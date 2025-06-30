Одна українка постраждала внаслідок ДТП автобуса в Румунії, - МЗС
Внаслідок аварії автобуса на північному сході Румунії травмувалася громадянка України. Постраждалій надали необхідну медичну допомогу.
Про це журналістам розповіли в Міністерстві закордонних справ України, пише "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
У міністерстві підтвердили, що поблизу румунського міста Бакеу сталася ДТП за участю автобуса українського автоперевізника, в якому перебували 60 громадян України, та румунського мікроавтобуса.
Унаслідок зіткнення загинула громадянка Румунії, а ще троє дістали поранення різного ступеню тяжкості, серед них - громадянка України.
"Постраждалій громадянці України було надано медичну допомогу на місці, госпіталізації не потребувала", - розповіли в МЗС.
У відомстві додали, що за фактом ДТП румунські правоохоронці розпочали кримінальне провадження, а українських водіїв автобуса опитали як свідків. Перевізник згодом надав інший автобус, на якому українці продовжили рух.
Раніше повідомлялося, що 30 червня в румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 громадян України, включно з 21 дитиною. Унаслідок ДТП загинула одна людина.
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