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Новини допомога Україні від США
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МЗС: Затримка у підтримці України з боку США лише заохочує Росію до продовження війни

МЗС закликає світ відреагувати на порушення релігійної свободи Росією

Будь-яке зволікання з боку США щодо зміцнення обороноздатності України лише спонукає Росію продовжувати агресію, а не шукати шляхів до миру.

Про це повідомили у МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ключовою темою розмови стала військова допомога США та оборонна співпраця двох країн на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Беца підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, зокрема - зміцнення української системи ППО.

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Вона нагадала, що Росія досі ігнорує запропоноване Україною безумовне припинення вогню від 11 березня, натомість посилює повітряні удари та атаки на цивільне населення.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", - заявила Беца.

Сторони також обговорили триваючі консультації щодо оборонних постачань і наступні контакти між Києвом та Вашингтоном для пошуку взаємовигідних рішень.

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Автор: 

МЗС (4207) США (23632) війна в Україні (5054)


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Топ коментарі
+2
А ці все продовжують гратися з рудим ******. Невже ще незрозуміло, що воно НЕ БУДЕ надавати/продавати нам зброю??? Його оці "подивимося" і є еквівалентом "ні, не дамо".
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02.07.2025 12:57 Відповісти
+2
Та не просто заохочує, а цілком підтримує!!!
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02.07.2025 12:57 Відповісти
+2
Я правильно розумію, що Україна підтримує мирні ініціативи недопризедента трампа які зводяться до фактичної капітуляції нашої країни, що і підтвердила вже колишня посол в Україні Брянка?
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02.07.2025 12:57 Відповісти
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А ці все продовжують гратися з рудим ******. Невже ще незрозуміло, що воно НЕ БУДЕ надавати/продавати нам зброю??? Його оці "подивимося" і є еквівалентом "ні, не дамо".
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02.07.2025 12:57 Відповісти
Та не просто заохочує, а цілком підтримує!!!
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02.07.2025 12:57 Відповісти
Я правильно розумію, що Україна підтримує мирні ініціативи недопризедента трампа які зводяться до фактичної капітуляції нашої країни, що і підтвердила вже колишня посол в Україні Брянка?
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02.07.2025 12:57 Відповісти
Правильно.
Біда що більшість слухає/дивиться Шмарофон, зелена пропаганда вміє прикривати найпотужніші Пройоbи .
Їм Германія та Британія заважають підписати відкриту капітуляцію - ЕС розуміє сутність режиму, але Українців рятує тому що вони були б наступні. За аналогією попередньої світової - спочатку ЧехоСловаччина, потім Польща, потім Фінляндія, потім Югославія, Франція, Норвегія, Данія... потім вся Європа палає ..
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02.07.2025 13:04 Відповісти
Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала його США, коли Трампон переміг - ЗМІ. КАРТА Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Тармпон успішно працює над досягненням цього плану...
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02.07.2025 13:04 Відповісти
Якщо роками цілеспрямовано руйнувати свій впк то рано чи пізно до цього і дійде, що партнери припинять допомогу, у теперішньої влади вистачає тільки красти.
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02.07.2025 12:59 Відповісти
Вибачаюсь посол Брінк
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02.07.2025 12:59 Відповісти
Охреніти...схопилися...а хто єто сдєлал?
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02.07.2025 13:00 Відповісти
Взагалі одне з іншим не пов'язане!
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02.07.2025 13:03 Відповісти
Може, тойво, патріотичні руханки на "єдиному" якось допоможуть?
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02.07.2025 13:03 Відповісти
 
 