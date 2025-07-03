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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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США переоцінюють поставки зброї не лише Україні, але й іншим країнам, - Пентагон

США призупинили допомогу Україні. Переоцінюють постачання

Пентагон, на тлі повідомлень про занепокоєння щодо скорочень важливих боєприпасів, переглядає постачання зброї союзникам по всьому світу.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, перегляд експорту зброї США може вплинути не тільки на Україну, але й на інші країни.

Також читайте: Конгресмен-республіканець Фіцпатрік щодо призупинення поставок зброї Україні: У захисті свободи не може бути напівзаходів. США мають відстоювати мир через силу

"Проводиться огляд можливостей, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам, і ми не надаватимемо жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні, або термінів, пов’язаних із цими постачаннями", - пояснив він.

У міністерстві розглядають це як "прагматичний крок, заснований на здоровому глузді" - для оцінки того, які боєприпаси надсилаються і куди.

"Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де, будь-коли та по всьому світу", - додав Парнелл.

Читайте: Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення підтримки України може мати тяжкі наслідки для США, - Помпео

Автор: 

зброя (7590) Пентагон (1448) допомога (8533) США (23701)


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Топ коментарі
+29
Не пи₴діть мерзотники. Вам вказівка з москвабаду прийшла не давати зброю Україні. Позорисько.
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03.07.2025 08:29 Відповісти
+16
суки . а що там з корисними копалинами? зєля-дипломат ****.
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03.07.2025 08:30 Відповісти
+10
Пішли дешеві відмазки.
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03.07.2025 08:37 Відповісти
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Не пи₴діть мерзотники. Вам вказівка з москвабаду прийшла не давати зброю Україні. Позорисько.
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03.07.2025 08:29 Відповісти
Шиза гуляє в трумпа по мізкам,
сьогодні тут, а завтра там.
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03.07.2025 08:30 Відповісти
Це все через кума Лєнки.
На заході не повні дебіли при владі.
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03.07.2025 08:53 Відповісти
Як називається істота, яка підгавкує влюбльонно рижій падлі?
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03.07.2025 09:01 Відповісти
ця істота - холуй
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03.07.2025 10:27 Відповісти
если пуйло командует гегемоном нам точно кирдык
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03.07.2025 09:10 Відповісти
А хто ще в такій страшній війні?
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03.07.2025 08:29 Відповісти
суки . а що там з корисними копалинами? зєля-дипломат ****.
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03.07.2025 08:30 Відповісти
все по плану,готуйте грощі на доплати
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03.07.2025 08:38 Відповісти
Ну не перекладуй з хворої голови на меньш хвору
Щось Байден допомагав попри Зе, а тут прям проблема
Ні, друже, це виправдання жалюгідне
А ресурси краще віддати ЄС ,щоб вони нам швидше зброю кліпали
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03.07.2025 08:39 Відповісти
а як ФБР вимагало видати коломойшу, а зєля його переховув? із-за чого були постійні затримки в поставках? А всі вимого США провести реальні реформи корумпованих міністерств? бо зе-охвіс вже окуїв настільки, що навіть підтримку українців за кордоном вимагав сплачувати через зеленського.
Байден допомага українцям, а не зе-щурам.
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03.07.2025 08:46 Відповісти
Доречі затримок при Байдені - не було
Лише коли палатка представників , де головували респи - блокувала допомогу
Але якщо ти дійсно винуватиш у цьому Байдена, то ти - недалекий
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03.07.2025 08:49 Відповісти
ну так у респів головний аргумент був - розкрадання допомоги. привіт рєзнікову та охвісу.
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03.07.2025 08:54 Відповісти
От тільки фактів розкрадання військової допомоги так і не було знайдено
І годі вже мага-чортів називати респами , республіканська партія померла разом з Маккейном
Такі справи.
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03.07.2025 09:03 Відповісти
ти впевнений що нема??
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03.07.2025 10:07 Відповісти
Бачимо по результатам
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03.07.2025 10:08 Відповісти
по результатам я бачу що прогнози що нас зливають збуваються,і причина не тільки в лаптях
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03.07.2025 10:15 Відповісти
крадіжки зброї - це був кремлівський наратив. у респів було про розкрадання грошей платників податків США.
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03.07.2025 10:23 Відповісти
Добре , що розумієте , що то рашиський наратив
Погано , що забули , що саме пасіпаки ,пуделя кремля - трампа розповсюджували цей наратив серед американців
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03.07.2025 10:40 Відповісти
ну а вікторія спартс, тейлор грін - розповідали про яйця рєзнікова по 17 грн безпідставно?
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03.07.2025 11:33 Відповісти
Воу-воу , ти настіки упорот , що розповідаєш нам про двох найодіозніших потаскух режиму трампа. Та їх же власний народ ненавидить
Конгресвумен Спартц освистали на зустрічі з виборцями
https://www.youtube.com/shorts/nl7yxBmACgw

