Україна не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинення оборонної допомоги, - Міноборони

Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків поставок оборонної допомоги від Сполучених Штатів, погодженої ще за попередньої адміністрації.

Про це повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань, зазначило відомство.

"Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракети до Patriot, Stinger та HIMARS, 155-мм артснаряди: ЗМІ дізналися, яку допомогу Україні тимчасово заблокував Пентагон

Міністерство оборони України запросило телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей.

В оборонному відомстві додали, що "окремі особи в Україні", які наразі дають публічні коментарі щодо цієї ситуації, з обʼєктивних причин не володіють всіма фактичними даними.

"Прохання звертати увагу на офіційну та перевірену інформацію від надійних джерел. Для України критично важливо зберігати стійкість, безперервність та прогнозованість у наданні погодженої оборонної допомоги – насамперед, у сфері зміцнення систем протиповітряного захисту. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю підтримку і високо цінуємо зусилля американських партнерів, що спрямовані на досягнення справжнього миру. Наголошуємо, що шлях до припинення війни лежить через послідовний та спільний тиск на агресора, а також через сталу підтримку України", - додає Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС: Затримка у підтримці України з боку США лише заохочує Росію до продовження війни