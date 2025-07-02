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Новости помощь Украине от США Трамп приостановил помощь Украине
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Украина не получала официальных сообщений от США о приостановке оборонной помощи, - Минобороны

Поставки вооружения Украине: Минобороны прокомментировало

Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Об этом сообщает Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок, отметило ведомство.

"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках", - говорится в сообщении.

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Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

В оборонном ведомстве добавили, что "отдельные лица в Украине", которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными.

"Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников. Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - добавляет Минобороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД: Задержка в поддержке Украины со стороны США только поощряет Россию к продолжению войны

Автор: 

Минобороны (9460) оружие (10294) ПВО (2902) помощь (7912) США (27348)


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Топ комментарии
+5
За 3,5 року війни зелені гниди не розгорнули виробництва власної зброї.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
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02.07.2025 14:12 Ответить
+3
це коли по умєровським штаням вже стікає гівно ..але умєрова треба ткнути є-балом в гівно (офіційна одиниця мінцифри кібербезопасніка фьйодорова) - щоб він це зрозумів
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02.07.2025 14:05 Ответить
+1
Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.

За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.

У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.

Ці процедури займають кілька місяців.

▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.

Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.

Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.

Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.

▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
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02.07.2025 14:05 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.

За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.

У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.

Ці процедури займають кілька місяців.

▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.

Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.

Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.

Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.

▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
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02.07.2025 14:05 Ответить
це коли по умєровським штаням вже стікає гівно ..але умєрова треба ткнути є-балом в гівно (офіційна одиниця мінцифри кібербезопасніка фьйодорова) - щоб він це зрозумів
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02.07.2025 14:05 Ответить
да наверное- нужно в гавно ткнуть 72 раза, чтобы дошло
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02.07.2025 14:29 Ответить
і Патріоти не отримала
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02.07.2025 14:06 Ответить
Сейчас будут Пэтриоты. Это подготовка. Ракет к ним все равно нет и я думаю, что Трамп сейчас продаст европейцам этот металлолом. Трамп очень хитрый, рыжий лис. Одним ударом решит две проблемы: 1) Продаст не нужные, старые Пэтриоты (без ракет) за большие деньги, что бы поменьше кипишили, что он не помогает Украине. 2) Не огорчит Путина и выполнит свое обещание прекратить военные поставки в Украину. У него учиться надо как делать правильно
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02.07.2025 15:01 Ответить
Журналісти запустили іпсо з "джерел"?
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02.07.2025 14:06 Ответить
"Журналісти запустили іпсо з "джерел"

возможно наоборот, прощупать реакцию
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02.07.2025 14:10 Ответить
Яка може бути реакція - коли потрібні і Петріоти і ракети а Трамп навіть не обіцяє
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02.07.2025 14:14 Ответить
"Яка може бути реакція"

вы не поняли, может реакцию хочет прощупать госдеп
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02.07.2025 14:21 Ответить
А шо нас щупати - війна - кожен день затримки - на вагу золота
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02.07.2025 14:24 Ответить
"А шо нас щупати"

та не вас, союзников, партнеров, реакция мирового сообщества и т.д.
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02.07.2025 14:32 Ответить
Партнери сидять рівно
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02.07.2025 14:33 Ответить
За 3,5 року війни зелені гниди не розгорнули виробництва власної зброї.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
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02.07.2025 14:12 Ответить
"Я нікаму нічєво нє должєн!" (с)
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02.07.2025 14:25 Ответить
Взагалі такі новини треба перевірити 7 разів !! перед тим,як викладати. Конкретно ця новина зранку вибухнула не гірше потужної бомби і породила багато негативу та настроїв поразки у суспільстві України...А може це комусь до вподоби????
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02.07.2025 14:15 Ответить
Як у анекдоті про "невизначеність та підозри"!
Гесет сам сказав що зброя піде НЕ в Україну.
Особисто повинен кожному офіцеру подвонити?
Хоч би не ганьбилися.

Так само Байден про напад у 22-му попереджав!
Але все профукали!
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02.07.2025 14:31 Ответить
Так загляните в почтовый ящик
А то сейчас соберут комиссию и отправят в США, чтобы выяснить, останавливалась помощь или нет.
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02.07.2025 14:41 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/world/kellog-zayaviv-shcho-lukashenko-virvav-yogo-slova-z-kontekstu-02072025-524696 Келлог заявив, що Лукашенко вирвав його слова про війну в Україні з контексту -путін попросив трамп зробив
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02.07.2025 14:42 Ответить
Міноборони,ви є...нуті? Чого ви коментуєте тявкання кацапських прихвостнів? Зброя йде? Йде. Не реагуйте на писк гнид,робіть свою справу.
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02.07.2025 14:47 Ответить
НЕ ЙДЕ.
Припинено повністю. Про це сказали на брифінгу в в БД
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02.07.2025 15:24 Ответить
Це стиль Трампа- гучно пернути… подивитись на реакцію суспільства та керівництва України. А тільки потім робити офіційну заяву. Це ж було вже!
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02.07.2025 15:20 Ответить
Офіційна заява зроблена.
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02.07.2025 15:27 Ответить
А новина від Міноборони, що ніт, це як?
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02.07.2025 15:32 Ответить
 
 