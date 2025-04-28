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Відкрито збір на 750 оптоволоконних ударних БпЛА "Мотанка" для "Азову". ВIДЕО

Волонтерська організація "Тиловики" відкрила командний збір на 750 ударних дронів на оптоволокні "Мотанка" для  12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інстаграм організації.

"Ще вчора вони були експериментом. Сьогодні — це найефективніший засіб ураження. 12-та бригада "Азов" отримає зброю, яку не можна заглушити. Зброю, яка бачить і влучає. Зброю, яка завдає удару тихо, точно, невідворотно. Ми збираємо на 750 таких дронів 750 ударів. 750 точок, де ворог перестане існувати. Це історія про відповідь. Холодну. Точну. На випередження", - йдеться в дописі.

Ціль збору 50 мільйонів гривень.

Приєднатись до ініціативи можна через чат-бот у Telegram: @tylovyky_bot.

Задонатити на банку за посиланням тут.

Дивіться: Воїни оголосили збір на комплекс "Очі-Т1", що може ефективно знищувати повітряні цілі. ВIДЕО

Автор: 

збір (335) волонтери (1333) Азов (777) дрони (4729)


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28.04.2025 20:32 Відповісти
21.00: "Відкрито збір на 750 оптоволоконних ударних БпЛА"
21.15: Звкриито збір на 750 оптоволоконних ударних БпЛА - Причина: Умєров вніс добровільний внесок (але це сон)
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28.04.2025 21:05 Відповісти
А Порох постачав саме такі бпла - і шо зробила ота шикса - вона просто зупинила постачання зброї, так потрібної, для ЗСУ. Але їбану...і аплодують та підтримують гниду стоячи. Шо це за країна, котра обрала цього хероя.
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28.04.2025 21:47 Відповісти
Сталь? АЗОВ!
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28.04.2025 22:12 Відповісти
 
 