Про MTG взагалі - no coments

І яким чином ти приплів кейс про яйця до американських платників податків
Навіть ці хвойди до цього не додумались

Ще раз , для просуваючих рашиські наративи, ніхто не каже , що корупційних порушень не було
АЛЕ жоден долар від американських платників податків не був вкрадений
Жодної крадіжки зброї не було
Тому Байден не зупиняв допомогу, а ось шавка кремля , трамп - так
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03.07.2025 11:43 Відповісти
а чиї бакси вкрав рєзніков? ти мене запутав))) Нагадаю - з 2022р Україна повністю на дотаціях західних партнерів. Це ЗСУ, пенсіонери та соціалка повністю фінансуються партнерами.
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03.07.2025 11:49 Відповісти
Ти тупий підкацапник, ось і заплутався. Дурашка
Чи ти гадав США виділяли гроші на харчування ЗСУ ?
Ой, дурбелик
І не бреши ,кацапський виродку , не повністю
А лише по конкретних статтях бюджету
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03.07.2025 11:55 Відповісти
образився зе -дебільчик? ладно. ну так чиї ж бакси вкрав рєзніков? мова йде про півтора лярда.
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03.07.2025 11:57 Відповісти
Йолупик підкацапський, ти чого мене ,українця , до Зе-фанів тягнеш
Бо я макнув твою підкацапну пику у факти ?
Ну не плач, не плач
Ще раз питаю , де ти прочитав, що
США виділяли гроші на харчування ЗСУ ?
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03.07.2025 11:59 Відповісти
Доречі яйця по 17 були при Байдені ,але
Байден не зупиняв допомогу, а ось шавка кремля , трамп - так
Підкажи чому , підкацапничку, ну не тушуйся
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03.07.2025 11:58 Відповісти
краще розкажи чому твій нйвеличніший зе-кловун просрав ЛендЛіз 2022-2023р ? Де ми мали отримати величезний обсяг зброї з надзвичайно вигідними умовами
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03.07.2025 12:01 Відповісти
Він радше твій ніж мій, підкацапничку. Бо я не робив помилку 2019
І ти знов, брехло рашиське , сбрехав
Почитай , що таке ЛендЛіз і як він працює.
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
Ба більше, навідмінно від ЛендЛізу ми отримали її безкоштовно
Тому ,судячи з твоїх , слів Зе зробив краще для України
Хоча насправді вся справа в тому , що Байден був про-американським і тому допомагав, а шавка-кремля трамп , як і ти - про-рашиський
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03.07.2025 12:05 Відповісти
Закон про ленд-ліз для України, прийнятий США, був спрямований на спрощення та прискорення поставок військової допомоги Україні у її боротьбі з російською агресією, за аналогією з програмою ленд-лізу часів Другої світової війни. Закон дозволив президенту США надавати Україні озброєння в лізинг або оренду, оминаючи бюрократичні процедури. Проте, цей закон діяв лише протягом 2022 та 2023 фіскальних років США, і його дія не була продовжена.
Розраховувтись за ЛендЛіз ми мали з 2075р, з можливістю повного списання цього боргу від США.
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03.07.2025 12:10 Відповісти
Ще раз , питаю
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
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03.07.2025 12:11 Відповісти
ну ти і баран. завдяки ЛендЛізу (він вже був проголосований в конгресі) ми б не провалили контрнаступ 2023, та не втратили авдіївку/марїнку 2023-2024, через блокування ресами поставок зброї.
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03.07.2025 12:15 Відповісти
Імбіциле підкацапний, ти так і не відповів
І хто тобі сказав , що там був би більший об'єм зброї ніж ми отримали, лошара?
О причинах провалу контр-наступу 2023 раджу почитати у того ж Time
Тобі сподобається
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03.07.2025 12:18 Відповісти
Мага-культ блокував зброю саме через те , що і блокує зараз
Бо республіканська партія - померла з МакКейном , зараз - це культ підкацапного пуделя - трампа

