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Новости Видео Трамп приостановил помощь Украине
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Украина выясняет все детали относительно поставок оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО от США, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей. Сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским союзом - на это полугодие председательство Дании. Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса - готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместное производство, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках", - рассказал Зеленский.

Читайте: Латвия предоставит Украине 42 бронетранспортера Patria

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT

Автор: 

видеообращение (24) Зеленский Владимир (21108) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+25
Потужні результати поїздки Єрмака в США.
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02.07.2025 19:40 Ответить
+20
Вова, треба садити кумів-казнокрадів, а не відмазувати їх усіма можливими засобами.
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02.07.2025 19:39 Ответить
+16
"Сьогодні з'ясовують - маємо забезпечити - обговорили - готуємо - готуємо "

суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
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02.07.2025 19:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вова, треба садити кумів-казнокрадів, а не відмазувати їх усіма можливими засобами.
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02.07.2025 19:39 Ответить
Потрібно розпочинати тотальну мобілізацію молоді та жінок, окопи пусті, немає піхоти.
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02.07.2025 19:42 Ответить
йулька владіміровна легко може підти служити наприклад міномєтчіцею. досвід в неї дуже великий
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02.07.2025 19:45 Ответить
Якщо буде забагато "ресурсу", то найвеличніший зегенерал замутить чергову авантюру як було з Курськом замість побудови укріплень та знищення кацапів на вигідних позиціях.
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02.07.2025 19:45 Ответить
і підлітків теж щоб бк підносили
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02.07.2025 19:47 Ответить
хай краще бк підносять ніж різною ******* страдати,шукаючи легких грошей в тєлєзі і виконуючи завдання таваріща майора.
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02.07.2025 19:53 Ответить
Вони будуть виконувати завдання товаріща майора, підносячи паралельно бк. Одне іншому не заважає.
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02.07.2025 20:03 Ответить
русня біснується
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02.07.2025 20:04 Ответить
А потім йти з визнанням власної провини. Скоротять рік якийсь
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02.07.2025 19:45 Ответить
Потужні результати поїздки Єрмака в США.
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02.07.2025 19:40 Ответить
доповіді суспільству мають бути з доконаними видами дієслова
а це не доповідь, а оповідання
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02.07.2025 19:42 Ответить
Вова, тебя слили( жаль со всей страной и народом), уже все!
На недельках пойдут сливы от европейцев, запоминайте, первые будут французы.
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02.07.2025 19:42 Ответить
а якщо не будуть "сливи" то зізнаєшся в піздобольстві?
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02.07.2025 19:44 Ответить
Дивиться на реестрацію - це троль , він провокує
Саша Черный

Реєстрація: 28.01.2025
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02.07.2025 19:50 Ответить
Я смотрю тут на сайте убогих типа тебя, полно. Просто если человек зарегестрировпн в какой-то день, это имеет значение? Ты для Украины что слелала, кроме того как уехать отсюда и сидеть на пособиях, а в свободное время в чатах следить кто когда зарегистрирован? Что полезного от тебя? 10грн на ЗСУ задонатила?)
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02.07.2025 20:14 Ответить
Дивиться, він ще і державної мови не знає геть з українського форуму , бот
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02.07.2025 20:18 Ответить
Оооо, клиника. Обосраться обосралась и тут же за мову. Свидетели пса патрона, что делать будешь как пособия позабирают? Чего же такие патриоты неньки свалили?? Убогое и нищие чучело.
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02.07.2025 20:22 Ответить
Так то, ты на украинском пишешь с ошибками, запятые тоже не поместу. Ну это ничего, нищета, она обычно тупая, и как аргументов нету, сразу кричат, кацапский бот) Я не обижаюсь на тебя, тебя природа и жизнь и так обделила.
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02.07.2025 20:24 Ответить
Чого Ти там волаєш із за кордону, в ну бігом сюди піднімати патріотизм, багато розуму не треба
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02.07.2025 21:27 Ответить
А если Я буду прав? Кинешь на Банку ЗСУ? Я номер потом тебе дам.
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02.07.2025 20:15 Ответить
що й куди кидати я й без тебе знаю. ще на пивас потім спустиш
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02.07.2025 20:45 Ответить
С 2014 не пью)
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02.07.2025 20:50 Ответить
о..вечірній блювотний відосик від Оманської Гниди ..

"приємного"
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02.07.2025 19:42 Ответить
Саме час виділити гроші на закінчення розробки української Кільчені (аналога Петріота).
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02.07.2025 19:44 Ответить
"Сьогодні з'ясовують - маємо забезпечити - обговорили - готуємо - готуємо "

суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
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02.07.2025 19:45 Ответить
Підар зелений - прожени Єрмака!!! Татарова! Посади того підара якого вакс відпустив сьогодні!!!
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02.07.2025 19:46 Ответить
як же він їх прожене ..це ж його команда
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02.07.2025 19:48 Ответить
та пох на США, с ними всё ясно , правильно сказал наш президент, надо что то решать с TC . пока они с нами еще
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02.07.2025 19:47 Ответить
ТС - це "Тайожний Союз"? 🤔
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02.07.2025 20:01 Ответить
ЕС) написал на анл раскладке )
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02.07.2025 20:08 Ответить
"оговорочка по Фрейду"...🤔
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02.07.2025 21:08 Ответить
И! Что?
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02.07.2025 19:47 Ответить
Зе, зруйнуйте той кримський міст - ось це козир в рукаві Це великий козир , треба мати залізні яйки щоб дати наказ
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02.07.2025 19:48 Ответить
Демократія в США дійшла до того шо все залежить від однієї людини
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02.07.2025 19:49 Ответить
Mason Lemberg

https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/pfbid0ruL6BSFndUoVg9NjAtUV1djPaK3VYL1hBjPFJD6yNGKav2AKTCRP788YoF4PXbjwl?__cft__[0]=AZVe1SDSYV-ROo8HG4uw1OmZ9RQyKDYkrx-D55cjL82QNoSUrz1L9MF-FaDJKGAoWDxD6ES_mZhUHmiTUWa6pIYpo2MdZcQir4AnXqx9ypGT3jUq2dnaHji2VeBg9O4eRNo&__tn__=%2CO%2CP-R Останні три роки я майже не спілкуюсь у соцмережах. У всякому разі, роблю це значно менш, ніж до того.

