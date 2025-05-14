Угода про надра: У Мінекономіки розповіли, як працюватиме фонд відбудови України

Інвестиційний фонд відбудови України у межах угоди про надра матиме збалансовану систему управління з рівним представництвом української та американської сторін. Критичні рішення ухвалюватимуться лише одноголосно.

Зазначається, що до керівництва Фонду увійдуть шість менеджерів – три від українського боку і три від американського. Вони входитимуть до Керуючої ради Фонду та різних комітетів.

Зокрема, у структурі Фонду діятимуть чотири комітети: операційного управління та аудиторський, де представництво буде паритетним (два на два), комітет пошуку проєктів із перевагою української сторони та комітет інвестиційних рішень, де буде більшість представників з боку США.

Крім того, у Мінекономіки наголосили, що критичні рішення ухвалюються Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто сторони шукатимуть компроміс.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

