Автобус із 54 українцями перекинувся у Румунії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Минулої ночі автобус, в якому перебувало майже 60 громадян України, перекинувся на виїзді з села Таріверде в напрямку Констанци (Румунія).

Про це пише видання Fakti, передає Цензор.НЕТ.

На місце інциденту прибули 18 спеціалізованих бригад мобільної служби екстреної медичної допомоги SMURD, районні служби екстреної медичної допомоги та пожежники. Рух на національній дорозі 22 було зупинено в обох напрямках.

За даними надзвичайників, внаслідок аварії ніхто не загинув.

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Відомо, що в автобусі перебувало 37 жінок, вісім чоловіків та дев'ять дітей.

Попередньо, водій автобуса втратив керування транспортним засобом, який і перекинувся з дороги. Його організм перевірять на вміст алкоголю.

Місцеве видання Ziua de Constanta оприлюднило фото з місця ДТП.

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