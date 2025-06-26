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Новини Фото ДТП
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Автобус із 54 українцями перекинувся у Румунії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Минулої ночі автобус, в якому перебувало майже 60 громадян України, перекинувся на виїзді з села Таріверде в напрямку Констанци (Румунія).

Про це пише видання Fakti, передає Цензор.НЕТ.

На місце інциденту прибули 18 спеціалізованих бригад мобільної служби екстреної медичної допомоги SMURD, районні служби екстреної медичної допомоги та пожежники. Рух на національній дорозі 22 було зупинено в обох напрямках.

За даними надзвичайників, внаслідок аварії ніхто не загинув.

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Відомо, що в автобусі перебувало 37 жінок, вісім чоловіків та дев'ять дітей.

Попередньо, водій автобуса втратив керування транспортним засобом, який і перекинувся з дороги. Його організм перевірять на вміст алкоголю.

Місцеве видання Ziua de Constanta оприлюднило фото з місця ДТП.

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Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії
Автобус з понад 50 українцями перекинувся в Румунії

Автор: 

ДТП (4495) Румунія (1202)


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Топ коментарі
+4
водій заснув 100%, наші компанії перевізники вижимають по максимуму, працюють без відпочинку
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26.06.2025 14:22 Відповісти
+2
обычно два водителя
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26.06.2025 14:27 Відповісти
+2
Вузька дорога, схопив узбіччя.
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26.06.2025 14:39 Відповісти
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Їхали,мабуть,додому..на рідну землю...біда
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26.06.2025 14:20 Відповісти
водій заснув 100%, наші компанії перевізники вижимають по максимуму, працюють без відпочинку
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26.06.2025 14:22 Відповісти
обычно два водителя
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26.06.2025 14:27 Відповісти
то нічого не міняє, втомлені. Я був свідком подібної аварії на одеській трасі на межі Черкаської і Кіровоградської областей коли бусик передімною різко пішов на обочину і далі в кукурудзяне поле де перевернувся
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26.06.2025 14:30 Відповісти
не плутай "бусік" з міжнародними перевезеннями.
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26.06.2025 14:44 Відповісти
та якось похєр, не розвивай далі срач
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26.06.2025 14:48 Відповісти
А в чому різниця? У величині транспортних засобів?
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26.06.2025 14:54 Відповісти
ніт, за межами України діють ЗАКОНИ
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26.06.2025 15:33 Відповісти
Кому ти розказуєш? У мене товариш на пенсію пішов, так влаштувався "дальнобоєм". В основному, ганяє між Францією, Німеччиною та Польщею... Багато чим ділився...
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26.06.2025 15:44 Відповісти
це те саме що порівняти бусік з міжміським автобусом.
прикинь не у тебе єдиного є знайомі водії що їздять по європах.
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26.06.2025 15:51 Відповісти
Прикидаю...
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26.06.2025 16:03 Відповісти
Вузька дорога, схопив узбіччя.
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26.06.2025 14:39 Відповісти
Так в Україні готують водіїв! Десятки аварій по усій Європі, а владі байдуже!
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26.06.2025 14:40 Відповісти
тому що аварії не українських водіїв чи автобусів що перевозять не українців тут не публікують.
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26.06.2025 14:45 Відповісти
Я живу у Канаді де подібні аварії автобусів відбуваються одна на 20 років. Українські ж автобуси здебільшого у Європі попадають у подібні аварії кожні 3 місяці що стає миттєво відомо з Інтернету! Чомусь українські водії не цінують не свого життя ні своїх пасажирів.
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26.06.2025 19:06 Відповісти
БЕЗОПАСНО (?)

Компания UkrBusTour - это опытные водители с многолетним стажем работы на туристических автобусах, которые проходят своевременно техническое обслуживание на специализированных сервисных центрах.

Української версії сайту, чомусь немає...
https://ukrbustour.od.ua/ UKRBUSTOUR Пассажирские перевозки по Одессе, Украине и Европе
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26.06.2025 14:40 Відповісти
І куди дивиться мовний омбутсмен?
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26.06.2025 15:02 Відповісти
Він сам не може все вгледіти. Треба скаргу писати.
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26.06.2025 16:23 Відповісти
Двохповерхові автобуси на міжміських трасах це зло.
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26.06.2025 14:46 Відповісти
він реально двоповерховий, на власні очі бачив
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26.06.2025 15:13 Відповісти
Вони для міжміських трас і існують.
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26.06.2025 15:32 Відповісти
А лондонські даблдекери?
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26.06.2025 19:13 Відповісти
Нестійкі. Невелика помилка в швидкості чи зненацька погана дорога. А ще частенько зносить другий поверх разом з пасажирами коли навігатор поведе під міст де цей бус не влазить. І це в Європі.
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26.06.2025 19:25 Відповісти
А статистику можеш навести? Чи це твої фантазії?
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26.06.2025 22:59 Відповісти
Навіщо статистика? На рахунок нестійкості в порівнянні з одноповерховим бусом це очевидність. Випадки зносу другого поверху постійно в новинах. В міських умовах в двоповерхового автобуса немає високих швидкостей, тому фактор перекидання незначний.
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26.06.2025 23:46 Відповісти
У тебе немає статистики, тоді ознайомся з історією тільки одної автобусної фірми NEOМAN Bus.
26 квітня 1967 року перший Skyliner був поставлений на складальний конвеєр. З цього моменту перший у світі двоповерховий туристичний автобус почав писати свою багату історію.
На даний момент майже 5 000 автобусів цієї моделі їздять дорогами всього світу.
Наразі випускається вже сьоме покоління Neoplan Skyliner і за ці роки автобус не втратив своєї привабливості, що підтверджується незліченними нагородами. Наприклад, минулого року автобус відвіз із собою нагороду IBC (Міжнародний автобусний конкурс) та приз за стійкість від журналу Busplaner для туристичних компаній. Дизайн Skyliner став легендарним і був відзначений всесвітньо відомими нагородами на багатьох виставках. Настільки ж високими були вимоги до Стефана Шенхерра, глави MAN Head of Design Bus та його досвідченої команди при проектуванні сьомого покоління Skyliner.
А про знесення другого поверху автобуса не знайшов жодної згадки в інтернеті.
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27.06.2025 09:34 Відповісти
https://www.interfax.ru/world/567837 Просто перший пошук. Може в тебе інтернет інший?
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27.06.2025 09:44 Відповісти
 
 