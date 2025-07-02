УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11657 відвідувачів онлайн
Новини Трамп призупинив допомогу Україні
8 692 127

У Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну: У пріоритеті інтереси США

Білий дім

ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Речниця Білого дому Анна Келлі інформацію підтвердила.

"Це рішення ухвалене з міркувань пріоритету національних інтересів США після того, як Міністерство оборони провело перегляд нашої військової допомоги іншим країнам. Міць Збройних сил США залишається поза сумнівом - просто запитайте Іран", - зазначила вона.

Міністерство оборони США наразі не прокоментувало ситуацію.

Читайте також: Пентагон без відома Білого дому тимчасово зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters

За словами двох посадовців Пентагону та двох представників Конгресу, поставки ракет і боєприпасів можуть бути призупинені до завершення ревізії, і якщо виявиться, що цих боєприпасів бракує або вони необхідні в інших регіонах світу, затримка може бути ще тривалішою.

Автор: 

зброя (7569) Пентагон (1442) ракети (4102) США (23623)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
Лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
показати весь коментар
02.07.2025 06:33 Відповісти
+25
До речі за правліня Доні обстріли мордором цвільних обєктів збільшилися в рази.
показати весь коментар
02.07.2025 06:38 Відповісти
+25
Мексиканакопичує війська на кордоні, а канадські танки вже стоять вздовж всього кордону.
показати весь коментар
02.07.2025 06:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Шановні коментатори-не хер шмарклі по пиці розтирати-хто на вибори в 19 ходив?трамп?ні-то ж мовчіть і робіть що можете для ЗСУ
показати весь коментар
02.07.2025 08:08 Відповісти
Проклинаючи Трампа, всі вже напевно забули, як Байден на 4 місяці - з кінця грудня 2023 року до кінця квітня 2024 року - повністю зупинив допомогу Україні, як військову, так і фінансову? Він тоді пояснював це Конгресу, що допомогу не буде відновлено, допоки республіканці не підтримають його законопроект "Національна безпека США", до якого входила пiдтримка хамасу на 10 млрд доларів та допомога нелегальним мігрантам на 5 млрд доларів. Допомога Україні не мала до цього жодного відношення, але була цинічно використана Байденом як засіб шантажу республіканців у Конгресі.
показати весь коментар
02.07.2025 08:09 Відповісти
Отже це - політика Штатів, незалежно від адміністрації, яка сидить в кабінетах.
показати весь коментар
02.07.2025 08:26 Відповісти
Україна від часу проголошення Незалежності (а то й раніше, якщо рахувати від моменту заснування філій фонду Сороса в Україні в кінці 80-х) була використана керівництвом демпартії США як плацдарм для атак на республіканців і пізніше на Трампа. Українське керівництво повністю погодилося з цією роллю, а українські ЗМІ, які фінансуються з USAID, налаштовували суспільство відповідним чином. Україна за опитуваннями стоїть на першому місці в Європі за рівнем ненависті до Трампа та його адміністрації. І це при тому, що виживання України багато в чому визначається її відносинами із США. Поведінка абсолютно ірраціональна. Зважаючи на психотип Трампа, важко було б уявити, що він забув ті образи, які звучали на його адресу з боку президента Зеленського, українських політиків, ЗМІ та були поширені у соцмережах. Фактично Україна опинилася на боці американського та європейського дiпстейту, з яким Трамп веде смертельну боротьбу. Тож маємо те, що маємо. Але є й позитив. Трампа можна звинуватити в наївності, дурості, зарозумілості, нарцисизмі тощо, але ніяк не в лицемірстві та підлості. Потрібно шукати способи комунікації з ним замість того, щоб називати його різними поганими словами.
показати весь коментар
02.07.2025 08:55 Відповісти
Так тут же ж всі вважають, що це якраз республіканці на чолі з майклом джонсоном блокували допомогу Україні.
показати весь коментар
02.07.2025 08:34 Відповісти
Наступний крок - зняття з мразії санкцій
показати весь коментар
02.07.2025 08:10 Відповісти
