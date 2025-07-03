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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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США не припинили повністю постачання зброї Україні, - Держдеп

сша,україна

США не зупинили постачання озброєння Україні, а ситуація з одним із рішень не впливає на загальні зобов’язання Вашингтона.

Про це заявила речниця Держдепу США Теммі Брюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це не буде фактором, тому що ми не призупиняли постачання зброї Україні. Це один аспект, одна ситуація, одна подія, яка змінилася. Як ви чули від Міністерства оборони, є багато інших надійних варіантів і зусиль щодо ситуації в Україні з озброєнням. Я не виступаю від імені Пентагону. Я можу лише посилатися на їхню заяву і на те, що вони дуже відверто заявили", - сказала вона на брифінгу.

Брюс підкреслила, що США залишаються "найбільшими прихильниками України - емоційно, військово, фінансово", а зобов’язання Вашингтона залишаються незмінними. Водночас вона зазначила, що подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням принципу "Америка перш за все".

Також вона наголосила, що президент Трамп підтвердив відданість обіцянці щодо ракет Patriot, а США продовжують дипломатичні зусилля для припинення війни.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США, - Politico

Автор: 

Держдепартамент США (1655) зброя (7584) США (23657)


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Топ коментарі
+14
І що ж постачається? Патрони? Викручуються падли в той час як за цим рішенням стирчать кацапські вуха довжиною в кілометр.
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03.07.2025 11:44 Відповісти
+11
шо нам на це скаже Пентагон?
бо з Жешува новини ми вже чули
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03.07.2025 11:43 Відповісти
+11
ага..припинили саме критичне

це називається повільне удушення України
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03.07.2025 11:45 Відповісти
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шо нам на це скаже Пентагон?
бо з Жешува новини ми вже чули
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03.07.2025 11:43 Відповісти
Як старі досвідчені блєяді, на два фронти одночасно працюють.
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Держдеп "запетляв"... Бо, виявляється, реакція світу на "кидалово" Білого дому стала загрозливою для США, як експортера озброєнь... Все більше країн починають шукать альтернативу американській зброї...
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03.07.2025 12:48 Відповісти
Пішли якісь мутняки
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03.07.2025 11:44 Відповісти
І що ж постачається? Патрони? Викручуються падли в той час як за цим рішенням стирчать кацапські вуха довжиною в кілометр.
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03.07.2025 11:44 Відповісти
Можливо, саперні лопатки - це і спорядження, і обладнання і навіть зброя.
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03.07.2025 11:51 Відповісти
Тобто, Кулеба в чомусь був правий?
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03.07.2025 12:17 Відповісти
Водночас вона зазначила, що подальші рішення ухвалюватимуться з урахуванням принципу "Америка перш за все".
Ну так під цю дудку можна взагалі будь-яку допомогу за межами США припинити.
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03.07.2025 11:45 Відповісти
навіть Ізраїлю?
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03.07.2025 11:50 Відповісти
Так, але Трамп цього не зробить. Там начебто сімейні зв'язки, тому Ізраїль і надалі отримуватиме. От всі інші - під питанням.
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03.07.2025 11:55 Відповісти
американських виробників озброєнь, які є основними бенефіціарми респів, таке влаштовує?
сумнівно...
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03.07.2025 11:57 Відповісти
Їх вже ніхто не питає, все вирішує Трамп особисто.
З порошенківського https://tverezo.info/post/207742 tverezo.info

В прошедшую субботу, сидя в Овальном кабинете Белого Дома, Трамп поделился с журналистами своей мечтой, которую он выдал за уже сбывшуюся. Он заявил, что путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын снова уважают США. А год назад не уважали потому, что «в Белом Доме был некомпетентный президент, а вокруг этого стола (рабочий стол в Овальном кабинете) крутились ужасные люди».

У этого «глубокомысленного» откровения могут быть только две трактовки. Обе, в принципе, сходятся в одной точке. Первая - Трамп ассоциирует США с собой и считает, что три диктатора, являющиеся для него образцами, примерами для подражания и единственными достойными его внимания собеседниками, уважают его, что является для него высшим признанием. Вторая - он считает, что уважение к США со стороны этих трех диктаторов - это и есть высшее признание.

В любом случае 47-й президент не способен понять одного - над ним смеются и майор кгб ссср, и генсек коммунистической партии Китая, и «солнце Кореи» товарищ Ким.

