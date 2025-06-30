ДТП за участю автобуса з українцями сталася в Румунії: є постраждалі та загибла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
30 червня в румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 громадян України, включно з 21 дитиною. Унаслідок ДТП загинула одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NewsMaker
За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі.
У результаті аварії загинула 29-річна пасажирка мікроавтобуса. Зазнали поранень ще п’ятеро людей, із них четверо – пасажири мікроавтобуса та один – автобуса.
Шістьом пасажирам більшого автобуса, включаючи двох дітей, було надано медичну допомогу на місці події, одного українця доставили до лікарні. За іншими пасажирами, які не постраждали, прибув інший автобус.
Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, 26 червня автобус, в якому перебувало 54 громадян України, перекинувся на виїзді з села Таріверде в напрямку Констанци (Румунія).
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там нема узбіччь, на яких можна стояти