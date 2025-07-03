Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що США має скоригувати свій курс, щоб забезпечити Україну необхідним для боротьби з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена у Х.

"Я розлючений. Рішення призупинити поставки критично важливої ​​зброї зі США, включаючи ракети та артилерію Patriot, ставить під загрозу життя та територію українців. Український народ запекло бореться проти вторгнення Путіна. Ми повинні скоригувати свій курс, щоб забезпечити нашим українським партнерам усе необхідне в боротьбі за свободу", - написав він в соцмережі Х.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.