Україна з’ясовує всі деталі щодо постачання оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО від США, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні розповів про хід переговорів зі США щодо призупинки оборонної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі по постачанню оборонної підтримки, у тому числі компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей. Сьогодні ж обговорили наступні кроки у відносинах з Європейським союзом – на це півріччя головування Данії. Була сьогодні нарада з нашими урядовцями та командою Офісу – готуємо також із Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів", - розповів Зеленський.

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США призупинили допомогу Україні

Раніше ЗМІ повідомили, що США призупинили відправку ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинку постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що у пріоритеті інтереси США.

Журналіст PBS заявив, що окрім ракет-перехоплювачів PAC-3, призначених для систем Patriot, Пентагон також зупинив постачання 155-мм артилерійських снарядів, ракет GMLRS, призначених для систем M270 MLRS та HIMARS, протитанкових ракет Stinger, а також авіаракет AIM-7 та Hellfire.

У Міноборони заявили, що Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

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