Украина получит еще 1500 боевых дронов в рамках международной коалиции, - министр обороны Спрудс. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина получит еще 1500 боевых беспилотников от Латвии.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 1500 боевых беспилотников отправляются в Украину из Латвии. Две латвийские компании в рамках международной коалиции по производству дронов в первом полугодии поставят 12 000 дронов", - написал министр.

В то же время Спрудс не уточнил сроки отправки дронов в Украину.

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