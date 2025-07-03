США не прекратили полностью поставки оружия Украине, - Госдеп

США не остановили поставки вооружения Украине, а ситуация с одним из решений не влияет на общие обязательства Вашингтона.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это не будет фактором, потому что мы не приостанавливали поставки оружия Украине. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое изменилось. Как вы слышали от Министерства обороны, есть много других надежных вариантов и усилий по ситуации в Украине с вооружением. Я не выступаю от имени Пентагона. Я могу лишь ссылаться на их заявление и на то, что они очень откровенно заявили", - сказала она на брифинге.

Брюс подчеркнула, что США остаются "самыми большими сторонниками Украины - эмоционально, военно, финансово", а обязательства Вашингтона остаются неизменными. В то же время она отметила, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом принципа "Америка прежде всего".

Также она подчеркнула, что президент Трамп подтвердил преданность обещанию по ракетам Patriot, а США продолжают дипломатические усилия для прекращения войны.

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США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 2 июля рассказал о ходе переговоров с США о приостановке оборонной помощи.

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