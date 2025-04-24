Воїни оголосили збір на комплекс "Очі-Т1", що може ефективно знищувати повітряні цілі. ВIДЕО
Українські захисники 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку оголосили збір на універсальний електронно-оптичний комплекс "Очі-Т1".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Комплекс розробила компанія ATN. Він призначений для значного покращення самохідного зенітного комплексу "Тунгуска". Завдяки йому оператори можуть виявляти, відстежувати та уражати цілі навіть у повній темряві (від винищувачів до дронів класу 2).
Під час випробувань система показала здатність виявляти винищувачі на відстані до 14 км і електричні дрони класу 2 на відстані до 6 км.
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Топ коментарі
+9 Чайка Київ
показати весь коментар24.04.2025 10:44
+9 Сергей Пупкин #448649
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+7 Isolda Peres
показати весь коментар24.04.2025 10:50
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Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться