Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria
Уряд Латвії схвалив передання Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку року. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс обіцяє, що перші машини будуть відправлені "незабаром".
"Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту", – наголосив він.
Окремо Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.
БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, виробляються у Фінляндії і Латвії.
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