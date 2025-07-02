МЗС: Затримка у підтримці України з боку США лише заохочує Росію до продовження війни

Будь-яке зволікання з боку США щодо зміцнення обороноздатності України лише спонукає Росію продовжувати агресію, а не шукати шляхів до миру.

Про це повідомили у МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ключовою темою розмови стала військова допомога США та оборонна співпраця двох країн на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Беца підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, зокрема - зміцнення української системи ППО.

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Вона нагадала, що Росія досі ігнорує запропоноване Україною безумовне припинення вогню від 11 березня, натомість посилює повітряні удари та атаки на цивільне населення.

"Україна підтримує мирні зусилля та позицію США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", - заявила Беца.

Сторони також обговорили триваючі консультації щодо оборонних постачань і наступні контакти між Києвом та Вашингтоном для пошуку взаємовигідних рішень.

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