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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон

himars

Пентагон призупинив постачання зброї, яку планувалося надати Україні. Це стосується низки видів озброєння.

Про це зазначив у соцмережі кореспондент PBS News Нік Шифрін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для сисем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначенидля систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон без відома Білого дому тимчасово зупиняв військову допомогу Україні, - Reuters

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

допомога скрін

Автор: 

зброя (7569) Пентагон (1442) США (23623) HIMARS (311) Patriot (339)


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Топ коментарі
+42
З такими "друзями" й вороги не потрібні...
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02.07.2025 07:52 Відповісти
+41
Це як бесплатне запрошення кацапам ще більше херачити по містах.
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02.07.2025 07:50 Відповісти
+33
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02.07.2025 07:51 Відповісти
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до війни чинуші мали один кошик з якого вони
ну як би брали на свої потреби.
і цей кошик називається ваші податки тобто бюджет України.
зараз в них два кошика - бюджет і надання допомоги Штатами,
а допомога від США (була) це ж не тільки озброєння,
а щє і на певні соціальні програми, зокрема пенсії,
лікування і т.п. а це ж іде живими грошиками,
ну і як туди не запустити лапу?
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02.07.2025 09:51 Відповісти
Ну зараз почнеться. Запрацюють всі потужності металургійного, машинобудівного, ракетобудівного комплексу!
Годі станкам простоювати. Всі - на виробництво власної зброї!
Мабуть, трохи перегнув...Та ну його нахер, будемо чекати може хтось щось дасть....
Вмикай марахфон і квартал95!
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02.07.2025 09:13 Відповісти
"У 2015 році п'ятий президент Петро Порошенко пообіцяв побудувати в Україні патронний завод. За його словами, з держбюджету на це виділять 1,4 млрд грн. Наприкінці 2017 року в Міністерстві економіки повідомили, що ведеться підготовка до запуску заводу в 2018-2019 роках... Але завод так і не побудували..."
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02.07.2025 09:55 Відповісти
Здобуток дипломатії 5-6 ефективних менеджерів
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02.07.2025 09:18 Відповісти
Можливо, якби "найвеличніший" не срався з Трампом в прямому ефірі, а вилизував, як всі інші світові лідери, якби змінив Маркарову, яку йому прямо сказали змінити півроку тому, якби зняв Єрмака, на якого у штатах рвотний рефлекс, то результат був би іншим?
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02.07.2025 09:18 Відповісти
У найвеличнішого гетьмана великий досвід лизати дупи американцям? А, новонароджений?
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02.07.2025 09:51 Відповісти
ну петриоты нам и от японии предоставлялись,там есть свое производство и недавно германии рейнмнтал наладил производство pac -2-3) так что на киев,ракет петриота хватит
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02.07.2025 09:21 Відповісти
якби ж то... їх поставка без прив'язки до місця виробництва освячується рішеннями в сша.
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02.07.2025 09:36 Відповісти
Піндоси кончені,!!!!
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02.07.2025 09:25 Відповісти
це лишній раз доказує,що американці,як і рашисти лицемірні ,брехливі світові покидьки ,ВІРИТИ КОТРИМ ОЗНАЧАЄ, БУТИ НА ПЕРСПЕКТИВУ КИНУТИМИ.НА ЗНИЩЕННЯ, ПОДІЛ ,ХАОС, ВІЙНУ .СВІТОВА БРЕХЛИВА НАВОЛОЧ...
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02.07.2025 09:27 Відповісти
Проблема не в Трампі а в Зеленському.Покі в Україні мы це не розуміємо мы впевнено та швидко рухаємося до загибелі країни.Час закінчується,на жаль.
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02.07.2025 09:31 Відповісти
Проблема у таких як ти, що сидять на дивані та пістят в інтернетах, замість того, щоб воювати за країну.
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02.07.2025 09:52 Відповісти
Покі покі, іже хєрувіми...
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02.07.2025 09:57 Відповісти
ТАК ЗА ГРОШІ ТЕЖ НЕ ДАДУТЬ ? ПОРА ПРИЗУПИНЯТЬ ДОГОВОР ПРО НАДРА
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02.07.2025 09:42 Відповісти
Заблокували та пішли у відпустки? Милі союзнички!
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02.07.2025 09:47 Відповісти
Це карт-бланш для *****. Типу, іпаш скільки хочеш по цих гонорливих, рано чи пізно здадуться.
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02.07.2025 09:55 Відповісти
Трамп - ганьба США.
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02.07.2025 09:57 Відповісти
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