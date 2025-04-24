Воины объявили сбор на комплекс "Очі-Т1", который может эффективно уничтожать воздушные цели. ВИДЕО

Украинские защитники 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка объявили сбор на универсальный электронно-оптический комплекс "Очі-Т1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комплекс разработала компания ATN. Он предназначен для значительного улучшения самоходного зенитного комплекса "Тунгуска". Благодаря ему операторы могут обнаруживать, отслеживать и поражать цели даже в полной темноте (от истребителей до дронов класса 2).

Во время испытаний система показала способность обнаруживать истребители на расстоянии до 14 км и электрические дроны класса 2 на расстоянии до 6 км.

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