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Новости Трамп приостановил помощь Украине
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США не прекратили полностью поставки оружия Украине, - Госдеп

сша,украина

США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не будет фактором, потому что мы не приостанавливали поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением. Я не выступаю от имени Пентагона. Я могу лишь ссылаться на их заявление и на то, что они очень откровенно заявили", - сказала она на брифинге.

Брюс подчеркнула, что США остаются "самыми большими сторонниками Украины - эмоционально, военно, финансово", а обязательства Вашингтона остаются неизменными. В то же время она отметила, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом принципа "Америка прежде всего".

Также она подчеркнула, что президент Трамп подтвердил преданность обещанию по ракетам Patriot, а США продолжают дипломатические усилия для прекращения войны.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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Автор: 

Госдепартамент США (1857) оружие (10294) США (27372)


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Топ комментарии
+13
І що ж постачається? Патрони? Викручуються падли в той час як за цим рішенням стирчать кацапські вуха довжиною в кілометр.
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03.07.2025 11:44 Ответить
+9
шо нам на це скаже Пентагон?
бо з Жешува новини ми вже чули
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03.07.2025 11:43 Ответить
+9
ага..припинили саме критичне

це називається повільне удушення України
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03.07.2025 11:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
шо нам на це скаже Пентагон?
бо з Жешува новини ми вже чули
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03.07.2025 11:43 Ответить
Як старі досвідчені блєяді, на два фронти одночасно працюють.
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03.07.2025 11:46 Ответить
Держдеп "запетляв"... Бо, виявляється, реакція світу на "кидалово" Білого дому стала загрозливою для США, як експортера озброєнь... Все більше країн починають шукать альтернативу американській зброї...
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03.07.2025 12:48 Ответить
Пішли якісь мутняки
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03.07.2025 11:44 Ответить
І що ж постачається? Патрони? Викручуються падли в той час як за цим рішенням стирчать кацапські вуха довжиною в кілометр.
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03.07.2025 11:44 Ответить
Можливо, саперні лопатки - це і спорядження, і обладнання і навіть зброя.
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03.07.2025 11:51 Ответить
Тобто, Кулеба в чомусь був правий?
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03.07.2025 12:17 Ответить
Водночас вона зазначила, що подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням принципу "Америка перш за все".
Ну так під цю дудку можна взагалі будь-яку допомогу за межами США припинити.
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03.07.2025 11:45 Ответить
навіть Ізраїлю?
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03.07.2025 11:50 Ответить
Так, але Трамп цього не зробить. Там начебто сімейні зв'язки, тому Ізраїль і надалі отримуватиме. От всі інші - під питанням.
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03.07.2025 11:55 Ответить
американських виробників озброєнь, які є основними бенефіціарми респів, таке влаштовує?
сумнівно...
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03.07.2025 11:57 Ответить
Їх вже ніхто не питає, все вирішує Трамп особисто.
З порошенківського https://tverezo.info/post/207742 tverezo.info

В прошедшую субботу, сидя в Овальном кабинете Белого Дома, Трамп поделился с журналистами своей мечтой, которую он выдал за уже сбывшуюся. Он заявил, что путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын снова уважают США. А год назад не уважали потому, что «в Белом Доме был некомпетентный президент, а вокруг этого стола (рабочий стол в Овальном кабинете) крутились ужасные люди».

У этого «глубокомысленного» откровения могут быть только две трактовки. Обе, в принципе, сходятся в одной точке. Первая - Трамп ассоциирует США с собой и считает, что три диктатора, являющиеся для него образцами, примерами для подражания и единственными достойными его внимания собеседниками, уважают его, что является для него высшим признанием. Вторая - он считает, что уважение к США со стороны этих трех диктаторов - это и есть высшее признание.

В любом случае 47-й президент не способен понять одного - над ним смеются и майор кгб ссср, и генсек коммунистической партии Китая, и «солнце Кореи» товарищ Ким.

Комментарий к этому будет чисто научного характера, в виде цитаты из статьи из научного журнала:

«Нарциссическое расстройство личности - это расстройство личности, характеризующееся сохраняющимся на протяжении всей жизни преувеличенным чувством собственной важности, чрезмерной потребностью в восхищении и сниженной способностью сопереживать чувствам других людей. Оно часто сочетается с другими психическими расстройствами и связано со значительными функциональными нарушениями и психосоциальной инвалидностью».

Caligor E, Levy KN, Yeomans FE (May 2015). "Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges". The American Journal of Psychiatry. 172 (5): 415-422. - Нарциссическое расстройство личности: диагностика и клинические трудности, Американский Журнал Психиатрии, том 172, №5, 2015, стр. 415-422.
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03.07.2025 12:02 Ответить
над ним сміється його головний спонсор та бенефіціар - ілона
а це рудому донні аукнеться дуже скоро та доряче
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03.07.2025 12:04 Ответить
Ілона зробила свою справу, Ілона може повертатись до ПАР, на що Трамп вже відкрито натякає.
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03.07.2025 12:05 Ответить
нагне ілона рудого та з легкістю купить суд, у якому оскаржуватиме ймовірне рішення
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03.07.2025 12:07 Ответить
Подивимось.
Враховуючи, що допомога з боку США вже все, можемо дозволити собі вболівати за обох.
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03.07.2025 12:08 Ответить
не будьте песимістом
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03.07.2025 12:09 Ответить
ага..припинили саме критичне

