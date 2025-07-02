УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13027 відвідувачів онлайн
Новини Відео Трамп призупинив допомогу Україні
1 649 41

Україна з’ясовує всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО від США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", - розповів Зеленський.

Читайте: Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria

США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Читайте: Відсутність нових санкцій від Трампа допомагає Росії налагодити імпорт обладнання і чипів для ракет, – NYT

Автор: 

відеозвернення (23) Зеленський Володимир (24607) допомога (8496) США (23632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Потужні результати поїздки Єрмака в США.
показати весь коментар
02.07.2025 19:40 Відповісти
+18
Вова, треба садити кумів-казнокрадів, а не відмазувати їх усіма можливими засобами.
показати весь коментар
02.07.2025 19:39 Відповісти
+12
"Сьогодні з'ясовують - маємо забезпечити - обговорили - готуємо - готуємо "

суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
показати весь коментар
02.07.2025 19:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вова, треба садити кумів-казнокрадів, а не відмазувати їх усіма можливими засобами.
показати весь коментар
02.07.2025 19:39 Відповісти
Потрібно розпочинати тотальну мобілізацію молоді та жінок, окопи пусті, немає піхоти.
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
йулька владіміровна легко може підти служити наприклад міномєтчіцею. досвід в неї дуже великий
показати весь коментар
02.07.2025 19:45 Відповісти
Якщо буде забагато "ресурсу", то найвеличніший зегенерал замутить чергову авантюру як було з Курськом замість побудови укріплень та знищення кацапів на вигідних позиціях.
показати весь коментар
02.07.2025 19:45 Відповісти
і підлітків теж щоб бк підносили
показати весь коментар
02.07.2025 19:47 Відповісти
хай краще бк підносять ніж різною ******* страдати,шукаючи легких грошей в тєлєзі і виконуючи завдання таваріща майора.
показати весь коментар
02.07.2025 19:53 Відповісти
Вони будуть виконувати завдання товаріща майора, підносячи паралельно бк. Одне іншому не заважає.
показати весь коментар
02.07.2025 20:03 Відповісти
русня біснується
показати весь коментар
02.07.2025 20:04 Відповісти
А потім йти з визнанням власної провини. Скоротять рік якийсь
показати весь коментар
02.07.2025 19:45 Відповісти
Потужні результати поїздки Єрмака в США.
показати весь коментар
02.07.2025 19:40 Відповісти
доповіді суспільству мають бути з доконаними видами дієслова
а це не доповідь, а оповідання
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
Вова, тебя слили( жаль со всей страной и народом), уже все!
На недельках пойдут сливы от европейцев, запоминайте, первые будут французы.
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
а якщо не будуть "сливи" то зізнаєшся в піздобольстві?
показати весь коментар
02.07.2025 19:44 Відповісти
Дивиться на реестрацію - це троль , він провокує
Саша Черный

Реєстрація: 28.01.2025
показати весь коментар
02.07.2025 19:50 Відповісти
Я смотрю тут на сайте убогих типа тебя, полно. Просто если человек зарегестрировпн в какой-то день, это имеет значение? Ты для Украины что слелала, кроме того как уехать отсюда и сидеть на пособиях, а в свободное время в чатах следить кто когда зарегистрирован? Что полезного от тебя? 10грн на ЗСУ задонатила?)
показати весь коментар
02.07.2025 20:14 Відповісти
Дивиться, він ще і державної мови не знає геть з українського форуму , бот
показати весь коментар
02.07.2025 20:18 Відповісти
Оооо, клиника. Обосраться обосралась и тут же за мову. Свидетели пса патрона, что делать будешь как пособия позабирают? Чего же такие патриоты неньки свалили?? Убогое и нищие чучело.
показати весь коментар
02.07.2025 20:22 Відповісти
Так то, ты на украинском пишешь с ошибками, запятые тоже не поместу. Ну это ничего, нищета, она обычно тупая, и как аргументов нету, сразу кричат, кацапский бот) Я не обижаюсь на тебя, тебя природа и жизнь и так обделила.
показати весь коментар
02.07.2025 20:24 Відповісти
А если Я буду прав? Кинешь на Банку ЗСУ? Я номер потом тебе дам.
показати весь коментар
02.07.2025 20:15 Відповісти
що й куди кидати я й без тебе знаю. ще на пивас потім спустиш
показати весь коментар
02.07.2025 20:45 Відповісти
С 2014 не пью)
показати весь коментар
02.07.2025 20:50 Відповісти
о..вечірній блювотний відосик від Оманської Гниди ..

"приємного"
показати весь коментар
02.07.2025 19:42 Відповісти
Саме час виділити гроші на закінчення розробки української Кільчені (аналога Петріота).
показати весь коментар
02.07.2025 19:44 Відповісти
"Сьогодні з'ясовують - маємо забезпечити - обговорили - готуємо - готуємо "

суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
показати весь коментар
02.07.2025 19:45 Відповісти
Підар зелений - прожени Єрмака!!! Татарова! Посади того підара якого вакс відпустив сьогодні!!!
показати весь коментар
02.07.2025 19:46 Відповісти
як же він їх прожене ..це ж його команда
показати весь коментар
02.07.2025 19:48 Відповісти
та пох на США, с ними всё ясно , правильно сказал наш президент, надо что то решать с TC . пока они с нами еще
показати весь коментар
02.07.2025 19:47 Відповісти
ТС - це "Тайожний Союз"? 🤔
показати весь коментар
02.07.2025 20:01 Відповісти
ЕС) написал на анл раскладке )
показати весь коментар
02.07.2025 20:08 Відповісти
И! Что?
показати весь коментар
02.07.2025 19:47 Відповісти
Зе, зруйнуйте той кримський міст - ось це козир в рукаві Це великий козир , треба мати залізні яйки щоб дати наказ
показати весь коментар
02.07.2025 19:48 Відповісти
Демократія в США дійшла до того шо все залежить від однієї людини
показати весь коментар
02.07.2025 19:49 Відповісти
Mason Lemberg