Знов тебе ,підкацапника, макнув пикою у факти
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03.07.2025 12:20 Відповісти
та клав я на таких "зе-патріотів із-за бугра" як ти. тут або труси одінь, або хрестик зніми. краще розкажи як Тису форсував?
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03.07.2025 21:15 Відповісти
У республиканцев главным аргументом была тема незаконных эмигрантов и защита от них на южных границах Штатов.
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03.07.2025 09:46 Відповісти
Ниодна страна не выдает своего гражданина другойстране-это закон! Максимум что можно было сделать с Каламойским в Украине-дать ему реальный срок и посадить в Украинскую тюрьму
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03.07.2025 11:32 Відповісти
про екстрадицію чув? ФБР звинувачувало коломойшу у відмиванні безприцидентно великих коштів в США. так ще ж зєля позбавив коломойшу УКР громадянства.
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03.07.2025 11:37 Відповісти
Покажи мне ссылку на УрядовыйКурьер где опубликованно что Зеленский подписал указ о лишении гражданства Каламойского. Это все ФЕЙК для таких лохов как ты. ))))))))))))Лишить человека который получил гражданство по рождению в Украине-невозможно согласно существующим законам Украины и Конституции. Сначала нужно принять закон по которому Президент имеет право лишать гражданства если у человека есть еще одно гражданство-такого закона нет. Вместо этого ВР хочет прнять закон о двойном гражданстве чтобы Депутаты могли легализовать сви 2-3 пасспорта и им ничего не грозило)))) Каламойский-действующий гражданин Украины. К сожалению
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03.07.2025 18:31 Відповісти
Пентагон, на тлі повідомлень про занепокоєння щодо скорочень важливих ***********, переглядає ціни на постачання зброї союзникам по всьому світу.
Ціни ростуть - допомога росте? .
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03.07.2025 08:32 Відповісти
Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де,(в Ірані .але не проти 3,14дерації і Китаю.та навіть КНДР) будь-коли та по всьому світу", - додав Парнелл. -ЧМОШНИКИ
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03.07.2025 08:34 Відповісти
Хто ще вагається що Захід загниває ?
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03.07.2025 08:37 Відповісти
Дурню , не плутай захід з ФША
Європа вперше за три роки випередила США за обсягами військової допомоги для України
Європейська військова підтримка України різко зросла у березні та квітні 2025 року: лише за два місяці Європа виділила 10,4 мільярда євро військової допомоги та 9,8 мільярда євро гуманітарної та фінансової допомоги
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03.07.2025 08:41 Відповісти
Ваша допоможна пігулка в 10 млрд виглядає декілька жалюгідно на тлі ось цього:

з 24 лютого 2022 року до 29 травня 2025 року Росія отримала 208 млрд євро за вуглеводні - саме від країн-членів ЄС.

Російський газ продовжує поставлятися до Європи в зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Просте як двері питання - хто гниє та спонсує грошима Рашу у війні? Може ФША? Ні?
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03.07.2025 09:00 Відповісти
Розбираю твій вкид крок за кроком
1) Там вказано про 10млрд , що лише за 2 останні місяці

2) Для порівняння за ті ж місяці
Експорт російського газу до Європи трубопроводами впав до мінімуму за останні 50 років, - Reuters Джерело: https://censor.net/n3561120

Більшість із 343 суден тіньового флоту Росії зараз перебувають під санкціями.
У червні російський тіньовий флот перевіз майже вдвічі менше нафти, ніж у травні, коли ЄС та Великобританія додали кілька сотень тіньових танкерів у списки санкцій.

