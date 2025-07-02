Україна з’ясовує всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО від США, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", - розповів Зеленський.
США призупинили допомогу Україні
Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.
Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.
У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
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а це не доповідь, а оповідання
На недельках пойдут сливы от европейцев, запоминайте, первые будут французы.
Саша Черный
Реєстрація: 28.01.2025
"приємного"
суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/pfbid0ruL6BSFndUoVg9NjAtUV1djPaK3VYL1hBjPFJD6yNGKav2AKTCRP788YoF4PXbjwl?__cft__[0]=AZVe1SDSYV-ROo8HG4uw1OmZ9RQyKDYkrx-D55cjL82QNoSUrz1L9MF-FaDJKGAoWDxD6ES_mZhUHmiTUWa6pIYpo2MdZcQir4AnXqx9ypGT3jUq2dnaHji2VeBg9O4eRNo&__tn__=%2CO%2CP-R Останні три роки я майже не спілкуюсь у соцмережах. У всякому разі, роблю це значно менш, ніж до того.
Сьогодні був шокованим рівнем істеричності і бдляцтва, до якого ця влада довела свій лохторат.
ОбOжи, хтось насмілився вимагати відставки нашого Зеленського! Как жи такої можит бить???
Сук ***.... Ти живеш в демократичній країні, принаймні за Конституцією, день якої недавно святкували. І змінність Володимира Зеленського (обОжі, недайбох) є прямою вимогою Конституції.
І після того, як тебе 7 років підряд найобують, ти само повинне вимагати відставки Зеленського, а не битися в припадках "што будітьбез нєго, він не втік".
Не кажучи вже про те, що нормальні керівники в нормальних країнах не чекають, щоб громадяни і опоненти вимагали у них відставки, і йдуть самі..
А у нас людинка, яка не те, що не виконала жодної обіцянки, маючи абсолютну владу (монобільшість у парламенті і всі підпорядковані структури), а зробила все прямо протилежне до обіцянок: епоха бідності - тотальне зубожіння, справедливість і закон - тотальне беззаконня, мир в очах путіна - самі знаєте, поверну біженців - мільйони виїхало.. а в нас ця людинка не те, що не має грама совісті, щоб самій піти, з неї ще ліплять якогось ска "незамінного".
Ліпили 3 роки незамінного переговорника і що бл?
Всі "таланти" цього переговорника "наліцо".
Ти нах поліз торгувати природними ресурсами України? На підставі чого ти вирішив пропонувати Трампу ресурси? Був референдум з цього питання?
Само рішення прийняло, само запропонувало, само принесло скандал. А де тепер ця угода, згідно з якою нам нібито мали давати зброю? Га?
Хто за цю всрату дипломатію повинен відповідати?
Зеленський повинен піти у відставку. І будь-хто інший на його місці, крім його коаліційних Бойків і Йуль, буде кращим ніж він.
І буквально за тиждень весь брехливий медійний штин про "незамінного" розтане як роса на сонці.
Ленд-ліз, під цей шумок, "похєрили", "потужні" візити дєрьмака до США закінчувалися припиненням постачання воєнної допомоги Україні (наприкінці 2023-го йому двічи довелося туди їздити, щоб на пів року ця допомога була зупинена)...
Зате тепер "потужний" хриплосик НІ-ПРО-ЩО, а "позитивні" блогери від подляка з дєрьмаком швиденько розженуть тезу про те, що винні у всьому США та Європа (Захід та НАТО чи ще щось таке), але не незламний завгосп та сталевояйцевий янєлох (ну і їх призначенці до купи).
"хуже нє будєт" (с)
Але слід нагадати отим "голосувальникам", що гірше не буває лише мешканцям кладовищ (і то, якщо на тому місці не збираються звести ТРЦ чи ще щось), а "поржать" на концерті задорнова буде зовсім не весело...