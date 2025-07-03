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Новини Угода про корисні копалини зі США
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"Рух уже почався": Свириденко анонсувала перші проєкти в межах угоди про надра із США

свириденко

Протягом найближчих 18 місяців Україна планує реалізувати щонайменше три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

Про це перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила у Facebook за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками компаній - членів Американської торговельної палати в Україні (AmCham).

"У центрі розмови з бізнесом – теми, які нас об’єднують. Одна з них – Інвестиційний фонд відбудови, створений за нашою угодою зі США. Спільно з Мінфіном США та DFC ставимо чітку ціль: реалізувати щонайменше три пілотні проєкти протягом перших 18 місяців", – написала Свириденко.

Вона уточнила, що першим таким проєктом може стати літієва ділянка "Добра" у Кіровоградській області.

"Рух уже почався. Комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) на днях ухвалила рішення про доцільність оголошення конкурсу на літієву ділянку "Добра" у Кіровоградській області. Найближчим часом маємо напрацювати всі умови конкурсу. Це родовище потенційно підпадає під мандат інвестфонду. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування", – зазначила Свириденко.

Вона зауважила, що на зустрічі представник американської компанії TechMet висловив зацікавленість у розробці цієї ділянки.

"У разі перемоги у відповідному конкурсі його компанія готова не лише шукати та видобувати літій в Україні, а й побудувати потужності для його збагачення", – додала Свириденко.

Угода про корисні копалини із США: Що відомо?

Як повідомлялося, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну рамкову угоду. 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Втім, окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

видобуток (1800) США (5001) Свириденко Юлія (167) надра (53)


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Топ коментарі
+16
смішно таке читати після змови трампа з путіним по забороні петріот і зброї нам-гарна така угода
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03.07.2025 11:22 Відповісти
+14
Дійсно - америка призупинила постачання зброї. То якого біса ми маємо виконувати цю угоду?
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03.07.2025 11:18 Відповісти
+13
Де зброя від США, гнидози зелені?! Ви за що Україну продали, за безпеку своїх срак?!
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03.07.2025 11:24 Відповісти
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Дійсно - америка призупинила постачання зброї. То якого біса ми маємо виконувати цю угоду?
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03.07.2025 11:18 Відповісти
Бо в ній не прописано допомогу, як в Будапештських гарантій.
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03.07.2025 11:23 Відповісти
тим більше не бачу сенсу в цій угоді, а мінерали нам самим потрібні - в тому числі для ядерної програми
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Пізно. Зеленський вже все підписав. Тим більше, це ж не власні ресурси, а українські. Хто з пліснявих планує жити в Україні? Жоден. Тому, нічого особистого, просто бізнес.
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03.07.2025 11:31 Відповісти
так може хай гамериканські котики зайдуть і зачистять захвачені территорії з родовищами???чи великий надпотужник дав гарантії що зробить це життями холопів??
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03.07.2025 11:33 Відповісти
смішно таке читати після змови трампа з путіним по забороні петріот і зброї нам-гарна така угода
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03.07.2025 11:22 Відповісти
Мінірали, вугілля $2 трлн (вартості родовищ)
Літій до $40 млрд (захоплені запаси)
Сіль $200 млн щорічно
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03.07.2025 11:22 Відповісти
ЗЕлена Потужна сцянина у вічі!!
Мабуть продали все і комісійні в офшори вже загнали .
Наріду залишать 150 міл'ярдів ( у.о.) держборгу і Незламну колекцію відосиків
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03.07.2025 11:23 Відповісти
Де зброя від США, гнидози зелені?! Ви за що Україну продали, за безпеку своїх срак?!
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03.07.2025 11:24 Відповісти
Нууу, їхі сраки для них важливіші.
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03.07.2025 11:33 Відповісти
Зелена слинка закапала.
Це ж значно цікавіше, ніж щось там для фронту зробити - один геморой і тільки.

І оце недопечене опудало пророкують на прем'єр-міністра.
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03.07.2025 11:26 Відповісти
Саме так, свириденко вже почала свій рух до вʼязниці. Чого тільки варта її підставна роль у фальшивому поданні на санкції проти Порошенка!
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03.07.2025 11:26 Відповісти
Рух куди? Рух який? Броунівський?

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03.07.2025 11:26 Відповісти
....три пілотні проєкти у межах Угоди про створення Інвестиційного фонду відбудови із США.

Якої, нахер, вiдбудови? Без зброї США, Трамп з Зеленським тут кацапiв вiдбудовувати збираються?
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03.07.2025 11:27 Відповісти
То просто дим у очі. Лайно щагортають у кра иву обгортку, на якій пишуть "канхвєта" і подають своїм виборцям, для яких війна якщо не закінчилась, то "хдєта там", в відбудова - то як мінімум "гречка" під вибори.
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03.07.2025 11:38 Відповісти
Оце лідор нації накрутив...хрен наші правнуки розгребуть
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03.07.2025 11:28 Відповісти
Тобто ці надра Трампон планує ділити із мордором.
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03.07.2025 11:30 Відповісти
Це та, що возить Єрмака. 😁
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03.07.2025 11:32 Відповісти
Возиттся на Єрмаку.
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03.07.2025 11:40 Відповісти
"Рух уже почався". Ми їм надра, а вони припиняють постачання зброї - крута угода.
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03.07.2025 11:33 Відповісти
Амерiв гнати *****.
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03.07.2025 11:33 Відповісти
Для цього вони спочатку мають прийти.
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03.07.2025 11:35 Відповісти
Мертвий пітнів перед смертю ? Запитала СТИРИденко ? Пітнів . Це добре
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03.07.2025 11:34 Відповісти
Уже видно, як діє угода
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03.07.2025 11:42 Відповісти
Українці втратили все і життя і землі і надра.Це ваш вирок 73% придурків які хотіли подивитись в зенки кацапам.Дякуйте Зеленському що тепер ідемо до національної катастрофи.
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03.07.2025 11:42 Відповісти
Так, рух почався. З того, що нам припинили постачати зброю, а нову, про яку йдеться в цій "угоді", продавати не поспішають. Так нахіба вона така потрібна???
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03.07.2025 11:43 Відповісти
юридичні гарантії цієї угоди нікчемні, партнер Х-уйла чомусь надумав, що вона потрібна США, після зникнення з посади Трампона вона буде забута, якщо від неї не має ніякої користі Україні
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03.07.2025 11:56 Відповісти
Зелена мразота не бачила з самого початку, що трампакс тримає сторону рашки? Навмисно **** для якоїсь своєї вигоди продав надра фактичному ворогу. І ще до цього часу якесь бидло пускає слюні на цю зрадницьку тварину.
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03.07.2025 12:24 Відповісти

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