр обороны США Пит Хегсет опасается увольнения из-за ряда громких скандалов, связанных с утечкой секретных данных из Пентагона.

Об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, президент Дональд Трамп говорил с Хегсетом по телефону и выразил ему свою поддержку. Однако, несмотря на это, министр обороны все больше обеспокоен тем, как Трамп воспринимает ситуацию со скандалами на фоне утечек информации. В частности, он боится быть уволенным.

Пытаясь заручиться поддержкой за пределами Пентагона, Хегсет провел часы телефонных звонков и из-за этого опоздал на несколько встреч во время своего первого визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

WSJ также описывает, как глава Пентагона угрожает другим чиновникам обороны прохождением полиграфа - впервые об этом писало New York Times.

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Все из-за утечки о том, что Пентагон планирует провести секретный брифинг относительно Китая, на котором будет присутствовать Илон Маск.

"Я подключу тебя к чертовому детектору лжи!" - кричал Хегсет на тогдашнего главу Объединенного комитета начальников штабов Кристофера Грэди. Таким образом министр обороны требовал доказательств того, что это не Грэди слил информацию о брифинге.

В конце концов, Грэди так и не прошел проверку на детекторе лжи, а Хегсет впоследствии обвинил в утечке еще нескольких человек, в частности директора Объединенного штаба Дага Симса, которому он также угрожал полиграфом.

Ранее Хегсет заявил, что экс-сотрудники Пентагона пытаются саботировать то, что он делает.

Скандал с министром обороны США Хэгсетом

СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.

Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.

Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.

Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".

Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.

Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.

На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".

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