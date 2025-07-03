США не припинили повністю постачання зброї Україні, - Держдеп

США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не буде фактором, тому що ми не призупиняли постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням. Я не виступаю від імені Пентагону. Я можу лише посилатися на їхню заяву і на те, що вони дуже відверто заявили", - сказала вона на брифінгу.

Брюс підкреслила, що США залишаються "найбільшими прихильниками України - емоційно, військово, фінансово", а зобов’язання Вашингтона залишаються незмінними. Водночас вона зазначила, що подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням принципу "Америка перш за все".

Також вона наголосила, що президент Трамп підтвердив відданість обіцянці щодо ракет Patriot, а США продовжують дипломатичні зусилля для припинення війни.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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