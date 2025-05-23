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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Україна та США офіційно запустили спільний інвестфонд у межах угоди про надра

Україна та США офіційно запустили спільний інвестфонд

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко отримала ноту від Тимчасової повіреної у справах США в Україні Джулі Девіс, що підтверджує завершення внутрішніх процедур стосовно Фонду, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві зауважили, що раніше український уряд передав свою ноту, а також Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) та державна організація "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" підписали дві угоди про комерційне партнерство.

"Маємо рівноправну угоду, яка відображає національні інтереси України, передбачає спільне з Америкою управління та інвестування. Угоду, яка орієнтована на майбутнє, в якому США і Україна – рівноправні партнери, які спільно вкладають у відновлення і розвиток нашої держави", – заявилаСвириденко.

DFC та "Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства" співпрацюватимуть та інвестуватимуть у прискорення економічного відновлення України. Фонд вкладатиме кошти, внесені США та Україною, у проєкти з видобутку природних ресурсів, нафту та газ, порти, а також у відповідну інфраструктуру України.

Також Фонд сприятиме зв'язкам українських компаній із потенційними інвесторами у ресурси, включно з DFC. Фонд працюватиме без обмеження в часі, але кожні 10 років партнери переглядатимуть його результати.

Раніше в Мінекономіки пояснили, що Інвестиційний фонд відбудови України у межах угоди про надра матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

видобуток (1785) інвестиції (1545) США (4962) фонд (142) надра (47)


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Виглядає як фото молодих після ЗАГСу-Молода(США)чуть з трусів не вискочить від щастя,молодий(Україна) натужно усміхається бо знає що нічого доброго його не чекає,але ще не розуміє наскільки.
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23.05.2025 19:49 Відповісти
Думаешь лесбійочки ..?
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24.05.2025 09:04 Відповісти
Чудово ця соросовська шавка Свириденко все розуміє. Мерзота, куплена Соросом.
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24.05.2025 14:49 Відповісти
Основний зміст цієї новини "В Україні гаряча фаза війни, а американцям інвест.фонди в голові"!?
Ви вже скасували Будапештський Меморандум!?
Чи забули про ньього!?
Чи, може, забили на нього!?
Ганьба США на віки вічні!!!
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23.05.2025 21:14 Відповісти
А ви читали той МЕМОРАНДУМ??
" У разі агресії щодо Укрвїни, країни-підписанти одразу... звертаються із заявою до ООН."
Все!!!!
Ї от за цей папірець ми отдали третій у світі по потужності ядерний потенціал...
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24.05.2025 14:40 Відповісти
Да да ..інвест фонд саме те що потрібно до шашликів та асфальту

війна ?! ..яка війна ..не чули ..
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24.05.2025 10:38 Відповісти
Які інвестфонди???!!!!! сша вже аудит провели?! Знайшли, хто вкрав 300 мільярдів?!
Ось коли знайдуть, тоді будуть якісь інші проєкти з американськими до*бой*бами!!!!!!!!!!!!
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24.05.2025 21:25 Відповісти
Кацапи херачать по Україні, а у ціх мразоти у голові інвестфонд. Покидьки!!!
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25.05.2025 09:19 Відповісти
Головне питання яке повинно мучати українців, ДЕ НАШІ РАКЕТИ!
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25.05.2025 09:38 Відповісти

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