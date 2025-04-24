Воины объявили сбор на комплекс "Очі-Т1", который может эффективно уничтожать воздушные цели. ВИДЕО
Украинские защитники 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка объявили сбор на универсальный электронно-оптический комплекс "Очі-Т1".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Комплекс разработала компания ATN. Он предназначен для значительного улучшения самоходного зенитного комплекса "Тунгуска". Благодаря ему операторы могут обнаруживать, отслеживать и поражать цели даже в полной темноте (от истребителей до дронов класса 2).
Во время испытаний система показала способность обнаруживать истребители на расстоянии до 14 км и электрические дроны класса 2 на расстоянии до 6 км.
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Цель: 2 376 000.00 ₴
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+9 Чайка Київ
показать весь комментарий24.04.2025 10:44
+9 Сергей Пупкин #448649
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+7 Isolda Peres
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- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать..."
Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться