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Новини Трамп призупинив допомогу Україні
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Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман

Євген Віндман про призупинення допомоги

Конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що США має скоригувати свій курс, щоб забезпечити Україну необхідним для боротьби з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена у Х.

"Я розлючений. Рішення призупинити поставки критично важливої ​​зброї зі США, включаючи ракети та артилерію Patriot, ставить під загрозу життя та територію українців. Український народ запекло бореться проти вторгнення Путіна. Ми повинні скоригувати свій курс, щоб забезпечити нашим українським партнерам усе необхідне в боротьбі за свободу", - написав він в соцмережі Х.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Автор: 

допомога (8533) США (23701) Трамп Дональд (6379)


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Топ коментарі
+8
Україна теж зкорегувала свій курс у прірву коли обрала кловуна президентом.
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03.07.2025 08:16 Відповісти
+5
Виявляється, у світового гегемона навіть снарядів немає, а ми про Атакамси мріємо. Зато бюджети за триліон перескакують. Де снаряди, Америко?
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03.07.2025 08:12 Відповісти
+4
Розлючуватися в соцмережі це звісно добре, але які є реальні заходи впливу на прокремлівську банду що захопила владу в США?
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03.07.2025 08:12 Відповісти
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США скоригували свій курс, коли вибрали Трампа.
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03.07.2025 08:10 Відповісти
Україна теж зкорегувала свій курс у прірву коли обрала кловуна президентом.
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03.07.2025 08:16 Відповісти
Годі шукати виправдань , жалюгідне трампіське лайно
Зе був і при Байдені
А проте Україна отримувала зброю на міл'ярди щомісяці
А коли до влади дорвався пудель путіна - перестала
От і думай
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03.07.2025 08:45 Відповісти
Допомоги не буде доки корупціонер-кум Лєнки на свободі.
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03.07.2025 08:51 Відповісти
не пересмикуйте, ця допомога потрібна не куму-лєнки, а українцям, країні вцілому.
зупинення постачання зброї, це просто обрана трампом позиція, яка жодним чином не пов'язана з внутрішніми процесами України.
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03.07.2025 09:30 Відповісти
Жалюгідний мага-чорт намагається виправдати пуделя путіна
Лайно, кажи як є - допомоги не буде , бо трамп - шавка кремля
І хозяїн їй це заборонив
І ,імбіциле, чекаю від тебе відповіді на питання
Чому при Байдені , Зе не був перешкодою для надання допомоги, а при ,шавці-кремля ,трампі - став
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03.07.2025 11:24 Відповісти
гадаю своїм коментарем Andy Spark, ставить питання про розробку/виробництво/наявність власних видів озброєння, які могли б хоча б частково зневілювати ефект від дій трампа.
та й питання про, як там було: "наживання на війні", яке невпинно демонструють депутати та урядовці наближені до зеленського.
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03.07.2025 09:28 Відповісти
То де тут заслуга Боневтіка, що Байден допомагав зброєю фінансами? Чому за той час не налагодив виробництво своєї зброї, особливо ракет і систем ППО? Знаю, що той же Трамп під час президенства Порошенка допомагав Україні летальною зброєю, вводи санкції проти москалів, то можливо тут проблема не в Трампі, а в Зеленському?
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03.07.2025 11:13 Відповісти
А я не кажу , що це заслуга Зе або його шапіто , дурбелик ти мага-чортів
Я кажу, що коли на чолі єдиної у світі над-держави про-американський президент , як Байден - допомога йде
А коли пудель кремля , трамп - то ні

І про яке складне виробництво ти говориш , якщо кацап прострілює будь-який куточок України
Це не дрони , а набагато складніші технології
Сідай - 2 з теорії , мага-чорте

