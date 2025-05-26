РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9621 посетитель онлайн
Новости Фото Помощь Украине от Латвии
888 2

Украина получит еще 1500 боевых дронов в рамках международной коалиции, - министр обороны Спрудс. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украина получит еще 1500 боевых беспилотников от Латвии.

Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще 1500 боевых беспилотников отправляются в Украину из Латвии. Две латвийские компании в рамках международной коалиции по производству дронов в первом полугодии поставят 12 000 дронов", - написал министр.

В то же время Спрудс не уточнил сроки отправки дронов в Украину.

дроны для Украины

дроны для Украины

дроны для Украины

Смотрите также: Латвия передала Украине 1500 дронов в рамках международной коалиции, - министр обороны Спрудс. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3718) Латвия (1344) помощь (7855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.05.2025 20:46 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
26.05.2025 21:28 Ответить
 
 