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Новости Помощь Украине от Латвии
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Латвия предоставит Украине 42 бронетранспортера Patria

бронетранспортер Patria

Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Бронетранспортеры, которые Латвия передаст Украине, были заказаны в начале года. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс обещает, что первые машины будут отправлены "вскоре".

"Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем - как в этом году, так и в следующем предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от внутреннего валового продукта", - подчеркнул он.

Отдельно Минобороны Латвии подчеркнуло, что поставка 42 БТР не повлияет на потребности и оперативные возможности латвийских Вооруженных сил.

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БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, производятся в Финляндии и Латвии.

Автор: 

Латвия (1357) помощь (7910)


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Латишам щира вдячність за непохитну підтримку України...
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01.07.2025 20:17 Ответить
у Латвії люди живуть отакенні 👍
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01.07.2025 20:58 Ответить
Не точно конечно знаю. А америкосы вроде 31 танк выдали за все три года. Конечно это не бтр из Латвии. Но размер страны, бюджет несопоставим! Не зазорно и в ноги поклонится им. Знают идеально с кем дело имеем мы.
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01.07.2025 21:20 Ответить
 
 