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Tesla в’їхала у парковку в Полтаві, постраждали п’ятеро людей. ФОТОрепортаж

У Полтаві в ДТП постраждали п’ятеро людей: поліція з’ясовує обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Поліції Полтавщини.

Авто в'їхало у парковку

ДТП сталася 14 червня близько 03:30 на пр. М.Вавілова у Полтаві. Поліція розпочала розслідування.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

Постраждали 5 пасажирів Tesla

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації.

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За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Tesla скоїла ДТП у Полтаві
Tesla скоїла ДТП у Полтаві
Tesla скоїла ДТП у Полтаві

Автор: 

ДТП (4485) Полтава (565) Tesla (332) Полтавська область (1143) Полтавський район (55)


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Топ коментарі
+7
Поспішав оновити дані в ТЦК.
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14.06.2025 11:30 Відповісти
+6
Це водії з Бех на тесли пересіли?
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14.06.2025 11:24 Відповісти
+5
03:30. В Полтаві не діє військовий стан та комендантська година?
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14.06.2025 11:35 Відповісти
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Це водії з Бех на тесли пересіли?
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14.06.2025 11:24 Відповісти
це один водій. такі рагулі є за кермом кожної моделі авто.
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14.06.2025 11:36 Відповісти
Та ну нах - мабуть газував
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14.06.2025 11:28 Відповісти
БИлЬзин не тої марки залив
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14.06.2025 12:29 Відповісти
Ослячу сечу
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14.06.2025 12:32 Відповісти
Осляча сеча - то з лихих 90х..
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14.06.2025 12:38 Відповісти
От що мене турбує...як людину, що більше 20 років займалась всілякими ДТП..тесла с фольги? Бо розумові здібності водія..
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14.06.2025 12:37 Відповісти
Это как надо было лететь по городу что бы так кувыркнуться?
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14.06.2025 11:29 Відповісти
Поспішав оновити дані в ТЦК.
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14.06.2025 11:30 Відповісти
Дані в ТЦК давно оновлюються через додаток в мобільному телефоні.
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14.06.2025 11:38 Відповісти
Ну наснилось йому, совість заїла і летів в ТЦК контракт підписати.
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14.06.2025 12:31 Відповісти
Сльози очі виїли..поспівчуваємо?))
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14.06.2025 12:42 Відповісти
Дивно що не спалахнула.
А то був би пісець.
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14.06.2025 11:34 Відповісти
Повезло, шо бак не рванул)))
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14.06.2025 11:52 Відповісти
Літієвий "бак" електрокара значно небезепечніший за бак із бензином
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14.06.2025 12:15 Відповісти
Судя по фото, там не "въехала", а "влетела" на большой скорости...
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14.06.2025 11:30 Відповісти
Невже, хтось з родичів, отого нейлонлвого муска?
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14.06.2025 11:32 Відповісти
У тесли всього дві педалі - "газ" і тормоз. Покупець водійського посвідчення, особливо на підпитку, може легко сплутати.
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14.06.2025 11:33 Відповісти
Перевірте її на вживання алкоголю та речовин!
Може її автопілот був під градусом?
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14.06.2025 11:33 Відповісти
03:30. В Полтаві не діє військовий стан та комендантська година?
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14.06.2025 11:35 Відповісти
В'їхала не тесла, а водій на теслі. В нас поки що немає безпілотних авто.
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14.06.2025 11:36 Відповісти
Мабуть про звання водія говорити некамільфо, тому винна сама теслв
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14.06.2025 11:43 Відповісти
В Полтаві не діє комендантська година?
Чи мажорам можна? А поліція де була вночі, чи вдень всі ресурси на кріпаків - ухилянтів витратили?
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14.06.2025 11:41 Відповісти
Поліція була всередині тарантайки.
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14.06.2025 12:18 Відповісти
В Полтаві та області, взагалі не існує поняття Комендантської години,заборони навігації під час дії особливого стану,
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
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14.06.2025 12:20 Відповісти
мабуть, зайцева вже на свободі, пересіла на теслу і переїхала з харькова до полтави ))
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14.06.2025 11:44 Відповісти
Он які стоять два вгодовані котики "не навчені воювать" але навчені кошмарити в тилу..
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14.06.2025 11:46 Відповісти
Ну и загривки у полицаев!
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14.06.2025 11:58 Відповісти
Це сироти і обмежено придатні. Зараз в поліцаї пішли всі бандюки щоб отримати бронь
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14.06.2025 12:11 Відповісти
У депутатів ширше в 2 рази
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14.06.2025 12:43 Відповісти
Це такі пошкодження отримує Тесла на швидкості 50 км на годину?

Та ну нах
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14.06.2025 12:16 Відповісти
В Полтаві та області, взагалі не існує поняття Комендантської години,заборони навігації під час дії особливого стану,
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
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14.06.2025 12:19 Відповісти
маск, що ти робиш?
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14.06.2025 12:51 Відповісти
Пострадали пятеро людей...
Они просто сидели в салоне машины и тут такое случилось...
Тесла сама въехала на парковку и натворила дел!
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14.06.2025 13:13 Відповісти
 
 