На кордоні з Румунією будують новий пункт пропуску з мостом через річку Тиса. ФОТОрепортаж

На кордоні з Румунією будують міжнародний пункт пропуску "Біла Церква (Україна) – Сігету-Мармацієй (Румунія)" з під’їзними шляхами та прикордонним мостом через річку Тиса.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення.

Майбутній пункт пропуску буде функціонувати в цілодобовому режимі для автомобілів та вантажного транспорту без обмежень ваги.

Інфраструктура матиме 6 легкових, 2 автобусні та 6 вантажних смуг для транспорту. Добова пропускна здатність складатиме 900 легкових автомобілів (це близько 1800 осіб), 80 автобусів (від 3000 до 4000 пасажирів) та 400 вантажних автомобілів.

"Важливо розвивати прикордонну інфраструктуру з румунськими партнерами, оскільки, наприклад, на кордоні з Угорщиною у нас працює дев'ять пунктів пропуску. Через кордон з Румунією наразі функціонує лише два. Хоча протяжність спільного кордону з цією країною значно більша", – зазначив заступник голови Агентства відновлення Микола Бойко.

Зараз румунська сторона фінансує будівництво автодорожнього мосту, зокрема на території України. Ведуться роботи зі зведення мосту та налаштування тимчасового об'їзду.

Наступними кроками стануть створення спільної Українсько-Румунської комісії для прийняття та передачі об'єкта, укладання угоди про технічне обслуговування мосту та внесення змін до угоди між урядами щодо митного режиму, контролю та логістики.









Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач говорив, що найбільше навантаження припадає на пункти пропуску з Польщею.