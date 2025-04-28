Открыт сбор на 750 оптоволоконных ударных БПЛА "Мотанка" для "Азова". ВИДЕО

Волонтерская организация "Тыловики" открыла командный сбор на 750 ударных дронов на оптоволокне "Мотанка" для 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на инстаграм организации.

"Еще вчера они были экспериментом. Сегодня - это самое эффективное средство поражения. 12-я бригада "Азов" получит оружие, которое нельзя заглушить. Оружие, которое видит и попадает. Оружие, которое наносит удар тихо, точно, неотвратимо. Мы собираем на 750 таких дронов. 750 ударов. 750 точек, где враг перестанет существовать. Это история об ответе. Холодном. Точном. На опережение", - говорится в заметке.

Цель сбора - 50 миллионов гривен.

Присоединиться к инициативе можно через чат-бот в Telegram: @tylovyky_bot.

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