Tesla в’їхала у парковку в Полтаві, постраждали п’ятеро людей. ФОТОрепортаж

У Полтаві в ДТП постраждали п’ятеро людей: поліція з’ясовує обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Поліції Полтавщини.

Авто в'їхало у парковку

ДТП сталася 14 червня близько 03:30 на пр. М.Вавілова у Полтаві. Поліція розпочала розслідування.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

Постраждали 5 пасажирів Tesla

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації.

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За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.