І ти тупий балабол. Бо навіть Порох вже визнав , що - ні не допомагав трамп зброєю.
Ті 3 джавеліни , що дав , і то через тиск сенату - заборонив використовувати на полі
Інша справа , що Порох зробив з цього інфо-бомбу і взяв кацапів на понт , але то інша справа
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03.07.2025 11:29 Відповісти
Напевно ще не домовились по ціні знищення України і українців? Початок вже є,одні під натиском забрали і віддали третю по силі ядерну зброю, а зараз, вже під час війни,зброю, яку виділили чесні, порядні і мудрі американці заблокували навіть на кордоні з Україною..? Колись блокували 6 місяців, а зараз..., скільки ж українців загине...? Гешефт, гендель, мзда, бізнес на крові -"святоє дєло" для бариг-торгашів?Чи як це розуміти...?!
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04.07.2025 06:38 Відповісти
Напевно ще не домовились по ціні знищення України і українців? Початок вже є,одні під натиском забрали і віддали третю по силі ядерну зброю, а зараз, вже під час війни,зброю, яку виділили чесні, порядні і мудрі американці заблокували навіть на кордоні з Україною..? Колись блокували 6 місяців, а зараз..., скільки ж українців загине...? Гешефт, гендель, мзда, бізнес на крові -"святоє дєло" для бариг-торгашів?Чи як це розуміти...?!
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04.07.2025 06:32 Відповісти
Виявляється, у світового гегемона навіть снарядів немає, а ми про Атакамси мріємо. Зато бюджети за триліон перескакують. Де снаряди, Америко?
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03.07.2025 08:12 Відповісти
Алкаш гегсет пропив.
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03.07.2025 08:14 Відповісти
Так снаряди вже були в Польщі. Адміністрація Трампа заблокувала допомогу Байдена.
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03.07.2025 08:14 Відповісти
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03.07.2025 08:43 Відповісти
Розлючуватися в соцмережі це звісно добре, але які є реальні заходи впливу на прокремлівську банду що захопила владу в США?
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03.07.2025 08:12 Відповісти
Виборці.
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03.07.2025 08:14 Відповісти
Так вони і вибрали цього рудого ********.
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03.07.2025 08:20 Відповісти
Ну там зараз рейтинг підтримки 38%
Багато прифігіли від його брехні
Тому зараз по дістріктам перемагають демократи
А проте реальні зміни можуть бути лише з мідтермом
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03.07.2025 08:47 Відповісти
Не заглядайте через паркан до сусіда, Трамп, демократи і республіканці не ніші президент і депутапти, в нас є улюбленець 73%, бісеромвишиваний і тисячу раз хвальонний на шмарафоні Володя Потужний Боневтік. Всі питання до нього, бо по Конституції він несе повну відповідальність за Україхну, а Трамп несе відповідальність перед США.
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03.07.2025 11:16 Відповісти
Це не сусід ,а єдина у світі наддержава яка має виконувати Будепештський меморандум, лайно ти трампіське
І так від них залежить більше ніж від того ж Зе
Подобається тобі це ,мага-чорту, чи ні

А тебе ,балабола ,я знов макаю пикою у факти
Чому за часів Байдена , Зе - не був перешкодою для надання допомоги ?
Може тому , що Байден був про-американським президентом , а трамп - шавка-кремля.

Тому годі намагатись виправдати це лайно. Виглядаєш жалюгідно, мага-чорт
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03.07.2025 11:21 Відповісти
Тільки після мідтьорму , а він аж 2026.
Нажаль лише так
Треба було не на Байдена бикувати і бруд на нього лити
А висловлювати йому вдячність , бо бач , як воно буває , коли не цінили реально ефективну команду
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03.07.2025 08:46 Відповісти
Агент краснотрамп отримав від ********* нову вказівку по знищенню України.
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03.07.2025 08:17 Відповісти
у вас було три роки щоб озброїти Україну до зубів ! що ви робили ? давали по чайній ложці і забороняли бити по кацапії ! тому не дивно що програли вибори .
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03.07.2025 08:18 Відповісти
*******!
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03.07.2025 08:19 Відповісти
Збирайте Конгрес і голосуйте за допомогу Україні - замісь цих одиночних виступів
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03.07.2025 08:19 Відповісти
Вже побігли. Киздіти - не мішки носити.

У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604

Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
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03.07.2025 08:51 Відповісти
Це історія про те , як кожний новий президент сша обливає лайном свого попередника, скасовує прийняті попередником закони та каже, що він нікому нічого не зобов'язаний . Тобто всі договори, що були підписано з сша, як і з росією не варті й папірця, на якому укладався той договір. Гарант гарантує вас ошукати
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03.07.2025 08:43 Відповісти
це що
завважає грати трампону в гольф???
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03.07.2025 08:57 Відповісти
Таке враження що ще раз єрмак поїде до США 🇺🇸 і Америка почне давати зброю росії..
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03.07.2025 09:23 Відповісти
Не переживай так ,друже, в нас вже давно є Лазер зеленського , мільйони дронів, система вопів, ропів організованих в бро надійно вцементованих в бпо, впк вже давно закриває майже всі потреби соу, серійний випуск ракет малої, середньої дальності, протиракет, морських з запуском з різних платформ щодня б'є рекорди випуску, а підтримка вгк і директора ставки становить під 80%.Так що все буде добре, головне щоб через аліекспрес не заборонили продавати коліщатка до лазера,бо як бігати з ним в руках то сильно захекуєшся.
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03.07.2025 09:47 Відповісти
А може треба закiнчувати вiйну???доки це буде тривати ще i КОМУ це потрiбно???
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03.07.2025 10:34 Відповісти
 
 