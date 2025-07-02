У Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну: У пріоритеті інтереси США
ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Речниця Білого дому Анна Келлі інформацію підтвердила.
"Це рішення ухвалене з міркувань пріоритету національних інтересів США після того, як Міністерство оборони провело перегляд нашої військової допомоги іншим країнам. Міць Збройних сил США залишається поза сумнівом - просто запитайте Іран", - зазначила вона.
Міністерство оборони США наразі не прокоментувало ситуацію.
За словами двох посадовців Пентагону та двох представників Конгресу, поставки ракет і боєприпасів можуть бути призупинені до завершення ревізії, і якщо виявиться, що цих боєприпасів бракує або вони необхідні в інших регіонах світу, затримка може бути ще тривалішою.
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У Трампа, серед питань, було одне: чому згідно Конституції України не воюють з 18 років, а Зеленський вибіг та втік...
Як можна пояснити американську президенту, що закони в Україні працюють вибірково 😂😂😂
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Якщо з нами Бог, то хто проти нас?
Там і касетні **********, і багато чого. Серед іншого й літаки А-10. США їх зараз знищують пачками, а підрозділи, що їх використовують - розформовують. Кажуть, що хочуть повністю відмовитися,від використання даного літака до 2030 року. Якусь, невелику кількість - передадуть Йорданії - не Україні.
Те, що Україні передавали, самі знаєте, найчастіше, теж була стара зброя, і на цьому добре "наварювалися": бо заклади в бюджет, "на заміну" собі - виробництво нової, а списували як "допомогу Україні". При цьому, часто, ця зброя, вже все одно мала підлягали утилізації, не сьогодні, то завтра. Подвійний, потрійний "профіт".
Тобто, Україна економить їм кошти, ще й арсенали росії винищує, "впрягає" в цю війну їх противників, Китай, КНДР, Іран. Але, при тому - Україна ще й "винна".
По факту, разоружая Украину, США помогает кремлевским террористам....
Получается, что "в интересах США", взаимодействие с террористами.