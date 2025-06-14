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Tesla въехала в парковку в Полтаве, пострадали пять человек. ФОТОрепортаж

В Полтаве в ДТП пострадали пять человек: полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Машина въехала в парковку

ДТП произошло 14 июня около 03:30 на пр. Вавилова в Полтаве. Полиция начала расследование.

По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

Пострадали 5 пассажиров Tesla

В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.

Смотрите: Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: четверо погибших, более 40 травмированных. ФОТО

По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Tesla совершила ДТП в Полтаве
Tesla совершила ДТП в Полтаве
Tesla совершила ДТП в Полтаве

Автор: 

ДТП (7689) Тахтаулове (773) Tesla (16) Полтавская область (1187) Полтавский район (52)


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Топ комментарии
+8
Поспішав оновити дані в ТЦК.
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14.06.2025 11:30 Ответить
+6
Це водії з Бех на тесли пересіли?
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14.06.2025 11:24 Ответить
+6
03:30. В Полтаві не діє військовий стан та комендантська година?
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14.06.2025 11:35 Ответить
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Це водії з Бех на тесли пересіли?
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14.06.2025 11:24 Ответить
це один водій. такі рагулі є за кермом кожної моделі авто.
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14.06.2025 11:36 Ответить
В Полтаві та області, взагалі не існує поняття Комендантської години,заборони навігації під час дії особливого стану,
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
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14.06.2025 13:34 Ответить
Та ну нах - мабуть газував
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14.06.2025 11:28 Ответить
БИлЬзин не тої марки залив
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14.06.2025 12:29 Ответить
Ослячу сечу
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14.06.2025 12:32 Ответить
Осляча сеча - то з лихих 90х..
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14.06.2025 12:38 Ответить
От що мене турбує...як людину, що більше 20 років займалась всілякими ДТП..тесла с фольги? Бо розумові здібності водія..
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14.06.2025 12:37 Ответить
Это как надо было лететь по городу что бы так кувыркнуться?
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14.06.2025 11:29 Ответить
Поспішав оновити дані в ТЦК.
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14.06.2025 11:30 Ответить
Дані в ТЦК давно оновлюються через додаток в мобільному телефоні.
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14.06.2025 11:38 Ответить
Ну наснилось йому, совість заїла і летів в ТЦК контракт підписати.
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14.06.2025 12:31 Ответить
Сльози очі виїли..поспівчуваємо?))
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14.06.2025 12:42 Ответить
Дивно що не спалахнула.
А то був би пісець.
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14.06.2025 11:34 Ответить
Повезло, шо бак не рванул)))
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14.06.2025 11:52 Ответить
Літієвий "бак" електрокара значно небезепечніший за бак із бензином
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14.06.2025 12:15 Ответить
Судя по фото, там не "въехала", а "влетела" на большой скорости...
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14.06.2025 11:30 Ответить
Невже, хтось з родичів, отого нейлонлвого муска?
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14.06.2025 11:32 Ответить
У тесли всього дві педалі - "газ" і тормоз. Покупець водійського посвідчення, особливо на підпитку, може легко сплутати.
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14.06.2025 11:33 Ответить
Перевірте її на вживання алкоголю та речовин!
Може її автопілот був під градусом?
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14.06.2025 11:33 Ответить
03:30. В Полтаві не діє військовий стан та комендантська година?
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14.06.2025 11:35 Ответить
В'їхала не тесла, а водій на теслі. В нас поки що немає безпілотних авто.
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14.06.2025 11:36 Ответить
Мабуть про звання водія говорити некамільфо, тому винна сама теслв
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14.06.2025 11:43 Ответить
Вони деколи дурiють, i самi розганяються до диких швидкостей. Пiдтвердженi факти навiть знятi вуличними камерами.
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14.06.2025 13:26 Ответить
В Полтаві не діє комендантська година?
Чи мажорам можна? А поліція де була вночі, чи вдень всі ресурси на кріпаків - ухилянтів витратили?
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14.06.2025 11:41 Ответить
Поліція була всередині тарантайки.
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14.06.2025 12:18 Ответить
В Полтаві та області, взагалі не існує поняття Комендантської години,заборони навігації під час дії особливого стану,
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
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14.06.2025 12:20 Ответить
мабуть, зайцева вже на свободі, пересіла на теслу і переїхала з харькова до полтави ))
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14.06.2025 11:44 Ответить
Он які стоять два вгодовані котики "не навчені воювать" але навчені кошмарити в тилу..
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14.06.2025 11:46 Ответить
Ну и загривки у полицаев!
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14.06.2025 11:58 Ответить
Це сироти і обмежено придатні. Зараз в поліцаї пішли всі бандюки щоб отримати бронь
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14.06.2025 12:11 Ответить
У депутатів ширше в 2 рази
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14.06.2025 12:43 Ответить
Це такі пошкодження отримує Тесла на швидкості 50 км на годину?

Та ну нах
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14.06.2025 12:16 Ответить
В Полтаві та області, взагалі не існує поняття Комендантської години,заборони навігації під час дії особливого стану,
Переконатись досить просто-достатньо помоніторити ютуб щоб побачити рибачків які на човниках шниряють під мостами які цілодобово під охороною бо замі...,по містах та трасах гасають драндулєтчики та авто з прямоточними глушниками,хоча наче теж діє заборона,привіт Жукову(МАРШАЛ) та Білошицкому!У них в фейсбуках та телеграмах все окей!
А по факту, як у грі мафія,після першої години ночі,поліція засинає і прокидаються тусовщики ті що з корочками різними,не симпатики тцк,браконьєри як же в Полтавській області жити ментам без кришування цього "бізнесу",а ще закладчики та споживачі солі(нарко чумаки).Може звісно керівництво нацполу та патрульних, так дбає про свій особовий склад,щоб висипались поліцейські перед важкими чергуваннями,бо може путін нападе,а вони невиспались,та й війни в області так як наче немає,як і війсковоцевільної адміністрації,є тільки голова який сповіщає про тренування війскових та результати обстрілу,а на такі дрібниці як Комендантську годину чи заборону навігації навіщо відволікатися,ще ж треба комусь за потоками бабла дивитись.
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14.06.2025 12:19 Ответить
маск, що ти робиш?
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14.06.2025 12:51 Ответить
Пострадали пятеро людей...
Они просто сидели в салоне машины и тут такое случилось...
Тесла сама въехала на парковку и натворила дел!
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14.06.2025 13:13 Ответить
 
 