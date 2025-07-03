США не прекратили полностью поставки оружия Украине, - Госдеп
США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это не будет фактором, потому что мы не приостанавливали поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением. Я не выступаю от имени Пентагона. Я могу лишь ссылаться на их заявление и на то, что они очень откровенно заявили", - сказала она на брифинге.
Брюс подчеркнула, что США остаются "самыми большими сторонниками Украины - эмоционально, военно, финансово", а обязательства Вашингтона остаются неизменными. В то же время она отметила, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом принципа "Америка прежде всего".
Также она подчеркнула, что президент Трамп подтвердил преданность обещанию по ракетам Patriot, а США продолжают дипломатические усилия для прекращения войны.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.
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бо з Жешува новини ми вже чули
Ну так під цю дудку можна взагалі будь-яку допомогу за межами США припинити.
сумнівно...
З порошенківського https://tverezo.info/post/207742 tverezo.info
В прошедшую субботу, сидя в Овальном кабинете Белого Дома, Трамп поделился с журналистами своей мечтой, которую он выдал за уже сбывшуюся. Он заявил, что путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын снова уважают США. А год назад не уважали потому, что «в Белом Доме был некомпетентный президент, а вокруг этого стола (рабочий стол в Овальном кабинете) крутились ужасные люди».
У этого «глубокомысленного» откровения могут быть только две трактовки. Обе, в принципе, сходятся в одной точке. Первая - Трамп ассоциирует США с собой и считает, что три диктатора, являющиеся для него образцами, примерами для подражания и единственными достойными его внимания собеседниками, уважают его, что является для него высшим признанием. Вторая - он считает, что уважение к США со стороны этих трех диктаторов - это и есть высшее признание.
В любом случае 47-й президент не способен понять одного - над ним смеются и майор кгб ссср, и генсек коммунистической партии Китая, и «солнце Кореи» товарищ Ким.
Комментарий к этому будет чисто научного характера, в виде цитаты из статьи из научного журнала:
«Нарциссическое расстройство личности - это расстройство личности, характеризующееся сохраняющимся на протяжении всей жизни преувеличенным чувством собственной важности, чрезмерной потребностью в восхищении и сниженной способностью сопереживать чувствам других людей. Оно часто сочетается с другими психическими расстройствами и связано со значительными функциональными нарушениями и психосоциальной инвалидностью».
Caligor E, Levy KN, Yeomans FE (May 2015). "Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges". The American Journal of Psychiatry. 172 (5): 415-422. - Нарциссическое расстройство личности: диагностика и клинические трудности, Американский Журнал Психиатрии, том 172, №5, 2015, стр. 415-422.
а це рудому донні аукнеться дуже скоро та доряче
Враховуючи, що допомога з боку США вже все, можемо дозволити собі вболівати за обох.
це називається повільне удушення України
Ні падли не вийде
Ваш кремлівський пудель , трамп - намагається здати Україну пуйлу
уэт
В дронах і ракетах.
>і до чого тут Москва?
До того, що з яз та хімічною зброєю її можна перетворити на цвинтар.
>Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.
Змінилося б, перечитай мій пост ще раз.
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
Падіння на 12% за 6 місяців
А це ще не було "білу"
Де ж недогледіли??? Що ще треба було зробити???
А Джо все слав і слав
Хоча , Джо був про-американським президентом, а не про-рашиським пуделем кремля, як трамп
що він глибоко зневажає саму ідею демократії та свободи.
Саме через цю зневагу до цінностей демократії та свободи він з презирством ставиться до усіх демократичних країн та їхніх лідерів.
Путлєр для нього - це .. ідор з якого потрібно брати приклад!!
цікаві версії та способи вирішення ситуації висунув Генерал Кривонос
https://www.youtube.com/watch?v=wpL7mt5Yp4c
.
Ось якого подарунка очікував Трамп від блазня:
Антитрампісти, викликайте посла США, хай пояснить чому зброя не постачається ! Ой ! А в Україні нема посла США. А можливо спитати нашого Маркарову, що коється ? Ой! А вона не має права навіть дивитися в сторону Білого Дома. Ій прямо сказав Майк шо б шла нахєр, і що керівництво США буде розмовляти тільки з іншим послом !
Може відправити дипміссію? Ой, а у нас дипміссія - це Дерьмак, якому через Політико сказали що він не рукопожатний взагалі. А зелена падла взяла його з собою у Гаагу.
Ви гниди та падли і зрадники як вся зелена нечесть. Зрадники, зрадники, зрадники!
Слава Трампу !!!!