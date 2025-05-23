Україна та США офіційно запустили спільний інвестфонд у межах угоди про надра
Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.
Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, що підтверджує завершення внутрішніх процедур стосовно Фонду, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У міністерстві зауважили, що раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" підписали дві угоди про комерційне партнерство.
"Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна – рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", – заявилаСвириденко.
DFC та "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру України.
Також Фонд сприятиме зв'язкам українських компаній із потенційними інвесторами у ресурси, включно з DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.
Раніше в Мінекономіки пояснили, що Інвестиційний фонд відбудови України у межах угоди про надра матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.
Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.
Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?
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Ви вже скасували Будапештський Меморандум!?
Чи забули про ньього!?
Чи, може, забили на нього!?
Ганьба США на віки вічні!!!
" У разі агресії щодо Укрвїни, країни-підписанти одразу... звертаються із заявою до ООН."
Все!!!!
Ї от за цей папірець ми отдали третій у світі по потужності ядерний потенціал...
війна ?! ..яка війна ..не чули ..
Ось коли знайдуть, тоді будуть якісь інші проєкти з американськими до*бой*бами!!!!!!!!!!!!