Автобус с 54 украинцами перевернулся в Румынии, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прошлой ночью автобус, в котором находилось почти 60 граждан Украины, перевернулся на выезде из села Тариверде в направлении Констанцы (Румыния).
Об этом пишет издание Fakti, передает Цензор.НЕТ.
На место инцидента прибыли 18 специализированных бригад мобильной службы экстренной медицинской помощи SMURD, районные службы экстренной медицинской помощи и пожарные. Движение на национальной дороге 22 было остановлено в обоих направлениях.
По данным чрезвычайников, в результате аварии никто не погиб.
Известно, что в автобусе находилось 37 женщин, восемь мужчин и девять детей.
Предварительно, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, который и перевернулся с дороги. Его организм проверят на содержание алкоголя.
Местное издание Ziua de Constanta обнародовало фото с места ДТП.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
прикинь не у тебе єдиного є знайомі водії що їздять по європах.
Компания UkrBusTour - это опытные водители с многолетним стажем работы на туристических автобусах, которые проходят своевременно техническое обслуживание на специализированных сервисных центрах.
Української версії сайту, чомусь немає...
https://ukrbustour.od.ua/ UKRBUSTOUR Пассажирские перевозки по Одессе, Украине и Европе
26 квітня 1967 року перший Skyliner був поставлений на складальний конвеєр. З цього моменту перший у світі двоповерховий туристичний автобус почав писати свою багату історію.
На даний момент майже 5 000 автобусів цієї моделі їздять дорогами всього світу.
Наразі випускається вже сьоме покоління Neoplan Skyliner і за ці роки автобус не втратив своєї привабливості, що підтверджується незліченними нагородами. Наприклад, минулого року автобус відвіз із собою нагороду IBC (Міжнародний автобусний конкурс) та приз за стійкість від журналу Busplaner для туристичних компаній. Дизайн Skyliner став легендарним і був відзначений всесвітньо відомими нагородами на багатьох виставках. Настільки ж високими були вимоги до Стефана Шенхерра, глави MAN Head of Design Bus та його досвідченої команди при проектуванні сьомого покоління Skyliner.
А про знесення другого поверху автобуса не знайшов жодної згадки в інтернеті.