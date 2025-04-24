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Воїни оголосили збір на комплекс "Очі-Т1", що може ефективно знищувати повітряні цілі. ВIДЕО

Українські захисники 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку оголосили збір на універсальний електронно-оптичний комплекс "Очі-Т1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Комплекс розробила компанія ATN. Він призначений для значного покращення самохідного зенітного комплексу "Тунгуска". Завдяки йому оператори можуть виявляти, відстежувати та уражати цілі навіть у повній темряві (від винищувачів до дронів класу 2).

Під час випробувань система показала здатність виявляти винищувачі на відстані до 14 км і електричні дрони класу 2 на відстані до 6 км.

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Читайте: Воїнам 3 полку ССО ЗСУ терміново потрібні дрони DJI Mavic 3 Pro на Покровський напрямок: оголошено збір

Збір на комплекс Очі Т1 для сил ППО
Збір на комплекс Очі Т1 для сил ППО
Збір на комплекс Очі Т1 для сил ППО

Автор: 

ППО (3193) збір (335)


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Топ коментарі
+9
+ Трошечки.
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24.04.2025 10:44
+9
"Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать..."

Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
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24.04.2025 11:03
+7
До речі, з чинушок Луганської адміністрації за минулий рік 16 стали мільйонерами, 20 трошки не дотягнули(
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться
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24.04.2025 10:50
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+ Трошечки.
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24.04.2025 10:44 Відповісти
"Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать..."

Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
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24.04.2025 11:03 Відповісти
Тю, ось нашого головного Луганського ОВца зняли з посади 17 квітня, а вже 18 виплатили йому 327 тис!!!
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24.04.2025 10:47 Відповісти
задоначено!
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24.04.2025 10:48 Відповісти
До речі, з чинушок Луганської адміністрації за минулий рік 16 стали мільйонерами, 20 трошки не дотягнули(
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться
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24.04.2025 10:50 Відповісти
Наочний показчик пАтужної роботи ОПи, умєрова та МО, й ціна всіх гасел найвеличнішого ухилянта (читай - запроданця) **********...
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24.04.2025 10:56 Відповісти
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24.04.2025 11:26 Відповісти
Зелені мародери сотні мільярдів перерахували фірмам які не поставили нічого. Мільярди на марафон, мільярди на корівництво і бюджети військових адміністрацій міст і сіл окупованих територій!!! Вдумайтесь - населені пункти окуповані ворогом, багато з них знищені до фундаментів а наші керманичі призначають адміністрації для них і бюджети чималі. Теж саме про адміністрацію Криму що давно створена, роздутий штат який щедро фінансується. Окупація яку завтра визнають "партнери" сша
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24.04.2025 11:36 Відповісти
Добились...!!!! Умеров, сирок - де ви? Віслюк дай грошей!!!
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24.04.2025 12:48 Відповісти
+
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24.04.2025 14:17 Відповісти
Тепер донатю тільки так https://censor.net/biz/news/3548597/malovidomyyi-biznesmen-kupyv-tretynu-aktsiyi-karpatnaftohimu-za-zanyjenoyu-tsinoyu
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24.04.2025 16:40 Відповісти
Обратитесь к Жану Беленеку! Если не в курсе, почитайте его декларацию, поймете, о чем я. Ещё можно к его бывшей колеге по вру, той, что корабельная сосна. Ещё - к вицепремьерше Свириденко, та по вокресеньям лекции читает студентам, за пару сот тысяч гривасиков в месяц. Это я тоже с ее декларации взял, не клевещу на"труженицу".
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24.04.2025 19:42 Відповісти
 
 