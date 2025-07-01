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Новини Допомога Україні від Латвії
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Латвія надасть Україні 42 бронетранспортери Patria

бронетранспортер Patria

Уряд Латвії схвалив передання Україні 42 бронетранспортерів Patria 6x6 та іншого військового обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Бронетранспортери, які Латвія передасть Україні, були замовлені на початку року. Латвійський міністр оборони Андріс Спрудс обіцяє, що перші машини будуть відправлені "незабаром".

"Ми продовжуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну і надалі – як цього року, так і наступного року надамо Україні військову допомогу в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту", – наголосив він.

Окремо Міноборони Латвії підкреслило, що поставка 42 БТР не вплине на потреби та оперативні можливості латвійських Збройних сил.

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БТР Patria розроблені у межах спільної програми за участі Фінляндії, Латвії, Швеції та Німеччини, виробляються у Фінляндії і Латвії.

Автор: 

Латвія (1373) допомога (8493)


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Латишам щира вдячність за непохитну підтримку України...
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01.07.2025 20:17 Відповісти
у Латвії люди живуть отакенні 👍
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01.07.2025 20:58 Відповісти
Не точно конечно знаю. А америкосы вроде 31 танк выдали за все три года. Конечно это не бтр из Латвии. Но размер страны, бюджет несопоставим! Не зазорно и в ноги поклонится им. Знают идеально с кем дело имеем мы.
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01.07.2025 21:20 Відповісти
 
 