Пріорітет США - Москва! Може все таки на руду голову впаде портрет Рейгана. Не всі ж там дебіли і ідіоти.
показати весь коментар
02.07.2025 08:10 Відповісти
Відібрати у жертви навіть можливість захиститися, це не перше місце інтересів США, це перше місце інтересів агресора…
показати весь коментар
02.07.2025 08:10 Відповісти
Трамп всеми силами старается чтобы Украина капитулирлвала. СЛАБАК ГОДА. дайте ему нобклевскую премию ЧЕПУХА Техаса
показати весь коментар
02.07.2025 08:13 Відповісти
Самый трусливый президент Сша это Трамп. у него нет яиц. он даже не ковбой
показати весь коментар
02.07.2025 08:14 Відповісти
Якось один рудий пиз#ун у Сполучених Штатах обіцяв завалити Україну зброєю, якшо "путін нє сагласіца". Схоже, він почав виконувати свої обіцянки...
показати весь коментар
02.07.2025 08:14 Відповісти
Таке повинно було статися, коли Конструкція "на паузі"...
У Трампа, серед питань, було одне: чому згідно Конституції України не воюють з 18 років, а Зеленський вибіг та втік...
Як можна пояснити американську президенту, що закони в Україні працюють вибірково 😂😂😂
показати весь коментар
02.07.2025 08:15 Відповісти
Адміністрація Байдена пропонувала ленд-ліз , але зелене лайно разом з держаком відказалися , так як ви хочете
показати весь коментар
02.07.2025 08:15 Відповісти
Не пиши про то, чего не знаешь! Никто и ничего не предлагал. Это бредни выдуманные желтой прессой.
показати весь коментар
02.07.2025 08:42 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/news-baiden-lend-liz/31841701.html Байден підписав закон про ленд-ліз для України
показати весь коментар
02.07.2025 09:28 Відповісти
Але Зермаки сказали, що за те треба платити, а нам дають на халяву і платити не нада. Як оказалось платити треба. Як би сказав Ігор Валєрач
показати весь коментар
02.07.2025 09:30 Відповісти
Тобто інтереси США це підтримка нацизму, або або спостерігання за ним, як воно там все добре горить, та люди метушаться..
показати весь коментар
02.07.2025 08:20 Відповісти
МУ-ДА-КИ!!!!
показати весь коментар
02.07.2025 08:29 Відповісти
На одному боці росіяни, більша половина американців на чолі з Трампом, угорці, словаки, майже поляки, Ин, аятола, зєля з усією своєю шоблою, а на іншому боці обеззброєні українці. Хто переможе?
____________________________
Якщо з нами Бог, то хто проти нас?
показати весь коментар
02.07.2025 08:51 Відповісти
.. - сатана?
показати весь коментар
02.07.2025 08:57 Відповісти
Ну так він серед перелічених
показати весь коментар
02.07.2025 09:02 Відповісти
Доречи, в США, останніми роками масово списують та утилізують стару техніку, **********. Витрачають на це гроші з бюджету. Але не передають Україні, ні за Байдена, ні за Трампа. Єдина політика, незалежно від адміністрації. Планово, щороку, утилізують багато старої зброї.
Там і касетні **********, і багато чого. Серед іншого й літаки А-10. США їх зараз знищують пачками, а підрозділи, що їх використовують - розформовують. Кажуть, що хочуть повністю відмовитися,від використання даного літака до 2030 року. Якусь, невелику кількість - передадуть Йорданії - не Україні.
Те, що Україні передавали, самі знаєте, найчастіше, теж була стара зброя, і на цьому добре "наварювалися": бо заклади в бюджет, "на заміну" собі - виробництво нової, а списували як "допомогу Україні". При цьому, часто, ця зброя, вже все одно мала підлягали утилізації, не сьогодні, то завтра. Подвійний, потрійний "профіт".
Тобто, Україна економить їм кошти, ще й арсенали росії винищує, "впрягає" в цю війну їх противників, Китай, КНДР, Іран. Але, при тому - Україна ще й "винна".
показати весь коментар
02.07.2025 08:55 Відповісти
Білий дім тим самим визнав.що він є співучасник рашистського окупанта України .співучасник геноциду українського народу .та руйнації України.Кров українського народу ,на руках і "трампона",та його адміністрації.Бог не фраєр,"сторицю" він не відміняв ні для нікого....
показати весь коментар
02.07.2025 09:32 Відповісти
@У пріоритеті інтереси США@

По факту, разоружая Украину, США помогает кремлевским террористам....
Получается, что "в интересах США", взаимодействие с террористами.
показати весь коментар
02.07.2025 09:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 