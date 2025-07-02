Украина не получала официальных сообщений от США о приостановке оборонной помощи, - Минобороны
Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.
Об этом сообщает Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.
Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок, отметило ведомство.
"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.
В оборонном ведомстве добавили, что "отдельные лица в Украине", которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными.
"Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников. Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - добавляет Минобороны.
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Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.
За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.
У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.
Ці процедури займають кілька місяців.
▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.
Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.
Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.
Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.
▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.
Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
возможно наоборот, прощупать реакцию
вы не поняли, может реакцию хочет прощупать госдеп
та не вас, союзников, партнеров, реакция мирового сообщества и т.д.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
Гесет сам сказав що зброя піде НЕ в Україну.
Особисто повинен кожному офіцеру подвонити?
Хоч би не ганьбилися.
Так само Байден про напад у 22-му попереджав!
Але все профукали!
А то сейчас соберут комиссию и отправят в США, чтобы выяснить, останавливалась помощь или нет.
Припинено повністю. Про це сказали на брифінгу в в БД