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/pfbid0ruL6BSFndUoVg9NjAtUV1djPaK3VYL1hBjPFJD6yNGKav2AKTCRP788YoF4PXbjwl?__cft__[0]=AZVe1SDSYV-ROo8HG4uw1OmZ9RQyKDYkrx-D55cjL82QNoSUrz1L9MF-FaDJKGAoWDxD6ES_mZhUHmiTUWa6pIYpo2MdZcQir4AnXqx9ypGT3jUq2dnaHji2VeBg9O4eRNo&__tn__=%2CO%2CP-R Останні три роки я майже не спілкуюсь у соцмережах. У всякому разі, роблю це значно менш, ніж до того.

Сьогодні був шокованим рівнем істеричності і бдляцтва, до якого ця влада довела свій лохторат.

ОбOжи, хтось насмілився вимагати відставки нашого Зеленського! Как жи такої можит бить???

Сук ***.... Ти живеш в демократичній країні, принаймні за Конституцією, день якої недавно святкували. І змінність Володимира Зеленського (обОжі, недайбох) є прямою вимогою Конституції.

І після того, як тебе 7 років підряд найобують, ти само повинне вимагати відставки Зеленського, а не битися в припадках "што будітьбез нєго, він не втік".

Не кажучи вже про те, що нормальні керівники в нормальних країнах не чекають, щоб громадяни і опоненти вимагали у них відставки, і йдуть самі..

А у нас людинка, яка не те, що не виконала жодної обіцянки, маючи абсолютну владу (монобільшість у парламенті і всі підпорядковані структури), а зробила все прямо протилежне до обіцянок: епоха бідності - тотальне зубожіння, справедливість і закон - тотальне беззаконня, мир в очах путіна - самі знаєте, поверну біженців - мільйони виїхало.. а в нас ця людинка не те, що не має грама совісті, щоб самій піти, з неї ще ліплять якогось ска "незамінного".

Ліпили 3 роки незамінного переговорника і що бл?

Всі "таланти" цього переговорника "наліцо".

Ти нах поліз торгувати природними ресурсами України? На підставі чого ти вирішив пропонувати Трампу ресурси? Був референдум з цього питання?

Само рішення прийняло, само запропонувало, само принесло скандал. А де тепер ця угода, згідно з якою нам нібито мали давати зброю? Га?

Хто за цю всрату дипломатію повинен відповідати?

Зеленський повинен піти у відставку. І будь-хто інший на його місці, крім його коаліційних Бойків і Йуль, буде кращим ніж він.

І буквально за тиждень весь брехливий медійний штин про "незамінного" розтане як роса на сонці.
показати весь коментар
02.07.2025 19:50 Відповісти
Заодно з'ясуй як сталося що під шумок зняття санкцій з Сирії крашений пі'дор "випадково" зняв санкції з Рособоронекспорта та ще десятка кацапських банків та фірм...
показати весь коментар
02.07.2025 19:53 Відповісти
Як завжди-******** і тепер зясовують
показати весь коментар
02.07.2025 19:56 Відповісти
А все почалося з "харизматичного хрипіння" членограя у 2022 році, коли зброю та військову підтримку давали "нашару".
Ленд-ліз, під цей шумок, "похєрили", "потужні" візити дєрьмака до США закінчувалися припиненням постачання воєнної допомоги Україні (наприкінці 2023-го йому двічи довелося туди їздити, щоб на пів року ця допомога була зупинена)...

Зате тепер "потужний" хриплосик НІ-ПРО-ЩО, а "позитивні" блогери від подляка з дєрьмаком швиденько розженуть тезу про те, що винні у всьому США та Європа (Захід та НАТО чи ще щось таке), але не незламний завгосп та сталевояйцевий янєлох (ну і їх призначенці до купи).

"хуже нє будєт" (с)
Але слід нагадати отим "голосувальникам", що гірше не буває лише мешканцям кладовищ (і то, якщо на тому місці не збираються звести ТРЦ чи ще щось), а "поржать" на концерті задорнова буде зовсім не весело...
показати весь коментар
02.07.2025 19:57 Відповісти
Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей. -""так чи інакше " ві "зепоцріота .означає асвальт .а захисту як не надавав українській державі "зеслуга" рашистський.так до нині його немає, і не буде,Не для захисту України його пропхав куйло ,через свої українські "гаманці" .а для знищення України "із середини"...
показати весь коментар
02.07.2025 20:02 Відповісти
Ресурси віддав задарма трампу? Тепер лопатами можеш воювати, звільняти землю з ресурсами від зайвого населення.
показати весь коментар
02.07.2025 20:11 Відповісти
7 років тупий наркозалежний простий хлопець нищить Україну.За 7 років рівно нічого не зроблено на користь держави.Вечірні кривляння цілком влаштовують аудиторію.
показати весь коментар
02.07.2025 20:13 Відповісти
шо тут з"ясовувать? Срака
показати весь коментар
02.07.2025 20:39 Відповісти
Пердун казковий. Ти ж заявляв, що виз Трампом мило бесідували про надання оборонної допомоги Україні. Трамп сказав, що ви пречудово поговорили, і він виніс тільки позитив. А по приїзду в США відмінив всю військову допомогу. То виходить, ось про що ви так мило домовились - про скасування всієї допомоги?
показати весь коментар
02.07.2025 20:47 Відповісти
 
 