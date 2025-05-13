БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада підтримала зміни у Бюджетний кодекс для Угоди про надра з США

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про копалини між Україною та США.

За відповідний законопроєкт №13256 у першому читанні проголосували 286 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Раніше голова Бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа пояснювала, що внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій.
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами.
  • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

За її словами, ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Знайшли воюючу країну, щоб вкрасти останне, до речі, яка знищила третій ядерний потенціал у Світі за ради тогож Миру яким нас поприкають, з не найбагатшим населенням, а можна сказати з найбіднішими- геноцидними пенсіями і виплатами для немовлят у Світі, тому маємо демографичну кризу, з відкритим ринком землі під час війни, не для праці і заробітку населення і бюджету, а для скупки латифундистами і перетворення в країну офшорів і батраків, гинущих на фронті за цю землю, все це робиця як не улюдей з найгіршим результатом , як пороблено в той час як всі країни як країни, живуть припіваючи, і влада там охороняє національні інтереси.
