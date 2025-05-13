Рада підтримала зміни у Бюджетний кодекс для Угоди про надра з США

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про копалини між Україною та США.

За відповідний законопроєкт №13256 у першому читанні проголосували 286 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Раніше голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа пояснювала, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.

видачі нових спецдозволів на користування надрами.

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

За її словами, ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?