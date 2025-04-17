Воинам 3 полка ССО ВСУ срочно нужны дроны DJI Mavic 3 Pro на Покровское направление: объявлен сбор
Военным 3 полка Сил специальных операций, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении, срочно нужны дроны DJI Mavic 3 Pro. Объявлен сбор средств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке волонтер Ольга Штучная, жена военного Сергея с позывным Шрам, который сейчас защищает Украину в рядах 3 полка Сил специальных операций.
"Друзья, открываю СРОЧНЫЙ сбор на дроны DJI Mavic 3 Pro! Для 3 полка ССО ВСУ, который выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Сбор для подразделения, где работает мой муж (большинство знает его как Шрам).
Для ребят на передовой дроны - как воздух. Эти Мавики станут глазами наших разведчиков и будут защищать жизни военнослужащих и технику. Помогите нашим бойцам убивать оккупанта, присоединяйтесь к
сбору!!!", - призывает она.
Как отмечается, сумма сбора - 200 000 грн.
Сейчас собрано меньше половины средств, а дроны военным нужны уже.
Реквизиты для желающих финансово поддержать сбор:
Номер карты для пополнения банка: 4441111123451910
Ссылка на банк:
https://send.monobank.ua/jar/8dfe9CqY7J
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