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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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Воинам 3 полка ССО ВСУ срочно нужны дроны DJI Mavic 3 Pro на Покровское направление: объявлен сбор

Мавик для ССО

Военным 3 полка Сил специальных операций, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении, срочно нужны дроны DJI Mavic 3 Pro. Объявлен сбор средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет в фейсбуке волонтер Ольга Штучная, жена военного Сергея с позывным Шрам, который сейчас защищает Украину в рядах 3 полка Сил специальных операций.

"Друзья, открываю СРОЧНЫЙ сбор на дроны DJI Mavic 3 Pro! Для 3 полка ССО ВСУ, который выполняет боевые задачи на Покровском направлении. Сбор для подразделения, где работает мой муж (большинство знает его как Шрам).
Для ребят на передовой дроны - как воздух. Эти Мавики станут глазами наших разведчиков и будут защищать жизни военнослужащих и технику. Помогите нашим бойцам убивать оккупанта, присоединяйтесь к
сбору!!!", - призывает она.

Как отмечается, сумма сбора - 200 000 грн.

Сейчас собрано меньше половины средств, а дроны военным нужны уже.

Реквизиты для желающих финансово поддержать сбор:

Номер карты для пополнения банка: 4441111123451910

Ссылка на банк:
https://send.monobank.ua/jar/8dfe9CqY7J

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ССО сбор на дроны

Автор: 

благотворительность (612) сбор (300) Силы специальных операций (45) дроны (3912)


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Десять мільйонів дронів на рік, казав Смєтанін...
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17.04.2025 12:34 Ответить
ви не розумієте..., то - інше...
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17.04.2025 12:37 Ответить
+
У Офіцера сьогодні подібний https://t.me/officer_alex33/5341 збір на 400 тисяч закрили за три години.
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17.04.2025 12:46 Ответить
если ССО на Покровск выпрашивают Мавики... то что -то не так в нашем королевстве....
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17.04.2025 12:52 Ответить
Найвеличніший лідер **********, о сонце усіх галактик, де наші мільйон-мільярд дронів? Знову вкрали?
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17.04.2025 12:56 Ответить
И это в ССО, снабжаемых в приоритете. Но все збс.
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17.04.2025 12:57 Ответить
+ Трошечки.
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17.04.2025 13:28 Ответить
гогиашвилли, скажи подопечному генералу, что дронов не хватает
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17.04.2025 13:41 Ответить
 
 