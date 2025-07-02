Украина выясняет все детали относительно поставок оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО от США, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о ходе переговоров с США относительно приостановки оборонной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям с Соединенными Штатами Америки. Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставке оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО. Так или иначе должны обеспечить защиту для наших людей. Сегодня же обсудили следующие шаги в отношениях с Европейским союзом - на это полугодие председательство Дании. Было сегодня совещание с нашими чиновниками и командой Офиса - готовим также с Данией и другими партнерами новые соглашения о производстве оружия, совместное производство, и готовим новости о наших дронах-перехватчиках", - рассказал Зеленский.

Читайте: Латвия предоставит Украине 42 бронетранспортера Patria

США приостановили помощь Украине

Ранее СМИ сообщили, что США приостановили отправку ракет и боеприпасов в Украину из-за беспокойства относительно состояния американских арсеналов. Впоследствии в Белом доме подтвердили приостановку поставок ракет и боеприпасов в Украину и заявили, что в приоритете - интересы США.

Журналист PBS заявил, что кроме ракет-перехватчиков PAC-3, предназначенных для систем Patriot, Пентагон также остановил поставки 155-мм артиллерийских снарядов, ракет GMLRS, предназначенных для систем M270 MLRS и HIMARS, противотанковых ракет Stinger, а также авиаракет AIM-7 и Hellfire.

В Минобороны заявили, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Читайте: Отсутствие новых санкций от Трампа помогает России наладить импорт оборудования и чипов для ракет, - NYT