Воїни оголосили збір на комплекс "Очі-Т1", що може ефективно знищувати повітряні цілі. ВIДЕО

Українські захисники 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку оголосили збір на універсальний електронно-оптичний комплекс "Очі-Т1".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Комплекс розробила компанія ATN. Він призначений для значного покращення самохідного зенітного комплексу "Тунгуска". Завдяки йому оператори можуть виявляти, відстежувати та уражати цілі навіть у повній темряві (від винищувачів до дронів класу 2).

Під час випробувань система показала здатність виявляти винищувачі на відстані до 14 км і електричні дрони класу 2 на відстані до 6 км.

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