Латвия передала Украине 1500 дронов в рамках международной коалиции, - министр обороны Спрудс. ФОТО
Латвия отправила в Украину 1500 боевых беспилотников в рамках международной коалиции дронов.
Об этом сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, боевые дроны изготовили две латвийские компании, которые в первом полугодии 2025 года должны поставить всего 12 тысяч беспилотников для нужд Сил обороны Украины. Это уже вторая партия дронов: предыдущая, такого же количества, была доставлена в начале апреля.
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