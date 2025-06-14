Tesla въехала в парковку в Полтаве, пострадали пять человек. ФОТОрепортаж

В Полтаве в ДТП пострадали пять человек: полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Машина въехала в парковку

ДТП произошло 14 июня около 03:30 на пр. Вавилова в Полтаве. Полиция начала расследование.

По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

Пострадали 5 пассажиров Tesla

В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.

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По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.





