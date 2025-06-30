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Новини Фото ДТП
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ДТП за участю автобуса з українцями сталася в Румунії: є постраждалі та загибла. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

30 червня в румунському повіті Бакеу сталася аварія за участю автобуса, у якому перебувало 60 громадян України, включно з 21 дитиною. Унаслідок ДТП загинула одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NewsMaker

За попередніми даними, автобус врізався у мікроавтобус, який стояв на узбіччі.

У результаті аварії загинула 29-річна пасажирка мікроавтобуса. Зазнали поранень ще п’ятеро людей, із них четверо – пасажири мікроавтобуса та один – автобуса.

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У Румунії сталася ДТП

Шістьом пасажирам більшого автобуса, включаючи двох дітей, було надано медичну допомогу на місці події, одного українця доставили до лікарні. За іншими пасажирами, які не постраждали, прибув інший автобус.

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У Румунії сталася ДТП

Поліція з’ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, 26 червня автобус, в якому перебувало 54 громадян України, перекинувся на виїзді з села Таріверде в напрямку Констанци (Румунія).

Автор: 

ДТП (4495) Румунія (1202)


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який стояв на узбіччі
там нема узбіччь, на яких можна стояти
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30.06.2025 16:17 Відповісти
Угу. Румуни дуже своєрідно виконали умову ЄС щодо покращення доріг. Але, все рівно, врізатись в стоячу машину...
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30.06.2025 17:10 Відповісти
Підозріло багато подібних новин.
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30.06.2025 16:39 Відповісти
 
 