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Новини допомога Україні від США Трамп призупинив допомогу Україні
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Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинення оборонної допомоги, - Міноборони

Постачання озброєння Україні: Міноборони прокоментувало

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань, зазначило відомство. 

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні", - йдеться у повідомленні.

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Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

В оборонному відомстві додали, що "окремі особи в Україні", які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними.

"Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - додає Міноборони.

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Автор: 

Міноборони (7527) зброя (7574) ППО (3346) допомога (8496) США (23632)


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Топ коментарі
+5
За 3,5 року війни зелені гниди не розгорнули виробництва власної зброї.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
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02.07.2025 14:12 Відповісти
+3
це коли по умєровським штаням вже стікає гівно ..але умєрова треба ткнути є-балом в гівно (офіційна одиниця мінцифри кібербезопасніка фьйодорова) - щоб він це зрозумів
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02.07.2025 14:05 Відповісти
+1
Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.

За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.

У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.

Ці процедури займають кілька місяців.

▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.

Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.

Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.

Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.

▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
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02.07.2025 14:05 Відповісти
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Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Половину військової допомоги США Україні становить програма USAI - замовлення зброї виробникам.

За 3 роки за цією програмою було виділено пакетів на 33 млрд баксів. Усе за Байдена, звісно.

У замовлення зброї довга процедура (спасибі американським антикорупціонерам). Навіть якщо те, що тобі потрібно, виробляє один завод, все одно потрібно оголошувати тендер, проходити етапи, визначати переможця тощо.

Ці процедури займають кілька місяців.

▪️ Раз на квартал спеціальний інспектор, який наглядає за допомогою Україні, надає звіт. Станом на кінець березня 2025 року (https://media.defense.gov/2025/May/14/2003714913/-1/-1/1/SPECIAL_IG_OAR_Q2_FY2025_FINAL.PDF) пакети на 10 млрд доларів ще навіть не законтрактовані. Тобто їх оголосили ще 2024 року, але замовлення у виробництво ще не розміщено.

Я так розумію, при зміні влади процедури були уповільнені або зупинені. Для аналізу, звісно.

Тому, коли запитують, а коли закінчиться байденівська допомога, правильна відповідь - а хер його знає, бо ще навіть не всі замовлення розміщені. Якщо швидко розмістять, ще роки 2 йти буде.

Чи є якийсь прогрес у розміщенні замовлень, дізнаємося в середині серпня, коли з'явиться звіт за 2-й квартал.

▪️ Так ось. Сьогоднішня новина про припинення відправок зброї Україні - це про допомогу USAI. Тобто заводи виробляють те, що було замовлено для нас, але воно піде не в Україну, де критично потрібно, а на поповнення складів армії США.

Невідомо, скільки триватиме це призупинення. Але в будь-якому разі це ******** в чистому вигляді.
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02.07.2025 14:05 Відповісти
це коли по умєровським штаням вже стікає гівно ..але умєрова треба ткнути є-балом в гівно (офіційна одиниця мінцифри кібербезопасніка фьйодорова) - щоб він це зрозумів
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02.07.2025 14:05 Відповісти
да наверное- нужно в гавно ткнуть 72 раза, чтобы дошло
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02.07.2025 14:29 Відповісти
і Патріоти не отримала
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02.07.2025 14:06 Відповісти
Сейчас будут Пэтриоты. Это подготовка. Ракет к ним все равно нет и я думаю, что Трамп сейчас продаст европейцам этот металлолом. Трамп очень хитрый, рыжий лис. Одним ударом решит две проблемы: 1) Продаст не нужные, старые Пэтриоты (без ракет) за большие деньги, что бы поменьше кипишили, что он не помогает Украине. 2) Не огорчит Путина и выполнит свое обещание прекратить военные поставки в Украину. У него учиться надо как делать правильно
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02.07.2025 15:01 Відповісти
Журналісти запустили іпсо з "джерел"?
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02.07.2025 14:06 Відповісти
"Журналісти запустили іпсо з "джерел"

возможно наоборот, прощупать реакцию
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02.07.2025 14:10 Відповісти
Яка може бути реакція - коли потрібні і Петріоти і ракети а Трамп навіть не обіцяє
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02.07.2025 14:14 Відповісти
"Яка може бути реакція"

вы не поняли, может реакцию хочет прощупать госдеп
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02.07.2025 14:21 Відповісти
А шо нас щупати - війна - кожен день затримки - на вагу золота
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02.07.2025 14:24 Відповісти
"А шо нас щупати"

та не вас, союзников, партнеров, реакция мирового сообщества и т.д.
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02.07.2025 14:32 Відповісти
Партнери сидять рівно
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02.07.2025 14:33 Відповісти
За 3,5 року війни зелені гниди не розгорнули виробництва власної зброї.
Тому Україна критично залежна від поставок зброї та припасів від США та інших країн.
Щоб ви всі подохли, зелені гниди.
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02.07.2025 14:12 Відповісти
"Я нікаму нічєво нє должєн!" (с)
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02.07.2025 14:25 Відповісти
Взагалі такі новини треба перевірити 7 разів !! перед тим,як викладати. Конкретно ця новина зранку вибухнула не гірше потужної бомби і породила багато негативу та настроїв поразки у суспільстві України...А може це комусь до вподоби????
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02.07.2025 14:15 Відповісти
Як у анекдоті про "невизначеність та підозри"!
Гесет сам сказав що зброя піде НЕ в Україну.
Особисто повинен кожному офіцеру подвонити?
Хоч би не ганьбилися.

Так само Байден про напад у 22-му попереджав!
Але все профукали!
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02.07.2025 14:31 Відповісти
Так загляните в почтовый ящик
А то сейчас соберут комиссию и отправят в США, чтобы выяснить, останавливалась помощь или нет.
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02.07.2025 14:41 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/world/kellog-zayaviv-shcho-lukashenko-virvav-yogo-slova-z-kontekstu-02072025-524696 Келлог заявив, що Лукашенко вирвав його слова про війну в Україні з контексту -путін попросив трамп зробив
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02.07.2025 14:42 Відповісти
Міноборони,ви є...нуті? Чого ви коментуєте тявкання кацапських прихвостнів? Зброя йде? Йде. Не реагуйте на писк гнид,робіть свою справу.
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02.07.2025 14:47 Відповісти
НЕ ЙДЕ.
Припинено повністю. Про це сказали на брифінгу в в БД
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02.07.2025 15:24 Відповісти
Це стиль Трампа- гучно пернути… подивитись на реакцію суспільства та керівництва України. А тільки потім робити офіційну заяву. Це ж було вже!
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02.07.2025 15:20 Відповісти
Офіційна заява зроблена.
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02.07.2025 15:27 Відповісти
А новина від Міноборони, що ніт, це як?
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02.07.2025 15:32 Відповісти
Не знаю. Може надія помирає останньою - але офіційно на брифінгу в БД було оголошено про припинення.
Це зробить "Америку великою знову" - дослівно...
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02.07.2025 15:55 Відповісти
 
 