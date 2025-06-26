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Новости Фото ДТП
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Автобус с 54 украинцами перевернулся в Румынии, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью автобус, в котором находилось почти 60 граждан Украины, перевернулся на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы (Румыния).

Об этом пишет издание Fakti, передает Цензор.НЕТ.

На место инцидента прибыли 18 специализированных бригад мобильной службы экстренной медицинской помощи SMURD, районные службы экстренной медицинской помощи и пожарные. Движение на национальной дороге 22 было остановлено в обоих направлениях.

По данным чрезвычайников, в результате аварии никто не погиб.

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Известно, что в автобусе находилось 37 женщин, восемь мужчин и девять детей.

Предварительно, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, который и перевернулся с дороги. Его организм проверят на содержание алкоголя.

Местное издание Ziua de Constanta обнародовало фото с места ДТП.

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Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии
Автобус с более чем 50 украинцами перевернулся в Румынии

Автор: 

ДТП (7698) Румыния (1126)


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Топ комментарии
+4
водій заснув 100%, наші компанії перевізники вижимають по максимуму, працюють без відпочинку
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26.06.2025 14:22 Ответить
+2
обычно два водителя
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26.06.2025 14:27 Ответить
+2
Вузька дорога, схопив узбіччя.
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26.06.2025 14:39 Ответить
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Їхали,мабуть,додому..на рідну землю...біда
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26.06.2025 14:20 Ответить
водій заснув 100%, наші компанії перевізники вижимають по максимуму, працюють без відпочинку
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26.06.2025 14:22 Ответить
обычно два водителя
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26.06.2025 14:27 Ответить
то нічого не міняє, втомлені. Я був свідком подібної аварії на одеській трасі на межі Черкаської і Кіровоградської областей коли бусик передімною різко пішов на обочину і далі в кукурудзяне поле де перевернувся
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26.06.2025 14:30 Ответить
не плутай "бусік" з міжнародними перевезеннями.
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26.06.2025 14:44 Ответить
та якось похєр, не розвивай далі срач
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26.06.2025 14:48 Ответить
А в чому різниця? У величині транспортних засобів?
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26.06.2025 14:54 Ответить
ніт, за межами України діють ЗАКОНИ
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26.06.2025 15:33 Ответить
Кому ти розказуєш? У мене товариш на пенсію пішов, так влаштувався "дальнобоєм". В основному, ганяє між Францією, Німеччиною та Польщею... Багато чим ділився...
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26.06.2025 15:44 Ответить
це те саме що порівняти бусік з міжміським автобусом.
прикинь не у тебе єдиного є знайомі водії що їздять по європах.
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26.06.2025 15:51 Ответить
Прикидаю...
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26.06.2025 16:03 Ответить
Вузька дорога, схопив узбіччя.
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26.06.2025 14:39 Ответить
Так в Україні готують водіїв! Десятки аварій по усій Європі, а владі байдуже!
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26.06.2025 14:40 Ответить
тому що аварії не українських водіїв чи автобусів що перевозять не українців тут не публікують.
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26.06.2025 14:45 Ответить
Я живу у Канаді де подібні аварії автобусів відбуваються одна на 20 років. Українські ж автобуси здебільшого у Європі попадають у подібні аварії кожні 3 місяці що стає миттєво відомо з Інтернету! Чомусь українські водії не цінують не свого життя ні своїх пасажирів.
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26.06.2025 19:06 Ответить
БЕЗОПАСНО (?)

Компания UkrBusTour - это опытные водители с многолетним стажем работы на туристических автобусах, которые проходят своевременно техническое обслуживание на специализированных сервисных центрах.

Української версії сайту, чомусь немає...
https://ukrbustour.od.ua/ UKRBUSTOUR Пассажирские перевозки по Одессе, Украине и Европе
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26.06.2025 14:40 Ответить
І куди дивиться мовний омбутсмен?
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26.06.2025 15:02 Ответить
Він сам не може все вгледіти. Треба скаргу писати.
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26.06.2025 16:23 Ответить
Двохповерхові автобуси на міжміських трасах це зло.
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26.06.2025 14:46 Ответить
він реально двоповерховий, на власні очі бачив
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26.06.2025 15:13 Ответить
Вони для міжміських трас і існують.
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26.06.2025 15:32 Ответить
А лондонські даблдекери?
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26.06.2025 19:13 Ответить
Нестійкі. Невелика помилка в швидкості чи зненацька погана дорога. А ще частенько зносить другий поверх разом з пасажирами коли навігатор поведе під міст де цей бус не влазить. І це в Європі.
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26.06.2025 19:25 Ответить
А статистику можеш навести? Чи це твої фантазії?
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26.06.2025 22:59 Ответить
Навіщо статистика? На рахунок нестійкості в порівнянні з одноповерховим бусом це очевидність. Випадки зносу другого поверху постійно в новинах. В міських умовах в двоповерхового автобуса немає високих швидкостей, тому фактор перекидання незначний.
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26.06.2025 23:46 Ответить
У тебе немає статистики, тоді ознайомся з історією тільки одної автобусної фірми NEOМAN Bus.
26 квітня 1967 року перший Skyliner був поставлений на складальний конвеєр. З цього моменту перший у світі двоповерховий туристичний автобус почав писати свою багату історію.
На даний момент майже 5 000 автобусів цієї моделі їздять дорогами всього світу.
Наразі випускається вже сьоме покоління Neoplan Skyliner і за ці роки автобус не втратив своєї привабливості, що підтверджується незліченними нагородами. Наприклад, минулого року автобус відвіз із собою нагороду IBC (Міжнародний автобусний конкурс) та приз за стійкість від журналу Busplaner для туристичних компаній. Дизайн Skyliner став легендарним і був відзначений всесвітньо відомими нагородами на багатьох виставках. Настільки ж високими були вимоги до Стефана Шенхерра, глави MAN Head of Design Bus та його досвідченої команди при проектуванні сьомого покоління Skyliner.
А про знесення другого поверху автобуса не знайшов жодної згадки в інтернеті.
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27.06.2025 09:34 Ответить
https://www.interfax.ru/world/567837 Просто перший пошук. Може в тебе інтернет інший?
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27.06.2025 09:44 Ответить
 
 