Єврокомісія представила план повної відмови від російського газу та нафти до кінця 2027 року

3) цифри брати за увесь період повномаштабки
То тоді і допомога від ЄС буде не 10 (як за 2 місяці) ,а майже 150 млрд євро

4) Тепер треба відняти від тих 208 млрд ту частку ,яку закуповує венгрія і словаччина
Бо це все ж таки не стіки країни-члени , скільки троянські коні

5) Чомусь це завжди випускають з поля зору ,але
Заводи які виробляють нам зброю , ракети, безпілотники та БМП - не працюють без енергоносіїв
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03.07.2025 10:12 Відповісти
Росія з початку нацистської агресіі проти стран минулого совка (1991 рік) отримала від Европи трильони євро за копалини, за які веде агресивні війни, в тому числі з початку війни в Україні - майже 900 млрд.Тому не трави тут мульку за західну поміч, яка по факту піпеточна і виявляється дешевою індульгенцією на тлі безмежного спонсорування російського нацизму, тобто твої наведені сумми смішні як і аргументи. Захід гнив, гниє і буде гнити до тих пір, як існує російський імперіалізм.
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03.07.2025 12:59 Відповісти
до речі, пекельні санкціі для газу не працюють - російський газ продовжує постачатись до Європи у зростаючих обсягах через Туреччину. Так, за даними CREA, обсяг продажів зріс на 26,77% у січні та лютому 2025 року, порівняно з аналогічним періодом у 2024 році.
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03.07.2025 13:01 Відповісти
Пішли дешеві відмазки.
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03.07.2025 08:37 Відповісти
Американським лицемірам з пентагону-Україна веде війну з рашистськими загарбниками за своє існування...
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03.07.2025 08:37 Відповісти
Амеріга!
Дай грошів!
Бо всі пішли на заставу чернишову...
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03.07.2025 08:38 Відповісти
Дивно , Байден постачав зброю , а коли прийшов трамп - перестав
Невже зе-шапіто змінилося ? Ні
То може справа в тому , що на чолі колишнього США тепер пудель путіна
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03.07.2025 08:42 Відповісти
От би якщо ще сказали кого вони мають на увазі, оце було б діло! Чи це державна таємниця, бо московія почне ескалірувати?
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03.07.2025 08:41 Відповісти
Брехунам вірить себе не поважати.
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03.07.2025 08:44 Відповісти
Коротше , на хороші новини з гамерики не варто очікувати
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03.07.2025 08:45 Відповісти
Ще не вечор.
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03.07.2025 08:47 Відповісти
Виглядає так наче бомж перераховує дріб'язок в кишені. Оце то при Тампону бувша велика країна світу дожилася.
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03.07.2025 08:47 Відповісти
Great Аgain...
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03.07.2025 11:03 Відповісти
Так ніхто не робить. Хотіли "призупинити" - треба було заздалегідь попередити отримувача і надати терміни відновлення. Натомість вони тихо та підступно віддають наказ не відвантажувати нові партії і роблять якісь незрозумілі заяви. Держдеп переводить стрілки на Пентагон, а останній починає щось там белькотіти про нестачу *********** для армії сша. Явно була спроба рудого ***** підлизнути коханцю домінуючому з болот...
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03.07.2025 08:51 Відповісти
Українська влада проігнорувала вигідну пропозицію європейського оборонного гіганта щодо розробки зенітних ракет. Йшлося про три важливі проєкти з одним ключовим виробником.

Перший проєкт передбачав інтеграцію українських систем у модулі ППО-ПРО різних радіусів дії з доступом до західних технологій. Другий напрям мав забезпечити ЗСУ дефіцитними зенітними ракетами через спільне виробництво. Третій проєкт пропонував Україні участь у розробці новітньої ракети.

На переговори від української сторони ніхто не з'явився - без пояснень та вибачень. Після такої поведінки європейський партнер припинив переговори. Валентин Бадрак повідомив, що анулювати роботу в цьому напрямку могли перший заступник міністра оборони Сергій Боєв або міністр Рустем Умєров. VZ 01.07.25
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03.07.2025 08:52 Відповісти
Спробував пошукати першоджерело. Гугл видав якусь дивну фейсбук-сторінку:

https://www.facebook.com/groups/1992586640825025/posts/23887174887606219/

Там теж жодного посилання на оригінал. Ще один вкид від ОБС?
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03.07.2025 09:00 Відповісти
Не захотів спробувати. А Ліга.нет що про це пише?
А першоджерело всіх бід і негараздів-це вибір по приколу ВАЗ-21.04.19
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03.07.2025 09:58 Відповісти
Чому njls не надати посилання на статтю на liga.net??? Ось воно, до речі:

