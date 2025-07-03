Зеленський і Трамп планують телефонну розмову на тлі призупинення військової допомоги США, - Politico

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп можуть найближчим часом провести телефонну розмову.

Про це повідомляє Politico із посиланням на два джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, її підготовка вже триває на тлі повідомлень про призупинення військової допомоги США Україні.

За словами європейського дипломата, знайомого з планами, ідея організувати діалог з’явилася 1 липня, коли в Київ почала надходити інформація про можливе зупинення постачань американської зброї.

"США поінформують Україну сьогодні в Києві, і найближчим часом буде організовано телефонну розмову між Трампом і Зеленським", - зазначив дипломат.

У Вашингтоні натомість заперечують формулювання "призупинення допомоги" й стверджують, що йдеться про перегляд способів подальшої підтримки оборони України.

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Співрозмовник уточнив, що перемовини щодо розмови лідерів почалися ще до появи повідомлень про призупинення військової допомоги.

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

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