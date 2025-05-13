БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Комітет Ради схвалив законопроєкт для запуску Угоди про копалини зі США

Комітет Ради схвалив законопроєкт для запуску угоди про копалини зі США

Бюджетний Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для імплементації Угоди про копалини між Україною та США.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Водночас він наголосив, що йдеться про голосування документу лише за основу.

"Відповідно сьогодні Рада схвалить законопроєкт у першому читанні і, враховуючи графік роботи Ради, то фінальне голосування можливе лише напочатку червня", – додав нардеп.

Як додала очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Так, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами,
  • реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватимуться у спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови. Порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років", – пояснила Підласа.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