Сьогодні був шокованим рівнем істеричності і бдляцтва, до якого ця влада довела свій лохторат.

ОбOжи, хтось насмілився вимагати відставки нашого Зеленського! Как жи такої можит бить???

Сук ***.... Ти живеш в демократичній країні, принаймні за Конституцією, день якої недавно святкували. І змінність Володимира Зеленського (обОжі, недайбох) є прямою вимогою Конституції.

І після того, як тебе 7 років підряд найобують, ти само повинне вимагати відставки Зеленського, а не битися в припадках "што будітьбез нєго, він не втік".

Не кажучи вже про те, що нормальні керівники в нормальних країнах не чекають, щоб громадяни і опоненти вимагали у них відставки, і йдуть самі..

А у нас людинка, яка не те, що не виконала жодної обіцянки, маючи абсолютну владу (монобільшість у парламенті і всі підпорядковані структури), а зробила все прямо протилежне до обіцянок: епоха бідності - тотальне зубожіння, справедливість і закон - тотальне беззаконня, мир в очах путіна - самі знаєте, поверну біженців - мільйони виїхало.. а в нас ця людинка не те, що не має грама совісті, щоб самій піти, з неї ще ліплять якогось ска "незамінного".

Ліпили 3 роки незамінного переговорника і що бл?

Всі "таланти" цього переговорника "наліцо".

Ти нах поліз торгувати природними ресурсами України? На підставі чого ти вирішив пропонувати Трампу ресурси? Був референдум з цього питання?

Само рішення прийняло, само запропонувало, само принесло скандал. А де тепер ця угода, згідно з якою нам нібито мали давати зброю? Га?

Хто за цю всрату дипломатію повинен відповідати?

Зеленський повинен піти у відставку. І будь-хто інший на його місці, крім його коаліційних Бойків і Йуль, буде кращим ніж він.

І буквально за тиждень весь брехливий медійний штин про "незамінного" розтане як роса на сонці.
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02.07.2025 19:50 Ответить
Заодно з'ясуй як сталося що під шумок зняття санкцій з Сирії крашений пі'дор "випадково" зняв санкції з Рособоронекспорта та ще десятка кацапських банків та фірм...
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02.07.2025 19:53 Ответить
Як завжди-******** і тепер зясовують
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02.07.2025 19:56 Ответить
А все почалося з "харизматичного хрипіння" членограя у 2022 році, коли зброю та військову підтримку давали "нашару".
Ленд-ліз, під цей шумок, "похєрили", "потужні" візити дєрьмака до США закінчувалися припиненням постачання воєнної допомоги Україні (наприкінці 2023-го йому двічи довелося туди їздити, щоб на пів року ця допомога була зупинена)...

Зате тепер "потужний" хриплосик НІ-ПРО-ЩО, а "позитивні" блогери від подляка з дєрьмаком швиденько розженуть тезу про те, що винні у всьому США та Європа (Захід та НАТО чи ще щось таке), але не незламний завгосп та сталевояйцевий янєлох (ну і їх призначенці до купи).

"хуже нє будєт" (с)
Але слід нагадати отим "голосувальникам", що гірше не буває лише мешканцям кладовищ (і то, якщо на тому місці не збираються звести ТРЦ чи ще щось), а "поржать" на концерті задорнова буде зовсім не весело...
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02.07.2025 19:57 Ответить
Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей. -""так чи інакше " ві "зепоцріота .означає асвальт .а захисту як не надавав українській державі "зеслуга" рашистський.так до нині його немає, і не буде,Не для захисту України його пропхав куйло ,через свої українські "гаманці" .а для знищення України "із середини"...
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02.07.2025 20:02 Ответить
Ресурси віддав задарма трампу? Тепер лопатами можеш воювати, звільняти землю з ресурсами від зайвого населення.
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02.07.2025 20:11 Ответить
шо тут з"ясовувать? Срака
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02.07.2025 20:39 Ответить
Пердун казковий. Ти ж заявляв, що виз Трампом мило бесідували про надання оборонної допомоги Україні. Трамп сказав, що ви пречудово поговорили, і він виніс тільки позитив. А по приїзду в США відмінив всю військову допомогу. То виходить, ось про що ви так мило домовились - про скасування всієї допомоги?
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02.07.2025 20:47 Ответить
На нари мудака мохнатого! Чмо все просрало, а тепер зясовує.
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02.07.2025 20:55 Ответить
Україна з'язовує)) пздц це просто словами вже ніяк не опишеш... Ти ж 4 дні тому домовився про потужно та незламну підтримку та потужні перемовини з Тампоном, а шо такоє случілось?
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02.07.2025 21:09 Ответить
А чому у відосіку ні слова про потужного ЗЕленого підсудного міністра Чернишова? наче нічого не відбувається) Країна Мрій
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02.07.2025 21:12 Ответить
 
 