Tesla в’їхала у парковку в Полтаві, постраждали п’ятеро людей. ФОТОрепортаж
У Полтаві в ДТП постраждали п’ятеро людей: поліція з’ясовує обставини події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Поліції Полтавщини.
Авто в'їхало у парковку
ДТП сталася 14 червня близько 03:30 на пр. М.Вавілова у Полтаві. Поліція розпочала розслідування.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.
Постраждали 5 пасажирів Tesla
Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то був би пісець.
Може її автопілот був під градусом?
Чи мажорам можна? А поліція де була вночі, чи вдень всі ресурси на кріпаків - ухилянтів витратили?
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
Та ну нах
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
Они просто сидели в салоне машины и тут такое случилось...
Тесла сама въехала на парковку и натворила дел!