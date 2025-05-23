Україна та США офіційно запустили спільний інвестфонд у межах угоди про надра

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, що підтверджує завершення внутрішніх процедур стосовно Фонду, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві зауважили, що раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" підписали дві угоди про комерційне партнерство.

"Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна – рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", – заявилаСвириденко.

DFC та "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру України.

Також Фонд сприятиме зв'язкам українських компаній із потенційними інвесторами у ресурси, включно з DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Раніше в Мінекономіки пояснили, що Інвестиційний фонд відбудови України у межах угоди про надра матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?