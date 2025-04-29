Латвія передала Україні 1500 дронів у межах міжнародної коаліції, - міністр оборони Спрудс. ФОТО

Латвія відправила до України 1500 бойових безпілотників у межах міжнародної коаліції дронів.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бойові дрони виготовили дві латвійські компанії, які у першому півріччі 2025 року мають поставити загалом 12 тисяч безпілотників для потреб Сил оборони України. Це вже друга партія дронів: попередню, такої ж кількості, було доставлено на початку квітня.

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