США переоцінюють поставки зброї не лише Україні, але й іншим країнам, - Пентагон
Пентагон, на тлі повідомлень про занепокоєння щодо скорочень важливих боєприпасів, переглядає постачання зброї союзникам по всьому світу.
Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, перегляд експорту зброї США може вплинути не тільки на Україну, але й на інші країни.
"Проводиться огляд можливостей, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам, і ми не надаватимемо жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні, або термінів, пов’язаних із цими постачаннями", - пояснив він.
У міністерстві розглядають це як "прагматичний крок, заснований на здоровому глузді" - для оцінки того, які боєприпаси надсилаються і куди.
"Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де, будь-коли та по всьому світу", - додав Парнелл.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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сьогодні тут, а завтра там.
На заході не повні дебіли при владі.
Щось Байден допомагав попри Зе, а тут прям проблема
Ні, друже, це виправдання жалюгідне
А ресурси краще віддати ЄС ,щоб вони нам швидше зброю кліпали
Байден допомага українцям, а не зе-щурам.
Лише коли палатка представників , де головували респи - блокувала допомогу
Але якщо ти дійсно винуватиш у цьому Байдена, то ти - недалекий
І годі вже мага-чортів називати респами , республіканська партія померла разом з Маккейном
Такі справи.
Погано , що забули , що саме пасіпаки ,пуделя кремля - трампа розповсюджували цей наратив серед американців
Конгресвумен Спартц освистали на зустрічі з виборцями
https://www.youtube.com/shorts/nl7yxBmACgw
Про MTG взагалі - no coments
І яким чином ти приплів кейс про яйця до американських платників податків
Навіть ці хвойди до цього не додумались
Ще раз , для просуваючих рашиські наративи, ніхто не каже , що корупційних порушень не було
АЛЕ жоден долар від американських платників податків не був вкрадений
Жодної крадіжки зброї не було
Тому Байден не зупиняв допомогу, а ось шавка кремля , трамп - так
Чи ти гадав США виділяли гроші на харчування ЗСУ ?
Ой, дурбелик
І не бреши ,кацапський виродку , не повністю
А лише по конкретних статтях бюджету
Бо я макнув твою підкацапну пику у факти ?
Ну не плач, не плач
Ще раз питаю , де ти прочитав, що
США виділяли гроші на харчування ЗСУ ?
Байден не зупиняв допомогу, а ось шавка кремля , трамп - так
Підкажи чому , підкацапничку, ну не тушуйся
І ти знов, брехло рашиське , сбрехав
Почитай , що таке ЛендЛіз і як він працює.
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
Ба більше, навідмінно від ЛендЛізу ми отримали її безкоштовно
Тому ,судячи з твоїх , слів Зе зробив краще для України
Хоча насправді вся справа в тому , що Байден був про-американським і тому допомагав, а шавка-кремля трамп , як і ти - про-рашиський
Розраховувтись за ЛендЛіз ми мали з 2075р, з можливістю повного списання цього боргу від США.
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
О причинах провалу контр-наступу 2023 раджу почитати у того ж Time
Тобі сподобається
Бо республіканська партія - померла з МакКейном , зараз - це культ підкацапного пуделя - трампа
Знов тебе ,підкацапника, макнув пикою у факти
Ціни ростуть - допомога росте? .
Європа вперше за три роки випередила США за обсягами військової допомоги для України
Європейська військова підтримка України різко зросла у березні та квітні 2025 року: лише за два місяці Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги
з 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року Росія отримала 208 млрд євро за вуглеводні - саме від країн-членів ЄС.
Російський газ продовжує поставлятися до Європи в зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Просте як двері питання - хто гниє та спонсує грошима Рашу у війні? Може ФША? Ні?
1) Там вказано про 10млрд , що лише за 2 останні місяці
2) Для порівняння за ті ж місяці
Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, - Reuters Джерело: https://censor.net/n3561120
Більшість із 343 суден тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями.
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.
Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року
3) цифри брати за увесь період повномаштабки
То тоді і допомога від ЄС буде не 10 (як за 2 місяці) ,а майже 150 млрд євро
4) Тепер треба відняти від тих 208 млрд ту частку ,яку закуповує венгрія і словаччина
Бо це все ж таки не стіки країни-члени , скільки троянські коні
5) Чомусь це завжди випускають з поля зору ,але
Заводи які виробляють нам зброю , ракети, безпілотники та БМП - не працюють без енергоносіїв
Дай грошів!
Бо всі пішли на заставу чернишову...
Невже зе-шапіто змінилося ? Ні
То може справа в тому , що на чолі колишнього США тепер пудель путіна
Перший проєкт передбачав інтеграцію українських систем у модулі ППО-ПРО різних радіусів дії з доступом до західних технологій. Другий напрям мав забезпечити ЗСУ дефіцитними зенітними ракетами через спільне виробництво. Третій проєкт пропонував Україні участь у розробці новітньої ракети.
На переговори від української сторони ніхто не з'явився - без пояснень та вибачень. Після такої поведінки європейський партнер припинив переговори. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати роботу в цьому напрямку могли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв або міністр Рустем Умєров. VZ 01.07.25
https://www.facebook.com/groups/1992586640825025/posts/23887174887606219/
Там теж жодного посилання на оригінал. Ще один вкид від ОБС?
А першоджерело всіх бід і негараздів-це вибір по приколу ВАЗ-21.04.19
https://www.liga.net/ua/politics/articles/shalenyy-defitsyt-raket-chomu-chynovnyky-halmuiut-rozvytok-rozvytku-systemy-ppo-pro-ukrainy?row=eyJvcmRlcl9zdGF0dXMiOiJhcHByb3ZlZCIsInVzZXJfZW1haWwiOiJTcGFjZXIyMDA1QHVrci5uZXQiLCJzdWJzY3JpcHRpb25fY29kZSI6ImRvbmF0aW9uX3N1YnNjcmliZV9tb250aF8yMDAiLCJ0cmFuc2FjdGlvbl9pZCI6Ijk1OTkxNjAxNTkiLCJhbW91bnQiOjIwMCwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJwYWlkX2F0IjoiMjAyNS0wNi0zMFQxMzo1NDo0MiswMzowMCIsInVzZXJfaWQiOjQxNjk5LCJsYW5nIjoidWsifQ==
Втім,кожен сам собі надає посилання і виставляє оціночні судження.
Якщо це вкид чи обс від Ліга.нет,чи директора центру досліджень озброєнь В.Бадрака,то прямо напиши-брехня,а не "Інакше це можна розтлумачити"-які проблеми?
Розмінування Півдня-також потрібні першоджерела,чи по Оману потрібні вони?
Все свому час,будуть на судах...
Тримайся теми,діма. До тебе не доходить,що все -оціночні власні судження. А що робиш ти тут- і так ясно.
Ти можеш на просте питання дати відповідь? Чому у першому коментарі не надав посилання на першоджерело? Чи ти не знаєш, як це робити? З телефона пишеш коментарі?
На словах они вроде как "за мир", а на деле идет постоянное подыгрывание кремлевским террористам...
"Ми не призупинили допомогу, ми надаємо зброю. Але ми надали вже так багато зброї. Ми намагаємося допомогти їм. (46 президент США Джо - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua) Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", - сказав він.