це називається повільне удушення України
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03.07.2025 11:45 Ответить
Як же ці жалюгідні виродки трампіські намагають зробити хорошу міну при поганій грі
Ні падли не вийде
Ваш кремлівський пудель , трамп - намагається здати Україну пуйлу
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03.07.2025 11:45 Ответить
Одному клоуну здати Україну не вийшло(частково вийшло), так пуйло підготував іншого клоуна
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03.07.2025 12:49 Ответить
Люди стали возмущаться и тампоны начали придумывать оправдания. Несмотря на оранжевую шлюху, большинство в США поддерживает Украину. Тампонам приходится маневрировать, исполняя минуэт для кремленов.
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03.07.2025 11:49 Ответить
минуэт
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03.07.2025 12:16 Ответить
Хм, так співзвучно з назвою міністерства Чернишова...
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03.07.2025 12:21 Ответить
Щоб зрозуміти, чому трамп так зробив, треба зрозуміти наслідки для програшу/знищення України для США: їх немає. Це можна виправити, якщо створити ядерну та хімічну зброю: тоді програш/знищення України поєднується з останнім актом у вигляді застосування всього цього арсеналу по русні - зі знищенням москви та інших великих міст. Такий сценарій для США є дуже ризиковим, бо русня може використати ЯЗ по ним, в якості помсти. Тому США будуть змушені допомагати нам, щоб запобігти програшу/знищенню.
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03.07.2025 11:57 Ответить
Ти в портфелі збираєшся ЯО нести, і до чого тут Москва? Дебіло сссрської пропаганди передивився. Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.
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03.07.2025 12:44 Ответить
>Ти в портфелі збираєшся ЯО нести

В дронах і ракетах.

>і до чого тут Москва?

До того, що з яз та хімічною зброєю її можна перетворити на цвинтар.

>Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.

Змінилося б, перечитай мій пост ще раз.
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03.07.2025 12:49 Ответить
*******, країна якою керує проросійський долбойб перетвориться на гівно вже через пару років
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03.07.2025 11:57 Ответить
Боюсь з такою швидкістю - швидше
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
Падіння на 12% за 6 місяців
А це ще не було "білу"
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03.07.2025 12:15 Ответить
Ніби й дякували, і у піджачку на зустрічі приїодили, і голилися, і підлабузнювалися. А військову допомогу все одно взяв і припинив.

Де ж недогледіли??? Що ще треба було зробити???
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03.07.2025 11:57 Ответить
І не кажи , як з Байденом - то і по бидлячому відносилися і руку , що давала зброю - гризли
А Джо все слав і слав
Хоча , Джо був про-американським президентом, а не про-рашиським пуделем кремля, як трамп
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03.07.2025 12:16 Ответить
Самым лучшим был Обама, его меньше всего украинцы критиковали и больше всех хвалили, вспоминаю, хорошо помог с одеялами и аптечками, ещё сухпайков подкинул.
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03.07.2025 12:38 Ответить
Трампу не потрібна демократична, вільна Україна тому ,
що він глибоко зневажає саму ідею демократії та свободи.
Саме через цю зневагу до цінностей демократії та свободи він з презирством ставиться до усіх демократичних країн та їхніх лідерів.
Путлєр для нього - це .. ідор з якого потрібно брати приклад!!
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03.07.2025 11:58 Ответить
можливо є інші причини
цікаві версії та способи вирішення ситуації висунув Генерал Кривонос
https://www.youtube.com/watch?v=wpL7mt5Yp4c
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03.07.2025 12:19 Ответить
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
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03.07.2025 12:03 Ответить
Добрий день , я президент сполучених штатів , у мене є для вас купа зброї , але я вам її не дам .
.
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03.07.2025 12:09 Ответить
Це чому він такий злий? Бо не має велосипеда!
Ось якого подарунка очікував Трамп від блазня:
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03.07.2025 12:29 Ответить
Не треба виправдань - ГАН - ДО - НИ!
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03.07.2025 12:37 Ответить
Антитрамписти - зрадники України. Може через них і припинили постачання Добре що ще не прилітає з США )))
Антитрампісти, викликайте посла США, хай пояснить чому зброя не постачається ! Ой ! А в Україні нема посла США. А можливо спитати нашого Маркарову, що коється ? Ой! А вона не має права навіть дивитися в сторону Білого Дома. Ій прямо сказав Майк шо б шла нахєр, і що керівництво США буде розмовляти тільки з іншим послом !
Може відправити дипміссію? Ой, а у нас дипміссія - це Дерьмак, якому через Політико сказали що він не рукопожатний взагалі. А зелена падла взяла його з собою у Гаагу.

Ви гниди та падли і зрадники як вся зелена нечесть. Зрадники, зрадники, зрадники!
Слава Трампу !!!!
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03.07.2025 12:40 Ответить
"Коли Бог хоче когось покарать - він позбавляє його розуму...". Це стосується як Трампа та його виборців, так і тебе...
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03.07.2025 12:54 Ответить
Агент Краснов испытывает к агенту Козырю такую личную неприязнь, что кушать не может. Видимо не поделили место у зада Путлера.
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03.07.2025 12:52 Ответить
 
 