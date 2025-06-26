Автобус із 54 українцями перекинувся у Румунії, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Минулої ночі автобус, в якому перебувало майже 60 громадян України, перекинувся на виїзді з села Таріверде в напрямку Констанци (Румунія).
Про це пише видання Fakti, передає Цензор.НЕТ.
На місце інциденту прибули 18 спеціалізованих бригад мобільної служби екстреної медичної допомоги SMURD, районні служби екстреної медичної допомоги та пожежники. Рух на національній дорозі 22 було зупинено в обох напрямках.
За даними надзвичайників, внаслідок аварії ніхто не загинув.
Відомо, що в автобусі перебувало 37 жінок, вісім чоловіків та дев'ять дітей.
Попередньо, водій автобуса втратив керування транспортним засобом, який і перекинувся з дороги. Його організм перевірять на вміст алкоголю.
Місцеве видання Ziua de Constanta оприлюднило фото з місця ДТП.
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прикинь не у тебе єдиного є знайомі водії що їздять по європах.
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26 квітня 1967 року перший Skyliner був поставлений на складальний конвеєр. З цього моменту перший у світі двоповерховий туристичний автобус почав писати свою багату історію.
На даний момент майже 5 000 автобусів цієї моделі їздять дорогами всього світу.
Наразі випускається вже сьоме покоління Neoplan Skyliner і за ці роки автобус не втратив своєї привабливості, що підтверджується незліченними нагородами. Наприклад, минулого року автобус відвіз із собою нагороду IBC (Міжнародний автобусний конкурс) та приз за стійкість від журналу Busplaner для туристичних компаній. Дизайн Skyliner став легендарним і був відзначений всесвітньо відомими нагородами на багатьох виставках. Настільки ж високими були вимоги до Стефана Шенхерра, глави MAN Head of Design Bus та його досвідченої команди при проектуванні сьомого покоління Skyliner.
А про знесення другого поверху автобуса не знайшов жодної згадки в інтернеті.