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Україна отримає ще 1500 бойових дронів у межах міжнародної коаліції, - міністр оборони Спрудс. ФОТОрепортаж

Україна отримає ще 1500 бойових безпілотників від Латвії.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще 1500 бойових безпілотників відправляються до України з Латвії. Дві латвійські компанії в межах міжнародної коаліції з виробництва дронів у першому півріччі поставлять 12 000 дронів", - написав міністр.

Водночас Спрудс не уточнив терміни відправлення дронів до України.

дрони для України

дрони для України

дрони для України

Дивіться також: Латвія передала Україні 1500 дронів у межах міжнародної коаліції, - міністр оборони Спрудс. ФОТО

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безпілотник (4285) Латвія (1357) допомога (8421)


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26.05.2025 20:46 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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26.05.2025 21:28 Відповісти
 
 