"США переоцінюють поставки зброї не лише Україні, але й іншим країнам, - Пентагон".

Пентагон, на тлі повідомлень про занепокоєння щодо скорочень важливих боєприпасів, переглядає постачання зброї союзникам по всьому світу.

Про це повідомив речник Пентагону Шон Парнелл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, перегляд експорту зброї США може вплинути не тільки на Україну, але й на інші країни.

Також читайте: Конгресмен-республіканець Фіцпатрік щодо призупинення поставок зброї Україні: У захисті свободи не може бути напівзаходів. США мають відстоювати мир через силу

"Проводиться огляд можливостей, щоб забезпечити відповідність військової допомоги США нашим оборонним пріоритетам, і ми не надаватимемо жодної оновленої інформації щодо конкретних кількостей чи типів боєприпасів, що постачаються Україні, або термінів, пов’язаних із цими постачаннями", - пояснив він.

У міністерстві розглядають це як "прагматичний крок, заснований на здоровому глузді" - для оцінки того, які боєприпаси надсилаються і куди.

"Але ми хочемо чітко визначитися з цим останнім пунктом. Нехай буде відомо, що наші військові мають усе необхідне для виконання будь-якої місії будь-де, будь-коли та по всьому світу", - додав Парнелл.

Читайте: Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Припинення підтримки України може мати тяжкі наслідки для США, - Помпео