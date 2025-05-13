Комітет Ради схвалив законопроєкт для запуску угоди про копалини зі США

Бюджетний Комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт №13256 про зміни у Бюджетний кодекс для імплементації Угоди про копалини між Україною та США.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Водночас він наголосив, що йдеться про голосування документу лише за основу.

"Відповідно сьогодні Рада схвалить законопроєкт у першому читанні і, враховуючи графік роботи Ради, то фінальне голосування можливе лише напочатку червня", – додав нардеп.

Як додала очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа, зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Так, внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій,

видачі нових спецдозволів на користування надрами,

реалізації державної частини продукції за новими угодами про розподіл продукції.

"Ці гроші будуть зараховуватимуться у спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови. Порядок цифр щодо внесків з боку України – близько 3 млрд грн за 5 років", – пояснила Підласа.

Як повідомлялося, міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?