Комментарий к этому будет чисто научного характера, в виде цитаты из статьи из научного журнала:

«Нарциссическое расстройство личности - это расстройство личности, характеризующееся сохраняющимся на протяжении всей жизни преувеличенным чувством собственной важности, чрезмерной потребностью в восхищении и сниженной способностью сопереживать чувствам других людей. Оно часто сочетается с другими психическими расстройствами и связано со значительными функциональными нарушениями и психосоциальной инвалидностью».

Caligor E, Levy KN, Yeomans FE (May 2015). "Narcissistic personality disorder: diagnostic and clinical challenges". The American Journal of Psychiatry. 172 (5): 415-422. - Нарциссическое расстройство личности: диагностика и клинические трудности, Американский Журнал Психиатрии, том 172, №5, 2015, стр. 415-422.
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03.07.2025 12:02 Відповісти
над ним сміється його головний спонсор та бенефіціар - ілона
а це рудому донні аукнеться дуже скоро та доряче
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03.07.2025 12:04 Відповісти
Ілона зробила свою справу, Ілона може повертатись до ПАР, на що Трамп вже відкрито натякає.
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03.07.2025 12:05 Відповісти
нагне ілона рудого та з легкістю купить суд, у якому оскаржуватиме ймовірне рішення
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03.07.2025 12:07 Відповісти
Подивимось.
Враховуючи, що допомога з боку США вже все, можемо дозволити собі вболівати за обох.
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03.07.2025 12:08 Відповісти
не будьте песимістом
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03.07.2025 12:09 Відповісти
ага..припинили саме критичне

це називається повільне удушення України
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03.07.2025 11:45 Відповісти
Як же ці жалюгідні виродки трампіські намагають зробити хорошу міну при поганій грі
Ні падли не вийде
Ваш кремлівський пудель , трамп - намагається здати Україну пуйлу
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03.07.2025 11:45 Відповісти
Одному клоуну здати Україну не вийшло(частково вийшло), так пуйло підготував іншого клоуна
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03.07.2025 12:49 Відповісти
Люди стали возмущаться и тампоны начали придумывать оправдания. Несмотря на оранжевую шлюху, большинство в США поддерживает Украину. Тампонам приходится маневрировать, исполняя минуэт для кремленов.
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03.07.2025 11:49 Відповісти
минуэт
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03.07.2025 12:16 Відповісти
Хм, так співзвучно з назвою міністерства Чернишова...
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03.07.2025 12:21 Відповісти
Щоб зрозуміти, чому трамп так зробив, треба зрозуміти наслідки для програшу/знищення України для США: їх немає. Це можна виправити, якщо створити ядерну та хімічну зброю: тоді програш/знищення України поєднується з останнім актом у вигляді застосування всього цього арсеналу по русні - зі знищенням москви та інших великих міст. Такий сценарій для США є дуже ризиковим, бо русня може використати ЯЗ по ним, в якості помсти. Тому США будуть змушені допомагати нам, щоб запобігти програшу/знищенню.
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03.07.2025 11:57 Відповісти
Ти в портфелі збираєшся ЯО нести, і до чого тут Москва? Дебіло сссрської пропаганди передивився. Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.
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03.07.2025 12:44 Відповісти
>Ти в портфелі збираєшся ЯО нести

В дронах і ракетах.

>і до чого тут Москва?

До того, що з яз та хімічною зброєю її можна перетворити на цвинтар.

>Якщо б було ЯО - нічого б не змінилося б.

Змінилося б, перечитай мій пост ще раз.
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03.07.2025 12:49 Відповісти
скільки у рашки хімічної зброї прямо зараз на складах? і скільки в тебе протигазів вдома?

ще один втікачик фантазує.
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03.07.2025 13:21 Відповісти
>скільки у рашки хімічної зброї прямо зараз на складах?

Офіційно - 0кг.

>і скільки в тебе протигазів вдома?

Достатньо.

>ще один втікачик фантазує.

Це VPN. Якщо хімзброя та яз не допоможуть - пропонуй власний сценарій. Що зможе зупинити багатомільйонну навалу русні?
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03.07.2025 13:26 Відповісти
Офіційно вони приміняють хім зброю на фронті. Які нуль кг???
А в твоїх сусідів скільки протигазів?

На даний момент вихід тільки один - переговори.
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03.07.2025 13:40 Відповісти
>Офіційно вони приміняють хім зброю на фронті.

То нелетальна хім. зброя, русня наче не використовує агенти на кшталт VX. А я пишу як раз про летальну хімічну зброю.

>На даний момент вихід тільки один - переговори.

