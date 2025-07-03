Призупинення поставок зброї Україні ставить під загрозу життя та територію українців, - конгресмен-демократ Віндман
Конгресмен-демократ Євген Віндман заявив, що США має скоригувати свій курс, щоб забезпечити Україну необхідним для боротьби з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі конгресмена у Х.
"Я розлючений. Рішення призупинити поставки критично важливої зброї зі США, включаючи ракети та артилерію Patriot, ставить під загрозу життя та територію українців. Український народ запекло бореться проти вторгнення Путіна. Ми повинні скоригувати свій курс, щоб забезпечити нашим українським партнерам усе необхідне в боротьбі за свободу", - написав він в соцмережі Х.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 2 липня розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
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Зе був і при Байдені
А проте Україна отримувала зброю на міл'ярди щомісяці
А коли до влади дорвався пудель путіна - перестала
От і думай
зупинення постачання зброї, це просто обрана трампом позиція, яка жодним чином не пов'язана з внутрішніми процесами України.
Лайно, кажи як є - допомоги не буде , бо трамп - шавка кремля
І хозяїн їй це заборонив
І ,імбіциле, чекаю від тебе відповіді на питання
Чому при Байдені , Зе не був перешкодою для надання допомоги, а при ,шавці-кремля ,трампі - став
та й питання про, як там було: "наживання на війні", яке невпинно демонструють депутати та урядовці наближені до зеленського.
Я кажу, що коли на чолі єдиної у світі над-держави про-американський президент , як Байден - допомога йде
А коли пудель кремля , трамп - то ні
І про яке складне виробництво ти говориш , якщо кацап прострілює будь-який куточок України
Це не дрони , а набагато складніші технології
Сідай - 2 з теорії , мага-чорте
І ти тупий балабол. Бо навіть Порох вже визнав , що - ні не допомагав трамп зброєю.
Ті 3 джавеліни , що дав , і то через тиск сенату - заборонив використовувати на полі
Інша справа , що Порох зробив з цього інфо-бомбу і взяв кацапів на понт , але то інша справа
Багато прифігіли від його брехні
Тому зараз по дістріктам перемагають демократи
А проте реальні зміни можуть бути лише з мідтермом
І так від них залежить більше ніж від того ж Зе
Подобається тобі це ,мага-чорту, чи ні
А тебе ,балабола ,я знов макаю пикою у факти
Чому за часів Байдена , Зе - не був перешкодою для надання допомоги ?
Може тому , що Байден був про-американським президентом , а трамп - шавка-кремля.
Тому годі намагатись виправдати це лайно. Виглядаєш жалюгідно, мага-чорт
Нажаль лише так
Треба було не на Байдена бикувати і бруд на нього лити
А висловлювати йому вдячність , бо бач , як воно буває , коли не цінили реально ефективну команду
У Конгресі США продовжує зростати переважна підтримка законопроєкту про санкції проти РФ, - сенатор Грем Джерело: https://censor.net/ua/n3557604
Конгрес США не проголосував за допомогу для України на $300 млн в оборонному бюджеті, - ЗМІ Джерело: https://censor.net/ua/n3557820
завважає грати трампону в гольф???