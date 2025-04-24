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Воины объявили сбор на комплекс "Очі-Т1", который может эффективно уничтожать воздушные цели. ВИДЕО

Украинские защитники 1020 зенитного ракетно-артиллерийского полка объявили сбор на универсальный электронно-оптический комплекс "Очі-Т1".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Комплекс разработала компания ATN. Он предназначен для значительного улучшения самоходного зенитного комплекса "Тунгуска". Благодаря ему операторы могут обнаруживать, отслеживать и поражать цели даже в полной темноте (от истребителей до дронов класса 2).

Во время испытаний система показала способность обнаруживать истребители на расстоянии до 14 км и электрические дроны класса 2 на расстоянии до 6 км.

Реквизиты для помощи

Цель: 2 376 000.00 ₴

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Сбор на комплекс Глаза Т1 для сил ПВО
Сбор на комплекс Глаза Т1 для сил ПВО
Сбор на комплекс Глаза Т1 для сил ПВО

Автор: 

ПВО (2753) сбор (301)


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Топ комментарии
+9
+ Трошечки.
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24.04.2025 10:44
+9
"Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать..."

Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
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24.04.2025 11:03
+7
До речі, з чинушок Луганської адміністрації за минулий рік 16 стали мільйонерами, 20 трошки не дотягнули(
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться
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24.04.2025 10:50
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+ Трошечки.
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24.04.2025 10:44 Ответить
"Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает, что надо.
- Понимаете, террористы взяли президента в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... я - литров 5 могу дать..."

Вибачте за язік. Ліньки було руками писати...
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24.04.2025 11:03 Ответить
Тю, ось нашого головного Луганського ОВца зняли з посади 17 квітня, а вже 18 виплатили йому 327 тис!!!
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24.04.2025 10:47 Ответить
задоначено!
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24.04.2025 10:48 Ответить
До речі, з чинушок Луганської адміністрації за минулий рік 16 стали мільйонерами, 20 трошки не дотягнули(
Дивно, області нема, а мільйонери як воші плодяться
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24.04.2025 10:50 Ответить
Наочний показчик пАтужної роботи ОПи, умєрова та МО, й ціна всіх гасел найвеличнішого ухилянта (читай - запроданця) **********...
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24.04.2025 10:56 Ответить
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24.04.2025 11:26 Ответить
Зелені мародери сотні мільярдів перерахували фірмам які не поставили нічого. Мільярди на марафон, мільярди на корівництво і бюджети військових адміністрацій міст і сіл окупованих територій!!! Вдумайтесь - населені пункти окуповані ворогом, багато з них знищені до фундаментів а наші керманичі призначають адміністрації для них і бюджети чималі. Теж саме про адміністрацію Криму що давно створена, роздутий штат який щедро фінансується. Окупація яку завтра визнають "партнери" сша
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24.04.2025 11:36 Ответить
Добились...!!!! Умеров, сирок - де ви? Віслюк дай грошей!!!
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24.04.2025 12:48 Ответить
+
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24.04.2025 14:17 Ответить
Тепер донатю тільки так https://censor.net/biz/news/3548597/malovidomyyi-biznesmen-kupyv-tretynu-aktsiyi-karpatnaftohimu-za-zanyjenoyu-tsinoyu
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24.04.2025 16:40 Ответить
Обратитесь к Жану Беленеку! Если не в курсе, почитайте его декларацию, поймете, о чем я. Ещё можно к его бывшей колеге по вру, той, что корабельная сосна. Ещё - к вицепремьерше Свириденко, та по вокресеньям лекции читает студентам, за пару сот тысяч гривасиков в месяц. Это я тоже с ее декларации взял, не клевещу на"труженицу".
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24.04.2025 19:42 Ответить
 
 