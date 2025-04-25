Хегсет боится увольнения, кричит на подчиненных и опаздывает на встречи, - WSJ
Действующий министр обороны США Пит Хегсет опасается увольнения из-за ряда громких скандалов, связанных с утечкой секретных данных из Пентагона.
Об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
По данным издания, президент Дональд Трамп говорил с Хегсетом по телефону и выразил ему свою поддержку. Однако, несмотря на это, министр обороны все больше обеспокоен тем, как Трамп воспринимает ситуацию со скандалами на фоне утечек информации. В частности, он боится быть уволенным.
Пытаясь заручиться поддержкой за пределами Пентагона, Хегсет провел часы телефонных звонков и из-за этого опоздал на несколько встреч во время своего первого визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.
WSJ также описывает, как глава Пентагона угрожает другим чиновникам обороны прохождением полиграфа - впервые об этом писало New York Times.
Все из-за утечки о том, что Пентагон планирует провести секретный брифинг относительно Китая, на котором будет присутствовать Илон Маск.
"Я подключу тебя к чертовому детектору лжи!" - кричал Хегсет на тогдашнего главу Объединенного комитета начальников штабов Кристофера Грэди. Таким образом министр обороны требовал доказательств того, что это не Грэди слил информацию о брифинге.
В конце концов, Грэди так и не прошел проверку на детекторе лжи, а Хегсет впоследствии обвинил в утечке еще нескольких человек, в частности директора Объединенного штаба Дага Симса, которому он также угрожал полиграфом.
Ранее Хегсет заявил, что экс-сотрудники Пентагона пытаются саботировать то, что он делает.
Скандал с министром обороны США Хэгсетом
СМИ сообщали, что министр обороны США Пит Хегсет обсуждал детали ударов по хуситам не только в чате, куда случайно попал главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. Был еще один чат - в него входили жена Хэгсета, его брат и адвокат.
Ранее главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг случайно попал в закрытый чат в Signal, где члены администрации президента США обсуждали удары по Йемену.
Трамп также заявил, что ему "ничего не известно" о репортаже журналиста The Atlantic, которого случайно добавили в секретный чат в Signal, где члены его администрации обсуждали удары по Йемену.
Впоследствии министр обороны США Пит Хегсет отрицал, что военные планы США обсуждали в чате и обвинил главного редактора The Atlantic в "распространении фейков".
Позже в Белом доме, комментируя скандал с Signal, заявили, что дело закрыто, Трамп сохраняет доверие к Волцу.
Министр обороны США Пит Хегсет раскритиковал СМИ и информаторов после сообщений о том, что он использовал еще один чат в Signal для обсуждения засекреченных военных планов.
На фоне скандала с чатом в Signal президент США Дональд Трамп заявил, что на главу Пентагона Пита Хегсета якобы нападают "недовольные работники".
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робота із начальником-істеричкою-довбойобом менш приємна, ніж без такого шефа
то шо, виходить, шо хегсет - кондом?
Цікаво, а "камандірскій єзик" він вже опанував?
для притомної, адекватної влади - це була б проблема, але не для Трумпа.. воно само таке ж саме..