США не припинили повністю постачання зброї Україні, - Держдеп
США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.
Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це не буде фактором, тому що ми не призупиняли постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням. Я не виступаю від імені Пентагону. Я можу лише посилатися на їхню заяву і на те, що вони дуже відверто заявили", - сказала вона на брифінгу.
Брюс підкреслила, що США залишаються "найбільшими прихильниками України - емоційно, військово, фінансово", а зобов’язання Вашингтона залишаються незмінними. Водночас вона зазначила, що подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням принципу "Америка перш за все".
Також вона наголосила, що президент Трамп підтвердив відданість обіцянці щодо ракет Patriot, а США продовжують дипломатичні зусилля для припинення війни.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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бо з Жешува новини ми вже чули
Ну так під цю дудку можна взагалі будь-яку допомогу за межами США припинити.
сумнівно...
З порошенківського https://tverezo.info/post/207742 tverezo.info
В прошедшую субботу, сидя в Овальном кабинете Белого Дома, Трамп поделился с журналистами своей мечтой, которую он выдал за уже сбывшуюся. Он заявил, что путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын снова уважают США. А год назад не уважали потому, что «в Белом Доме был некомпетентный президент, а вокруг этого стола (рабочий стол в Овальном кабинете) крутились ужасные люди».
У этого «глубокомысленного» откровения могут быть только две трактовки. Обе, в принципе, сходятся в одной точке. Первая - Трамп ассоциирует США с собой и считает, что три диктатора, являющиеся для него образцами, примерами для подражания и единственными достойными его внимания собеседниками, уважают его, что является для него высшим признанием. Вторая - он считает, что уважение к США со стороны этих трех диктаторов - это и есть высшее признание.
В любом случае 47-й президент не способен понять одного - над ним смеются и майор кгб ссср, и генсек коммунистической партии Китая, и «солнце Кореи» товарищ Ким.
Комментарий к этому будет чисто научного характера, в виде цитаты из статьи из научного журнала:
«Нарциссическое расстройство личности - это расстройство личности, характеризующееся сохраняющимся на протяжении всей жизни преувеличенным чувством собственной важности, чрезмерной потребностью в восхищении и сниженной способностью сопереживать чувствам других людей. Оно часто сочетается с другими психическими расстройствами и связано со значительными функциональными нарушениями и психосоциальной инвалидностью».
Caligor E, Levy KN, Yeomans FE (May 2015). "Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges". The American Journal of Psychiatry. 172 (5): 415-422. - Нарциссическое расстройство личности: диагностика и клинические трудности, Американский Журнал Психиатрии, том 172, №5, 2015, стр. 415-422.
а це рудому донні аукнеться дуже скоро та доряче
Враховуючи, що допомога з боку США вже все, можемо дозволити собі вболівати за обох.
це називається повільне удушення України
Ні падли не вийде
Ваш кремлівський пудель , трамп - намагається здати Україну пуйлу
уэт
В дронах і ракетах.
>і до чого тут Москва?
До того, що з яз та хімічною зброєю її можна перетворити на цвинтар.
>Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.
Змінилося б, перечитай мій пост ще раз.
ще один втікачик фантазує.
Офіційно - 0кг.
>і скільки в тебе протигазів вдома?
Достатньо.
>ще один втікачик фантазує.
Це VPN. Якщо хімзброя та яз не допоможуть - пропонуй власний сценарій. Що зможе зупинити багатомільйонну навалу русні?
А в твоїх сусідів скільки протигазів?
На даний момент вихід тільки один - переговори.
То нелетальна хім. зброя, русня наче не використовує агенти на кшталт VX. А я пишу як раз про летальну хімічну зброю.
>На даний момент вихід тільки один - переговори.
русні вони не потрібні, а так - можеш вести перемовини сам з собою.
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
Падіння на 12% за 6 місяців
А це ще не було "білу"
Де ж недогледіли??? Що ще треба було зробити???
А Джо все слав і слав
Хоча , Джо був про-американським президентом, а не про-рашиським пуделем кремля, як трамп
що він глибоко зневажає саму ідею демократії та свободи.
Саме через цю зневагу до цінностей демократії та свободи він з презирством ставиться до усіх демократичних країн та їхніх лідерів.
Путлєр для нього - це .. ідор з якого потрібно брати приклад!!
цікаві версії та способи вирішення ситуації висунув Генерал Кривонос
https://www.youtube.com/watch?v=wpL7mt5Yp4c
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Ось якого подарунка очікував Трамп від блазня:
Антитрампісти, викликайте посла США, хай пояснить чому зброя не постачається ! Ой ! А в Україні нема посла США. А можливо спитати нашого Маркарову, що коється ? Ой! А вона не має права навіть дивитися в сторону Білого Дома. Ій прямо сказав Майк шо б шла нахєр, і що керівництво США буде розмовляти тільки з іншим послом !
Може відправити дипміссію? Ой, а у нас дипміссія - це Дерьмак, якому через Політико сказали що він не рукопожатний взагалі. А зелена падла взяла його з собою у Гаагу.
Ви гниди та падли і зрадники як вся зелена нечесть. Зрадники, зрадники, зрадники!
Слава Трампу !!!!
Я не вірю ні в які "Припинити постачання що б Україна здалася." Це антитрампіський брєд.