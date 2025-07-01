Латвия предоставит Украине 42 бронетранспортера Patria

Правительство Латвии одобрило передачу Украине 42 бронетранспортеров Patria 6x6 и другого военного оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Бронетранспортеры, которые Латвия передаст Украине, были заказаны в начале года. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс обещает, что первые машины будут отправлены "вскоре".

"Мы продолжаем и будем продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем - как в этом году, так и в следующем предоставим Украине военную помощь в размере 0,25% от внутреннего валового продукта", - подчеркнул он.

Отдельно Минобороны Латвии подчеркнуло, что поставка 42 БТР не повлияет на потребности и оперативные возможности латвийских Вооруженных сил.

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БТР Patria разработаны в рамках совместной программы с участием Финляндии, Латвии, Швеции и Германии, производятся в Финляндии и Латвии.