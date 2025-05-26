Украина получит еще 1500 боевых дронов в рамках международной коалиции, - министр обороны Спрудс. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украина получит еще 1500 боевых беспилотников от Латвии.
Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще 1500 боевых беспилотников отправляются в Украину из Латвии. Две латвийские компании в рамках международной коалиции по производству дронов в первом полугодии поставят 12 000 дронов", - написал министр.
В то же время Спрудс не уточнил сроки отправки дронов в Украину.
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NNN
показать весь комментарий26.05.2025 20:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий26.05.2025 21:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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