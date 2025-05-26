Україна отримає ще 1500 бойових дронів у межах міжнародної коаліції, - міністр оборони Спрудс. ФОТОрепортаж

Україна отримає ще 1500 бойових безпілотників від Латвії.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 1500 бойових безпілотників відправляються до України з Латвії. Дві латвійські компанії в межах міжнародної коаліції з виробництва дронів у першому півріччі поставлять 12 000 дронів", - написав міністр.

Водночас Спрудс не уточнив терміни відправлення дронів до України.

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