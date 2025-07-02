Украина выясняет все детали относительно поставок оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО от США, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей. Сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским союзом - на это полугодие председательство Дании. Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса - готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместное производство, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках", - рассказал Зеленский.
США приостановили помощь Украине
Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.
Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.
В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
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а це не доповідь, а оповідання
На недельках пойдут сливы от европейцев, запоминайте, первые будут французы.
Саша Черный
Реєстрація: 28.01.2025
"приємного"
суцільний блювотний пустопорожній понос від Оманської Гниди
https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/pfbid0ruL6BSFndUoVg9NjAtUV1djPaK3VYL1hBjPFJD6yNGKav2AKTCRP788YoF4PXbjwl?__cft__[0]=AZVe1SDSYV-ROo8HG4uw1OmZ9RQyKDYkrx-D55cjL82QNoSUrz1L9MF-FaDJKGAoWDxD6ES_mZhUHmiTUWa6pIYpo2MdZcQir4AnXqx9ypGT3jUq2dnaHji2VeBg9O4eRNo&__tn__=%2CO%2CP-R Останні три роки я майже не спілкуюсь у соцмережах. У всякому разі, роблю це значно менш, ніж до того.
Сьогодні був шокованим рівнем істеричності і бдляцтва, до якого ця влада довела свій лохторат.
ОбOжи, хтось насмілився вимагати відставки нашого Зеленського! Как жи такої можит бить???
Сук ***.... Ти живеш в демократичній країні, принаймні за Конституцією, день якої недавно святкували. І змінність Володимира Зеленського (обОжі, недайбох) є прямою вимогою Конституції.
І після того, як тебе 7 років підряд найобують, ти само повинне вимагати відставки Зеленського, а не битися в припадках "што будітьбез нєго, він не втік".
Не кажучи вже про те, що нормальні керівники в нормальних країнах не чекають, щоб громадяни і опоненти вимагали у них відставки, і йдуть самі..
А у нас людинка, яка не те, що не виконала жодної обіцянки, маючи абсолютну владу (монобільшість у парламенті і всі підпорядковані структури), а зробила все прямо протилежне до обіцянок: епоха бідності - тотальне зубожіння, справедливість і закон - тотальне беззаконня, мир в очах путіна - самі знаєте, поверну біженців - мільйони виїхало.. а в нас ця людинка не те, що не має грама совісті, щоб самій піти, з неї ще ліплять якогось ска "незамінного".
Ліпили 3 роки незамінного переговорника і що бл?
Всі "таланти" цього переговорника "наліцо".
Ти нах поліз торгувати природними ресурсами України? На підставі чого ти вирішив пропонувати Трампу ресурси? Був референдум з цього питання?
Само рішення прийняло, само запропонувало, само принесло скандал. А де тепер ця угода, згідно з якою нам нібито мали давати зброю? Га?
Хто за цю всрату дипломатію повинен відповідати?
Зеленський повинен піти у відставку. І будь-хто інший на його місці, крім його коаліційних Бойків і Йуль, буде кращим ніж він.
І буквально за тиждень весь брехливий медійний штин про "незамінного" розтане як роса на сонці.
Ленд-ліз, під цей шумок, "похєрили", "потужні" візити дєрьмака до США закінчувалися припиненням постачання воєнної допомоги Україні (наприкінці 2023-го йому двічи довелося туди їздити, щоб на пів року ця допомога була зупинена)...
Зате тепер "потужний" хриплосик НІ-ПРО-ЩО, а "позитивні" блогери від подляка з дєрьмаком швиденько розженуть тезу про те, що винні у всьому США та Європа (Захід та НАТО чи ще щось таке), але не незламний завгосп та сталевояйцевий янєлох (ну і їх призначенці до купи).
"хуже нє будєт" (с)
Але слід нагадати отим "голосувальникам", що гірше не буває лише мешканцям кладовищ (і то, якщо на тому місці не збираються звести ТРЦ чи ще щось), а "поржать" на концерті задорнова буде зовсім не весело...