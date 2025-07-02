У Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну: У пріоритеті інтереси США

ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Речниця Білого дому Анна Келлі інформацію підтвердила.

"Це рішення ухвалене з міркувань пріоритету національних інтересів США після того, як Міністерство оборони провело перегляд нашої військової допомоги іншим країнам. Міць Збройних сил США залишається поза сумнівом - просто запитайте Іран", - зазначила вона.

Міністерство оборони США наразі не прокоментувало ситуацію.

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За словами двох посадовців Пентагону та двох представників Конгресу, поставки ракет і боєприпасів можуть бути призупинені до завершення ревізії, і якщо виявиться, що цих боєприпасів бракує або вони необхідні в інших регіонах світу, затримка може бути ще тривалішою.