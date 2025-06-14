Tesla въехала в парковку в Полтаве, пострадали пять человек. ФОТОрепортаж
В Полтаве в ДТП пострадали пять человек: полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.
Машина въехала в парковку
ДТП произошло 14 июня около 03:30 на пр. Вавилова в Полтаве. Полиция начала расследование.
По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.
Пострадали 5 пассажиров Tesla
В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.
По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
А то був би пісець.
Може її автопілот був під градусом?
Чи мажорам можна? А поліція де була вночі, чи вдень всі ресурси на кріпаків - ухилянтів витратили?
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
Та ну нах
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
Они просто сидели в салоне машины и тут такое случилось...
Тесла сама въехала на парковку и натворила дел!