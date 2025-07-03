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Новини Трамп призупинив допомогу Україні Розмова Трампа і Зеленського
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Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США, - Politico

Відносини Зеленського з Трампом

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть найближчим часом провести телефонну розмову.

Про це повідомляє Politico із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, її підготовка вже триває на тлі повідомлень про призупинення військової допомоги США Україні.

За словами європейського дипломата, знайомого з планами, ідея організувати діалог з’явилася 1 липня, коли в Київ почала надходити інформація про можливе зупинення постачань американської зброї.

"США поінформують Україну сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", - зазначив дипломат.

У Вашингтоні натомість заперечують формулювання "призупинення допомоги" й стверджують, що йдеться про перегляд способів подальшої підтримки оборони України.

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Співрозмовник уточнив, що перемовини щодо розмови лідерів почалися ще до появи повідомлень про призупинення військової допомоги.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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Топ коментарі
+2
Тупий і ще тупіший. Ці набалакають.
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03.07.2025 11:04 Відповісти
+2
Трамп скаже - я вам нічего нє должен - Америка понад усе
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03.07.2025 11:05 Відповісти
+2
Трампонизм це хвороба якої можуть заразитися і інші. А трампонутому ху..ло не дасть самостійно приймати рішення, агент повинен виконувати накази, а не думати. Хіба що по телефону поговорити, але і тут методичка має бути під рукою
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03.07.2025 11:08 Відповісти
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првильно чем больше они общаются тем становится хуже. После звонка патриоты в рф поедут ?
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03.07.2025 11:03 Відповісти
Ще один новенький з десанту лютня 2025 року Лахти-2 проклюнувся. Скільки ж вашої нечисті тоді тут зарєєструвалося...банять вас, банять, а ви кожного дня нові з'являєтесь.
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03.07.2025 11:09 Відповісти
Ти вже туди білети отримав, чи після виконання завдання. Для жителів ху... лостану ти завжди будеш людиною 6 сорту. Любой чукча буде вище тебе по статусу. Для них ти будеш або зрадник своєї країни, або просто ворог
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03.07.2025 11:14 Відповісти
Боневтівк хоче особисто почути від Трампа настанорву, що якщо хоче продовжувати воювати, то щоб воював своєю зброєю?
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03.07.2025 11:03 Відповісти
Тупий і ще тупіший. Ці набалакають.
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03.07.2025 11:04 Відповісти
Трамп скаже - я вам нічего нє должен - Америка понад усе
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03.07.2025 11:05 Відповісти
Скоріше я понад усе, ну і ху...ло над нами
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03.07.2025 11:09 Відповісти
Я на ето пойтіть нє могу - мнє нада посовєтоваться с шефом! - Трамп
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03.07.2025 11:25 Відповісти
Трампонизм це хвороба якої можуть заразитися і інші. А трампонутому ху..ло не дасть самостійно приймати рішення, агент повинен виконувати накази, а не думати. Хіба що по телефону поговорити, але і тут методичка має бути під рукою
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03.07.2025 11:08 Відповісти
Поговори зі мною Боже мій, Я потребую зустрічі з Тобою...
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03.07.2025 11:09 Відповісти
Любители тампона, как так вышло, что оранжевое рыло выкручивает руки Украине, а хло в зад целует? Наверно, из за неправильного пинжачка зермака?
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03.07.2025 11:11 Відповісти
Хм...а хто у нас за зовн політику відповідає?
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03.07.2025 11:30 Відповісти
Хло кінчає в морду трумпу, трумп кінчає на гундосика, гундосик відривається істерикою на клерків. " Вийди звідси негідник"!!!
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03.07.2025 11:24 Відповісти
"... У Вашингтоні натомість заперечують формулювання "призупинення допомоги" й стверджують, що йдеться про перегляд способів подальшої підтримки оборони України...."
Типическое словоблудие и попытка завуалировать действительность
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03.07.2025 11:24 Відповісти
А гарненько покатався турист єрмак!
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03.07.2025 11:27 Відповісти
Тобто, імбецили при владі, навіть не прорахували, що допомога може бути припинена, не розробили жодного плану на цей випадок. Тупорилі зелені фріки думали, що і у Трампа будуть роками на шиї сидіти, як у немічного Байдена і спати йому на голову? А тепер по стелі забігали? Ну-ну.
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03.07.2025 11:27 Відповісти
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03.07.2025 11:28 Відповісти
До сліз....ща наш лідор так порєшає що трамп рашці почне зброю постачати
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03.07.2025 11:29 Відповісти
Генерал Кривонос: "
перше, що треба було зробити вже давно, то це почути адміністрацію білого дому та замінити посла України в США, яка фактично за попередньої адміністрації за фактом зірвала ленд-ліз та домсі не знайшла спільної мови із респами та діючою адміністрацією білого дому. це проігнорували, а це - ляпас білому дому
по-друге - не зреагували на сигнали сша стосовно єрмака.
то що ви ще хочете від білого дому?" (С)
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03.07.2025 11:32 Відповісти
"провал 28.02.25 у білому домі, зупинення воєнної допомоги навесні, а також призупинення воєнної допомоги сша зараз - це насамперед особисті провали в роботі посла України в США"
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03.07.2025 11:42 Відповісти
Вже бачу прес-реліз від білого дому: "Це була чудова розмова. Сторони погодилися, що угода про рідкісноземельні метали почала працювати. Наша країна невдовзі отримає доступ до перспективних родовищ в Україні і розпочне процес видобутку. Це посилитиь наші зовнішньоекономічні позиції та дозволить нам збільшити надходження до держбюджету країни".

І жодного слова про петріоти та **********. А потім буде коментар неназваного джерела у білому домі, в якому він на умовах анонімності повідомить про те, що це питання на прохання американської сторони не обговорювалося.
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03.07.2025 11:50 Відповісти
 
 