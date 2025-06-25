7 років в’язниці за скоєння "п’яної" ДТП із двома загиблими: У Києві засудили кермувальницю Tesla
У Києві кермувальницю автомобіля Tesla засудили до 7 років в’язниці за скоєння ДТП в стані алкогольного сп’яніння, в якій загинуло двоє її пасажирів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 41-річній жінці у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель двох її пасажирів (ч. 4 ст. 286-1 КК України).
Вирок водійці Tesla
Її засудили до 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 8 років.
Дорожня пригода сталася вночі 28 грудня 2024 року. Встановлено, що водійка автомобіля Tesla Model 3, рухаючись по вул. Василя Липківського, повертала ліворуч, але не впоралась з керуванням автомобілем. Машину винесло на тротуар, де вона зіткнулася з парканом та перекинулася.
Загинули пасажири Tesla
Внаслідок зіткнення 40-річний пасажир та 41-річна пасажирка автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Проведена експертиза зафіксувала у кермувальниці автомобіля 3,16 проміле алкоголю.
У суді обвинувачена визнала свою вину та частково відшкодувала родинам постраждалих завдану шкоду.
Наразі жінка перебуває під вартою.
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А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?