Одна українка постраждала внаслідок ДТП автобуса в Румунії, - МЗС

Внаслідок аварії автобуса на північному сході Румунії травмувалася громадянка України. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.

Про це журналістам розповіли в Міністерстві закордонних справ України, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

У міністерстві підтвердили, що поблизу румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю автобуса українського автоперевізника, в якому перебували 60 громадян України, та румунського мікроавтобуса.

Унаслідок зіткнення загинула громадянка Румунії, а ще троє дістали поранення різного ступеню тяжкості, серед них - громадянка України.

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"Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", - розповіли в МЗС.

У відомстві додали, що за фактом ДТП румунські правоохоронці розпочали кримінальне провадження, а українських водіїв автобуса опитали як свідків. Перевізник згодом надав інший автобус, на якому українці продовжили рух.

Раніше повідомлялося, що 30 червня в румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 громадян України, включно з 21 дитиною. Унаслідок ДТП загинула одна людина.

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