https://www.liga.net/ua/politics/articles/shalenyy-defitsyt-raket-chomu-chynovnyky-halmuiut-rozvytok-rozvytku-systemy-ppo-pro-ukrainy?row=eyJvcmRlcl9zdGF0dXMiOiJhcHByb3ZlZCIsInVzZXJfZW1haWwiOiJTcGFjZXIyMDA1QHVrci5uZXQiLCJzdWJzY3JpcHRpb25fY29kZSI6ImRvbmF0aW9uX3N1YnNjcmliZV9tb250aF8yMDAiLCJ0cmFuc2FjdGlvbl9pZCI6Ijk1OTkxNjAxNTkiLCJhbW91bnQiOjIwMCwiY3VycmVuY3kiOiJVQUgiLCJwYWlkX2F0IjoiMjAyNS0wNi0zMFQxMzo1NDo0MiswMzowMCIsInVzZXJfaWQiOjQxNjk5LCJsYW5nIjoidWsifQ==
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03.07.2025 11:36 Відповісти
То що вкид,чи обс?
Втім,кожен сам собі надає посилання і виставляє оціночні судження.
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03.07.2025 12:09 Відповісти
Так чому не надав посилання на першоджерело? Інакше це можна розтлумачити як вкид або ОБС.
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03.07.2025 12:12 Відповісти
Оціночним судженням-першоджерело? Це особисті судження,можеш просто поставити лайк.
Якщо це вкид чи обс від Ліга.нет,чи директора центру досліджень озброєнь В.Бадрака,то прямо напиши-брехня,а не "Інакше це можна розтлумачити"-які проблеми?
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03.07.2025 12:32 Відповісти
Так чому не надав посилання на першоджерело? Бо без посилання це може бути і ОБС, і твоє оціночне судження, і ІПСО.
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03.07.2025 12:53 Відповісти
Може бути,а може не бути.Це в тому випадку,якщо помиляються і Ліга.нет,і директор центру оборонних досліджень,в чому я сильно сумніваюсь.
Розмінування Півдня-також потрібні першоджерела,чи по Оману потрібні вони?
Все свому час,будуть на судах...
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03.07.2025 14:12 Відповісти
Ти можеш на просте питання дати відповідь? Чому у першому коментарі не надав посилання на першоджерело? Чи ти не знаєш, як це робити? З телефона пишеш коментарі?
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03.07.2025 14:46 Відповісти
А чому ти вирішив,що хтось повинен давати тобі відповіді на твої дивні запитання,діма?
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03.07.2025 16:48 Відповісти
Шо ти тут робиш тоді? Постав перед собою дзеркало і спілкуйся сам з собою...
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03.07.2025 18:00 Відповісти
"США переоцінюють поставки зброї не лише Україні, але й іншим країнам, - Пентагон".
Тримайся теми,діма. До тебе не доходить,що все -оціночні власні судження. А що робиш ти тут- і так ясно.
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03.07.2025 19:39 Відповісти
Encore Une Fois

Ти можеш на просте питання дати відповідь? Чому у першому коментарі не надав посилання на першоджерело? Чи ти не знаєш, як це робити? З телефона пишеш коментарі?
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03.07.2025 19:49 Відповісти
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03.07.2025 08:53 Відповісти
Нагадайте мені який у зеленського був план- а, б, с....
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03.07.2025 09:08 Відповісти
администрация Трампа "петляет".
На словах они вроде как "за мир", а на деле идет постоянное подыгрывание кремлевским террористам...
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03.07.2025 09:25 Відповісти
5 грудня1994 року будапештський меморандум Джон Мейджор, Билл Клинтон,***** не враховуэться-агресор, читайте мудаки.
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03.07.2025 09:29 Відповісти
А в інших країн теж триває війна?
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03.07.2025 09:51 Відповісти
Тобто,повний підсирос((
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03.07.2025 10:06 Відповісти
І зняття санкцій з рособоронпрома, соупадєніє?
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03.07.2025 10:20 Відповісти
то йдіть *****
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03.07.2025 11:58 Відповісти
Президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на авіабазі "Ендрюс" у Вашингтоні.

"Ми не призупинили допомогу, ми надаємо зброю. Але ми надали вже так багато зброї. Ми намагаємося допомогти їм. (46 президент США Джо - https://gazeta.ua/ Gazeta.ua) Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", - сказав він.
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04.07.2025 09:42 Відповісти
 
 