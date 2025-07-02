Украина не получала официальных сообщений от США о приостановке оборонной помощи, - Минобороны

Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков поставок оборонной помощи от Соединенных Штатов, согласованной еще при предыдущей администрации.

Об этом сообщает Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Украинская сторона обратила внимание на сообщения о задержке поставок определенных элементов выделенных ранее пакетов оборонной помощи от Соединенных Штатов и выясняет актуальные фактические обстоятельства поставок, отметило ведомство.

"Украина не получала официальных сообщений об остановке или пересмотре графиков поставки согласованной оборонной помощи, поэтому исходим из фактических данных и проверяем детали по каждому элементу в поставках", - говорится в сообщении.

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Министерство обороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США для дополнительного уточнения деталей.

В оборонном ведомстве добавили, что "отдельные лица в Украине", которые сейчас дают публичные комментарии по этой ситуации, по объективным причинам не владеют всеми фактическими данными.

"Просьба обращать внимание на официальную и проверенную информацию от надежных источников. Для Украины критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи - прежде всего, в сфере укрепления систем противовоздушной защиты. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю поддержку и высоко ценим усилия американских партнеров, направленные на достижение настоящего мира. Подчеркиваем, что путь к прекращению войны лежит через последовательное и совместное давление на агрессора, а также через постоянную поддержку Украины", - добавляет Минобороны.

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