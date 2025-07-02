Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон

Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння.

Про це зазначив у соцмережі кореспондент PBS News Нік Шифрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для сисем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначенидля систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон без відома Білого дому тимчасово зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.