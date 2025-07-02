Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинення оборонної допомоги, - Міноборони
Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.
Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань, зазначило відомство.
"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні", - йдеться у повідомленні.
Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.
В оборонному відомстві додали, що "окремі особи в Україні", які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними.
"Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - додає Міноборони.
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Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.
За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.
У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.
Ці процедури займають кілька місяців.
▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.
Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.
Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.
Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.
▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.
Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
возможно наоборот, прощупать реакцию
вы не поняли, может реакцию хочет прощупать госдеп
та не вас, союзников, партнеров, реакция мирового сообщества и т.д.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
Гесет сам сказав що зброя піде НЕ в Україну.
Особисто повинен кожному офіцеру подвонити?
Хоч би не ганьбилися.
Так само Байден про напад у 22-му попереджав!
Але все профукали!
А то сейчас соберут комиссию и отправят в США, чтобы выяснить, останавливалась помощь или нет.
Припинено повністю. Про це сказали на брифінгу в в БД
Це зробить "Америку великою знову" - дослівно...