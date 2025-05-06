Хегсет инициировал масштабное сокращение в командовании армии США

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился сократить на 20% количество четырехзвездочных офицеров, продолжив процесс оптимизации структуры руководящего состава в Пентагоне. Этот шаг стал очередным этапом реформ, начатых в начале второго президентского срока Дональда Трампа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Reuters и Bloomberg.

В понедельник, 5 мая, глава Пентагона издал меморандум в котором сообщается, что численность генеральских офицеров Национальной гвардии сократится минимум на 20%, тогда как количество генеральских и флагманских должностей в Вооруженных силах США будет уменьшено еще на 10%.

В видеообращении, распространенном в социальных сетях, Хегсет подчеркнул, что речь идет не о "кадровых чистках", а о стратегической реформе, цель которой - максимизировать готовность Вооруженных сил к потенциальному конфликту и их эффективность в нем.

"Больше генералов и адмиралов не означает большего успеха", - заявил Хегсет.

"Это - переход к более эффективной армии, готовой к вызовам будущего. Мы должны переориентировать ресурсы с раздутого аппарата на поддержку наших солдат", - подчеркнул он.

По его словам, реформа является результатом длительных консультаций с Объединенным комитетом начальников штабов и предусматривает пересмотр структуры военного управления, а также стратегическую оценку командного плана, который помогает организовывать военные операции и распределять обязанности во всем мире.

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"Это будет сделано осторожно, но быстро", - сказал Хегсет.

Министр очертил поэтапный подход к изменениям и заявил, что реформа может стать самой масштабной со времен реорганизации Минобороны в 1986 году, которую инициировал Конгресс США. Одновременно он распорядился прекратить закупки отдельных видов военной техники и объединить ряд командований, что позволит ликвидировать некоторые четырехзвездочные генеральские должности.