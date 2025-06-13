Автобус с украинцами попал в ДТП во Франции: четверо погибших, более 40 - травмированы. ФОТО

Во французском департаменте Сарт произошла авария с участием автобуса, перевозившего украинских граждан. В результате ДТП погибли четыре человека, еще более сорока получили травмы.

Об этом сообщила префектура департамента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел в пятницу в 11:58 утра на автомагистрали A81 вблизи городка Дегре между развязками Силле-ле-Гийом и Ле-Ман-Нор. Автобус, в котором находились взрослые и подростки из Украины, перевернулся в кювет.

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По предварительным данным, кроме четырех погибших, одиннадцать человек получили серьезные травмы, еще 34 человека получили легкие повреждения.

После аварии движение на автомагистрали было перекрыто в обоих направлениях для проведения спасательной операции. К месту происшествия прибыли 87 пожарных из Департаментской службы пожарной охраны и спасательных работ (SDIS) и 49 пожарных машин. Руководство спасательными работами взял на себя префект департамента Сарт Эммануэль Обри.

Пока не предоставлена дополнительная информация о причинах аварии, количестве транспортных средств, участвовавших в ДТП, и данных о пострадавших.

На место аварии срочно отправились чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко и сотрудники украинского посольства. Они находятся в постоянном контакте с французскими службами для оказания помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств трагедии.

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