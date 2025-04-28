Відкрито збір на 750 оптоволоконних ударних БпЛА "Мотанка" для "Азову". ВIДЕО

Волонтерська організація "Тиловики" відкрила командний збір на 750 ударних дронів на оптоволокні "Мотанка" для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм організації.

"Ще вчора вони були експериментом. Сьогодні — це найефективніший засіб ураження. 12-та бригада "Азов" отримає зброю, яку не можна заглушити. Зброю, яка бачить і влучає. Зброю, яка завдає удару тихо, точно, невідворотно. Ми збираємо на 750 таких дронів 750 ударів. 750 точок, де ворог перестане існувати. Це історія про відповідь. Холодну. Точну. На випередження", - йдеться в дописі.

Ціль збору 50 мільйонів гривень.

Приєднатись до ініціативи можна через чат-бот у Telegram: @tylovyky_bot.

Задонатити на банку за посиланням тут.

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