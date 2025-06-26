Автобус с 54 украинцами перевернулся в Румынии, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прошлой ночью автобус, в котором находилось почти 60 граждан Украины, перевернулся на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы (Румыния).

Об этом пишет издание Fakti, передает Цензор.НЕТ.

На место инцидента прибыли 18 специализированных бригад мобильной службы экстренной медицинской помощи SMURD, районные службы экстренной медицинской помощи и пожарные. Движение на национальной дороге 22 было остановлено в обоих направлениях.

По данным чрезвычайников, в результате аварии никто не погиб.

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Известно, что в автобусе находилось 37 женщин, восемь мужчин и девять детей.

Предварительно, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, который и перевернулся с дороги. Его организм проверят на содержание алкоголя.

Местное издание Ziua de Constanta обнародовало фото с места ДТП.

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