русні вони не потрібні, а так - можеш вести перемовини сам з собою.
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03.07.2025 13:46 Відповісти
*******, країна якою керує проросійський долбойб перетвориться на гівно вже через пару років
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03.07.2025 11:57 Відповісти
Боюсь з такою швидкістю - швидше
Долар переживає найгірший період з 1973 року - NYT
Падіння на 12% за 6 місяців
А це ще не було "білу"
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03.07.2025 12:15 Відповісти
Я би навіть сказав шо перетворюєтся у Сизрань. А ще за 2 роки в Мудищево.
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03.07.2025 13:37 Відповісти
Ніби й дякували, і у піджачку на зустрічі приїодили, і голилися, і підлабузнювалися. А військову допомогу все одно взяв і припинив.

Де ж недогледіли??? Що ще треба було зробити???
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03.07.2025 11:57 Відповісти
І не кажи , як з Байденом - то і по бидлячому відносилися і руку , що давала зброю - гризли
А Джо все слав і слав
Хоча , Джо був про-американським президентом, а не про-рашиським пуделем кремля, як трамп
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03.07.2025 12:16 Відповісти
Самым лучшим был Обама, его меньше всего украинцы критиковали и больше всех хвалили, вспоминаю, хорошо помог с одеялами и аптечками, ещё сухпайков подкинул.
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03.07.2025 12:38 Відповісти
Трампу не потрібна демократична, вільна Україна тому ,
що він глибоко зневажає саму ідею демократії та свободи.
Саме через цю зневагу до цінностей демократії та свободи він з презирством ставиться до усіх демократичних країн та їхніх лідерів.
Путлєр для нього - це .. ідор з якого потрібно брати приклад!!
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03.07.2025 11:58 Відповісти
можливо є інші причини
цікаві версії та способи вирішення ситуації висунув Генерал Кривонос
https://www.youtube.com/watch?v=wpL7mt5Yp4c
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03.07.2025 12:19 Відповісти
***** назвал Ярослава Мудрого их российским князем.передайте этому кривоногому золотоордынцу что их российский князь это батый а Ярослав Мудрый князь Киевской Руси.а между россией и Русью общего столько же,сколько между гонореей и гонораром!
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03.07.2025 12:03 Відповісти
Добрий день , я президент сполучених штатів , у мене є для вас купа зброї , але я вам її не дам .
.
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03.07.2025 12:09 Відповісти
Це чому він такий злий? Бо не має велосипеда!
Ось якого подарунка очікував Трамп від блазня:
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03.07.2025 12:29 Відповісти
Не треба виправдань - ГАН - ДО - НИ!
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03.07.2025 12:37 Відповісти
Антитрамписти - зрадники України. Може через них і припинили постачання Добре що ще не прилітає з США )))
Антитрампісти, викликайте посла США, хай пояснить чому зброя не постачається ! Ой ! А в Україні нема посла США. А можливо спитати нашого Маркарову, що коється ? Ой! А вона не має права навіть дивитися в сторону Білого Дома. Ій прямо сказав Майк шо б шла нахєр, і що керівництво США буде розмовляти тільки з іншим послом !
Може відправити дипміссію? Ой, а у нас дипміссія - це Дерьмак, якому через Політико сказали що він не рукопожатний взагалі. А зелена падла взяла його з собою у Гаагу.

Ви гниди та падли і зрадники як вся зелена нечесть. Зрадники, зрадники, зрадники!
Слава Трампу !!!!
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03.07.2025 12:40 Відповісти
"Коли Бог хоче когось покарать - він позбавляє його розуму...". Це стосується як Трампа та його виборців, так і тебе...
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03.07.2025 12:54 Відповісти
а що він не так сказав про єрмака і маркарову?
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03.07.2025 13:23 Відповісти
все по ділу, крім останнього рядка.
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03.07.2025 13:27 Відповісти
Якщо він припиняє халяву та відкриває безмежний воєнтогр, що на 99% буде, то це величезне благо для України і США, а Європі прийдеться купувати зброю за свою безпеку і давати нам. І там вже нікто нічого не скомуниздить, бо Європа гроші рахує.

Я не вірю ні в які "Припинити постачання що б Україна здалася." Це антитрампіський брєд.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
Агент Краснов испытывает к агенту Козырю такую личную неприязнь, что кушать не может. Видимо не поделили место у зада Путлера.
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03.07.2025 12:52 Відповісти
Забирають рятівний круг, але вирвати одразу не можна, то за ноги камінь привʼязали.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
 
 