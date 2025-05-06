Хегсет инициировал масштабное сокращение в командовании армии США
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездочных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне. Этот шаг стал очередным этапом реформ, начатых в начале второго президентского срока Дональда Трампа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и Bloomberg.
В понедельник, 5 мая, глава Пентагона издал меморандум в котором сообщается, что численность генеральских офицеров Национальной гвардии сократится минимум на 20%, тогда как количество генеральских и флагманских должностей в Вооруженных силах США будет уменьшено еще на 10%.
В видеообращении, распространенном в социальных сетях, Хегсет подчеркнул, что речь идет не о "кадровых чистках", а о стратегической реформе, цель которой - максимизировать готовность Вооруженных сил к потенциальному конфликту и их эффективность в нем.
"Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха", - заявил Хегсет.
"Это - переход к более эффективной армии, готовой к вызовам будущего. Мы должны переориентировать ресурсы с раздутого аппарата на поддержку наших солдат", - подчеркнул он.
По его словам, реформа является результатом длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предусматривает пересмотр структуры военного управления, а также стратегическую оценку командного плана, который помогает организовывать военные операции и распределять обязанности во всем мире.
"Это будет сделано осторожно, но быстро", - сказал Хегсет.
Министр очертил поэтапный подход к изменениям и заявил, что реформа может стать самой масштабной со времен реорганизации Минобороны в 1986 году, которую инициировал Конгресс США. Одновременно он распорядился прекратить закупки отдельных видов военной техники и объединить ряд командований, что позволит ликвидировать некоторые четырехзвездочные генеральские должности.
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ось це я розумію розпил бабла!
старий пердун Тгимр жаліється, що ніби-то Україні гроші йдуть не знати на що, не знати куда, а сам не здатен проконтролювати, де йде майже ТРИЛЬЙОН доларів в Пентагоні за декілька кілометрів від нього буквально під носом в Арлінгтоні.
піндоси трясуться, щоб кожен мільйон доларів витрачений в Україні десь не вкрали, а самі не здатні провести аудит свого ж Пентагону!!! минулої осені Пентагон ПРОВАЛИВ СЬОМИЙ ЩОРІЧНИЙ аудит ПІД РЯД!!!! а до 2018-ого року ВЗАГАЛІ НЕ БУЛО щорічних аудитів і пентагон крав гроші, як хотів, коли хотів і де хотів!
Даже если их не хватало то присваивали полковникам временные звания.
Сша треба відмовиться від ЯЗ і передати її Параши. А безпеку Україна і Іран та Параша сша гарантують. Можно навіть про гарантії і меморандум підписати. В Будапешті.
З комвзвода НГ у МО сша! СЮР!
Одного такого був зустрів на базарі в Чорноморську. Він картоплю продавав. Звільнився після того, як на його очах танк, якого спеціально привезли, утюжив ряди справної автомобільної техніки, що стояли на консервації. По його словах тільки шишіг (ГАЗ-66) сплючили до сотні одиницю Отак був капітан в ЗСУ і не стало його.
дурня пристрелять..
у нас не треба чистити скорочувати наші міністерства?
у нас не треба гнати підсрачниками, чиновників дармоїдів за наші гроші?
то, чого стільки хейту?
типу, тренд такий?
у нас нема проблем, тільки як: що там у піндосів?
майже ТРИЛЬЙОН ДОЛАРІВ в рік!!!! на армію, яка голосраких талібів навіть не змогли утилізувати і в іраку вже 22 роки сидить, глину місить безрезультатно....
а якщо ще врахувати той факт, що в світі і близько нема армії, яка би навіть теоретично могла загрожувати сша, то такий гігантський пентагон - це натуральне обкрадання американського платника податків!
Исторически армия сша выполняла карательно-палаческие функции.
Они занимались этническими чистками и геноцидом индейских племён каменного века.
Жгли напалмом соломенные хижины рисоводов с женщинами и детьми .
С безопасного расстояния бомбили шатры бедуинов, стада верблюдов и коз.
Похищали должностных лиц и иностранных граждан.
Устраивали пыточные конвейеры в тюрьмах и концлагерях.
Жаль, что Пит Подзаборный просто уволит часть военных, их бы надо судить и запереть в клетку, до конца жизни.
Молодец Пит, хоть что-то полезное сделал, в своей никчемной жизни!
Только на болотах пишут такую чушь в такой форме
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Не ври. Воевали.
Например, во 2 мировой войне с Германией и в Африке, и в Европе.
С Японией в той же 2-ой мировой в океане и на островах.
Воевали с СССР в Корее во время Корейской войны.
Во Вьетнаме с летчиками СССР.
в Афганистане со спецназом СССР и часто довольно успешно.
С очень сильным спецназом Кубы на острове ...
С огромной, хорошо вооруженной армией Ирака
и т.д.