Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон
Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння.
Про це зазначив у соцмережі кореспондент PBS News Нік Шифрін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для сисем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначенидля систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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+41 Sсhool Bus
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+33 Vsevolod Marchenko #551075
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ну як би брали на свої потреби.
і цей кошик називається ваші податки тобто бюджет України.
зараз в них два кошика - бюджет і надання допомоги Штатами,
а допомога від США (була) це ж не тільки озброєння,
а щє і на певні соціальні програми, зокрема пенсії,
лікування і т.п. а це ж іде живими грошиками,
ну і як туди не запустити лапу?
Годі станкам простоювати. Всі - на виробництво власної зброї!
Мабуть, трохи перегнув...Та ну його нахер, будемо чекати може хтось щось дасть....
Вмикай марахфон і квартал95!