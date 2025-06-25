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Новини
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7 років в’язниці за скоєння "п’яної" ДТП із двома загиблими: У Києві засудили кермувальницю Tesla

ДТП з tesla у Києві

У Києві кермувальницю автомобіля Tesla засудили до 7 років в’язниці за скоєння ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинуло двоє її пасажирів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

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Вирок водійці Tesla

Її засудили до 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.

Дорожня пригода сталася вночі 28 грудня 2024 року. Встановлено, що водійка автомобіля Tesla Model 3, рухаючись по вул. Василя Липківського, повертала ліворуч, але не впоралась з керуванням автомобілем. Машину винесло на тротуар, де вона зіткнулася з парканом та перекинулася.

Загинули пасажири Tesla

Внаслідок зіткнення 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Проведена експертиза зафіксувала у кермувальниці автомобіля 3,16 проміле алкоголю.

У суді обвинувачена визнала свою вину та частково відшкодувала родинам постраждалих завдану шкоду.

Наразі жінка перебуває під вартою.

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Автор: 

ДТП (4495) вирок (1104) Tesla (336)


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Топ коментарі
+7
Вже навіть трохи ніяково...
А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?
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25.06.2025 15:53 Відповісти
+5
Піпєц... більш ніж 3 проміле це ж практично алко кома, яке ще кермо після цього.
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25.06.2025 15:53 Відповісти
+5
Оце так самиця, така доза проміле самців - биків валить з ніг . А ця.... тільки й того що не змогла повернути наліво....
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25.06.2025 16:04 Відповісти
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3 проміллє- це пляшка віскі
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25.06.2025 15:38 Відповісти
Мінімалку отримала за таке ДТП..а не 12 років..через відшкодування, мабудь..
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25.06.2025 15:48 Відповісти
Вже навіть трохи ніяково...
А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?
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25.06.2025 15:53 Відповісти
Піпєц... більш ніж 3 проміле це ж практично алко кома, яке ще кермо після цього.
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25.06.2025 15:53 Відповісти
Оце так самиця, така доза проміле самців - биків валить з ніг . А ця.... тільки й того що не змогла повернути наліво....
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25.06.2025 16:04 Відповісти
Так я щось зі статті не зрозумів, вона вже на свободі, або ще ні бо проплатило частково
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Мені теж цікаво. Як це частково відшкодувала родинам загиблих? Це якби, не дай боже, вона вбила перехожих, тоді я розумію. А ці загиблі бачучи шо вона п'янюча як жаба сідає за кермо і вони сідають до неї в автомобіль. Значить бухали вмісті і такі ж самі сіли в машину. Тоді за що їм відшкодовувати?
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25.06.2025 17:53 Відповісти
Ніколи не зрозумію тих людей, які знаючи ,що водій в стельку готовий, сідають з ним в авто???
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25.06.2025 16:40 Відповісти
Так вони ж такі самі бухові мабуть були.
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25.06.2025 17:48 Відповісти
Вони могли бути нетранспортабельні; водійка всадила їх в машину, щоб відвезти додому.
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25.06.2025 19:07 Відповісти
З таким промілє, як вона сама влізла в те авто...
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26.06.2025 08:13 Відповісти
На автопілот понадіялись....
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25.06.2025 18:57 Відповісти
Щодня їй дозволяли пити лише дуже мало води та їсти дуже солону їжу.
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26.06.2025 09:10 Відповісти
 
 